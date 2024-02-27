15 звездных коллажей, которые наглядно демонстрируют разницу между вылизанными фото в соцсетях и реальностью

Дизайн
23 минуты назад

Все мы иногда грешим фильтрами и приложениями для обработки фотографий. Звезды не исключение, ведь на них устремлены взоры миллионов людей и удержаться от соблазна выложить отретушированный снимок не так просто. Мы посмотрели, как сильно отличаются фото из соцсетей звезд от снимков, сделанных профессиональными фотографами.

Моника Беллуччи

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Джессика Симпсон

Patricia Schlein/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Донателла Версаче

Кристина Риччи

Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News

Приянка Чопра

Invision/Invision/East News

Алисса Милано

Chris Pizzello/Invision/East News

Лили Джеймс

Vianney Le Caer/Invision/East News

Джулианна Мур

Evan Agostini/Invision/East News

Николь Кидман

NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Николь Ричи

Richard Shotwell/Invision/East News

Шарлиз Терон

Кейт Хадсон

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Джессика Альба

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Сальма Хайек

Buxo Richie/ABACA/Abaca/East News

Эшли Грэм

Boyer David/ABACA/Abaca/East News

В некоторых случаях разница впечатляет. Если вам понравилась подборка, советует обратить внимание на другие статьи в стиле «выложила сама vs опубликовали фотографы»:

Фото на превью Sipa USA / Alamy Stock Photo

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