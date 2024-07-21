«... oтeц — coлидный чeлoвeк, зaнимaeт выcoкую дoлжнocть нa фиpмe... »
Можно подумать, дома он тоже должен быть солидным, высокоморальным и серьёзным. Или наоборот, на работе к подчинённым в кабинет заходить, изображая балерину в пачке.
Я училась на юрфаке на гражданской специальности, но у нас было и уголовное право. Мама была адвокатом по уголовным делам и преподавала в нашем универе (не у нашей группы). Незадолго до экзамена одногруппники попросили, чтобы я попросила маму рассказать нам некоторые моменты, чтоб не завалить экзамен. Я спросила - мама сказала: ну пусть приходят к нам домой в четверг часа в три, чем могу - помогу. И вот ко мне домой пришло человек 20 одногруппников..., а мама борщ варит в домашней одежде и с гулькой на макушке..., в хрущëвке с 5метровой кухней... Нормально все поместились, экзамен сдали, некоторые девочки потом, после вручения дипломов, говорили, что это была лучшая консультация перед экзаменом и самое офигенное кулинарное шоу в их жизни.
15 человек, у которых закидонов больше, чем песчинок на пляже
Порой не угадаешь, как поведет себя другой человек в самой обычной ситуации. Будущая свекровь может обдать холодом прямо на пороге дома, эйчар — забросать на собеседовании ну совсем уж дикими вопросами, а солидный дядька в костюме — начать выкидывать балетные па. Остается только стоять столбом с выпученными глазами, когда перед тобой люди такие штуки отмачивают.
- Моя жена — аккуратистка до мозга костей. Но тут я заметил, что, когда заканчивается туалетная бумага, она просто берет новый рулон и устанавливает его поверх втулки. Спросил ее, почему она так делает. Ответила: «Это единственное, в чем я позволяю себе лениться». По-моему, уморительно. © Human-Magic-Marker / Reddit
- Для моего будущего мужа мама была авторитетом, и перед знакомством с ней я жутко волновалась. Приехали мы к ней, а она на пороге едва взглянула на меня и процедила: «Ты мне не нравишься». Я не растерялась и ответила: «Что ж, будем знакомиться ближе. Может, потом измените свое мнение». А она вдруг рассмеялась: «Смелая девочка. Ладно, посмотрим». Именно то, что я не стушевалась, а спокойно, уверенно отреагировала, позволило нам с ней нормально общаться. Более того, сейчас мы с ней лучшие подруги! Муж иногда шутит, что я сумела завоевать ее сердце своей искренностью и стойкостью. © Мамдаринка / VK
- Мои соседи — бизнесмен в возрасте и его красотка-жена на 15 лет младше, вечно на каблуках и вся такая из себя. Сосед держит небольшую грядку с овощами: любит там копаться, никому больше это не доверяет. Но случилось у него что-то со спиной, ходить не мог. Так его женушка скинула элитные шмотки и прополола огурцы, подвязала их, сорняки выдрала, все полила. Сосед аж запись с камер сохранил, нам даже показывал. © Подслушано / Ideer
- Уехала как-то на неделю из дома и переживаю: как там муж без меня справится? Он ведь даже посуду со дня свадьбы ни разу не мыл! Возвращаюсь и чуть не падаю: полы чистые до скрипа. Оказалось, находчивый супруг купил робот-пылесос. Захожу на кухню, а там тарелки все аж блестят. Совсем обалдела и спрашиваю: «Неужто посудомойку купил?» А вот и нет: он просто нашел в интернете лайфхак. Надевал на тарелку целлофановый пакет и ел с него. А потом выкидывал его, и посуда оставалась чистой. © Не все поймут / VK
- Пошла на свидание с парнем, который мне очень нравится, сделала красивый макияж и оделась идеально! Но не учла один момент: надела белые джинсы, а на днях должны были начаться месячные. Я бы и не думала об этом, если бы не девушка, которая подбежала меня обнять (мы с парнем гуляли в парке), и начала завязывала свою рубашку на моих бедрах. Я ничего не понимаю и говорю парню подождать меня, пока быстренько поговорю с подругой, и мы с ней отходим. Она тут же извиняется и говорит, что я протекла, и что могу ее рубашку оставить себе. Какой же крутой она показалась мне в тот момент! Взяв ее номер и поблагодарив, я вернулась к парню. С ним я в итоге начала встречаться, а с той девушкой теперь дружу. © Палата № 6 / VK
Мы всегда знали, что женская солидарность — совсем не миф. В качестве доказательства предлагаем прочитать эту подборку историй.
