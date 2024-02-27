15 звездных коллажей, которые наглядно демонстрируют разницу между вылизанными фото в соцсетях и реальностью

26 очаровательно неидеальных питомцев, которые завоевали наши сердца
Животные
4 года назад
Все мы иногда грешим фильтрами и приложениями для обработки фотографий. Звезды не исключение, ведь на них устремлены взоры миллионов людей и удержаться от соблазна выложить отретушированный снимок не так просто. Мы посмотрели, как сильно отличаются фото из соцсетей звезд от снимков, сделанных профессиональными фотографами.
В некоторых случаях разница впечатляет. Если вам понравилась подборка, советует обратить внимание на другие статьи в стиле «выложила сама vs опубликовали фотографы»: