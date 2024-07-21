15 человек, у которых закидонов больше, чем песчинок на пляже

«... oтeц — coлидный чeлoвeк, зaнимaeт выcoкую дoлжнocть нa фиpмe... »

Можно подумать, дома он тоже должен быть солидным, высокоморальным и серьёзным. Или наоборот, на работе к подчинённым в кабинет заходить, изображая балерину в пачке.



Я училась на юрфаке на гражданской специальности, но у нас было и уголовное право. Мама была адвокатом по уголовным делам и преподавала в нашем универе (не у нашей группы). Незадолго до экзамена одногруппники попросили, чтобы я попросила маму рассказать нам некоторые моменты, чтоб не завалить экзамен. Я спросила - мама сказала: ну пусть приходят к нам домой в четверг часа в три, чем могу - помогу. И вот ко мне домой пришло человек 20 одногруппников..., а мама борщ варит в домашней одежде и с гулькой на макушке..., в хрущëвке с 5метровой кухней... Нормально все поместились, экзамен сдали, некоторые девочки потом, после вручения дипломов, говорили, что это была лучшая консультация перед экзаменом и самое офигенное кулинарное шоу в их жизни.