- Мы с мужем — очень общительные и гостеприимные люди. Каждые выходные собираем у себя друзей, играем в настолки и так далее. В последнее время это происходило особенно часто, и мы вдруг поняли, что нам остается мало времени побыть чисто семьей, поэтому решили на некоторое время «залечь на дно». Ближе к очередным выходным нам буквально оборвали телефоны — все ждут предложения собраться. Мы объяснили ситуацию и думали, что они соберутся просто у кого-то другого дома, но этого не произошло. Тогда-то и выяснилось, что собирались мы все это время не ради настолок и веселья. Дело в том, что у нас у единственных в компании дома есть кондиционер... © Мамдаринка / VK
- Еще 5 лет назад я была злобной и меркантильной. Не умела и не хотела никого любить, а верхом радости считала брендовые шмотки, ювелирку и сумки. Сама детдомовская, никогда не знала ласки и любви. После училища начала пахать и не могла остановиться. А однажды, возвращаясь с работы, нашла щенка. Испуганного, замершего и очень голодного щенка. Как и у меня, у него никого не было. И он был никому не нужный. Я забрала этот серый комочек и полюбила всем сердцем. Накормила, выкупала, потом долго лечила его от всяких болячек. Много-много обнимала и выгуливала. И теперь для счастья мне нужен он, его зеленый мячик, мой удобный спортивный костюм и наши долгие вечерние прогулки в парке. © Палата № 6 / VK
- Когда люди грубят моему мужу в пробке, он не хамит им в ответ, а высовывает язык и корчит рожицу. Говорит, это сбивает людей с толку, ему нравится. © rando_bowner / Reddit
- У сына возле дома угнали электрический самокат. Говорит, что какой-то большой и серьезный мужик в деловом костюме буквально из-под носа с криками: «Извини меня, пожалуйста», забрал самокат и быстренько уехал. Заявление в полицию подавать не стали, почему-то решили дождаться вечера. И не зря. Вечером сидим, ужинаем, как вдруг во дворе кто-то сигналит. И сигналит, не переставая. Выглядываем в окно, а там мужик в костюме и с нашим самокатом. Позвали подняться. И он рассказал, что опаздывал на работу, у него была важная сделка, но машина сломалась, а такси не ехало. Очень извинялся, оставил нам коробку конфет и удалился. Решили открыть конфеты к чаю, а там $ 1 тыс. И записка: «Назад не возьму. Потратьте с пользой. Спасибо за помощь». © Палата № 6 / VK
- Выруливаем мы с подругой из ресторана. Не успели выйти на улицу, как к нам подошла милая с виду бабуля и ангельским голоском попросила помочь ей денежкой. А мы как-то растерялись и вообще не очень-то жалуем попрошаек. Ответили ей, что у нас нет денег, и поспешили прочь. А она нам уже совершенно другим тоном вслед: «Ну, конечно, сами вышли из ресторана, а денег нет». И как заорет: «Врете вы все!» © Подслушано / Ideer
- Полтора года назад подруга со скандалом разошлась с парнем, это стало для нее серьезной травмой. Она долгое время не могла прийти в себя, не ела, не выходила из дома, не общалась ни с кем. Лишь воду пила и спала. Кое-как нам с подругами и ее родителями удалось спасти беднягу. Она вернулась в обычное русло жизни, а год назад завела себе домашнюю крысу. Назвала в честь бывшего — Антон. Подруга тратит на эту крысу почти все свои деньги! Ванночки для него делает, тратится на разные средства для ухода, домики покупает, еду элитную. Да эта крыса живет в 100 раз лучше меня! © Карамель / VK
- Мой парень иногда ложится на пол, чтобы расслабиться. Но делает он это в таких неожиданных местах, что я вечно пугаюсь. Однажды он лежал на полу перед входной дверью, гладил кошку и уснул. Когда я это увидела, моей первой мыслью было, что он упал, ушибся и потерял сознания. Или вот как-то я не могла найти его и начала волноваться. А он, оказывается, лежал на террасе за домом и «разговаривал» со скунсом. Это было ночью. © smallwren7558 / Reddit
- В студенчестве работала официанткой. Именно в эти годы поняла, как много среди людей, скажем так, одаренных. Нашей «фишкой» был кофе по-восточному, сваренный на песке. Это делалось прямо на столе у гостя — приносили электрическую жаровню с чем-то вроде сковородки с песком сверху, насыпали в турку кофе, ставили эту турку в песок и варили до кипения. Реально чуть ли не половина людей, которые своими глазами видели, что в песке только что кипела жидкость, не понимали, что он горячий и пытались его потрогать! Те, кого не успевали остановить, потом еще и возмущались, мол, что ж вы не предупредили?! © Подслушано / Ideer
- Спрашивают меня на собеседовании: «Вы работали в столице, чего к нам вернулись? Выгнали вас? Романы с начальством крутили?» Держу себя в руках и спокойно говорю, мол, моей маме помощь нужна. Они давай докапываться, что с ней, да где у меня квартира в столице, да почем я ее сдаю. Тут я не выдержала, встала и ушла. А эти гаврики мне весь телефон и почту оборвали, мол, вы нам подходите. Только вот я уже нашла другое место. Зарплата пониже, зато недалеко от дома. Мне там как родной были рады, с таким опытом взяли в первые минуты собеседования. Работаю второй месяц, человеческое отношение и понимание. Надеюсь, те дураки так никого и не нашли на должность. © Подслушано / Ideer
- Moй oтeц — coлидный чeлoвeк, зaнимaeт выcoкую дoлжнocть нa фиpмe. Eгo вce увaжaют и cчитaют умным, выcoкoмopaльным, cepьезным. Bидeли бы эти люди, кaк мoй папа peзкo влeтaeт в кoмнaту и пытaeтcя изoбpaзить бaлeт. Кpужитcя, пpыгaeт, зaдиpaeт pуки и нoги, пocлe чeгo дeмoнcтpaтивнo в пpыжкe удaляeтcя из кoмнaты. A мы кaждый paз cидим c мaмoй и oфигеваем. © Сокровенные истории / VK
Здесь вы найдете и другие доказательства того, что наши папы полны сюрпризов.
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«... oтeц — coлидный чeлoвeк, зaнимaeт выcoкую дoлжнocть нa фиpмe... »