15 фото, которые помогут взглянуть на привычные нам продукты под другим углом

Фотоподборки
1 час назад

Казалось бы, в продуктах питания нет ничего особого. Но герои нашей статьи могли бы с этим поспорить. Им попались настолько уникальные фрукты, овощи и даже чипсы, что они немедленно их сфотографировали и явили миру.

«Вырастил в квартире арбуз весом почти 30 кг. Только посмотрите, что у него внутри! По вкусу оказался вполне съедобным, ничего особого»

«До чего же странный помидор»

«Маленькое сферическое яйцо, которое снесла одна из моих уток»

«Нашла крошечную устрицу внутри своего лобстера»

«У этой кукурузы волос больше, чем у меня»

«Мне дали огромную клубнику»

«Мой батат отрастил листья, пока лежал в кладовке. Я знала, что клубни прорастают, но не в полной же темноте!»

«Доставка хлеба, Узбекистан»

«Чистил картошку, а на ней вдруг проявился значок Wi-Fi»

«Перец не может решить, хочет он быть красным или желтым»

«Внутри этого гигантского лимона почти нет мякоти»

«Вот какая чипсина мне попалась»

«Жена вырастила обычный чеснок и мутанта, состоящего из одного зубчика»

«Вот какую тыкву вырастил. Использовал специальную форму»

Notya
1 час назад

О, кажется этот парень выращивает гигантские овощи!)

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«Эту вишню случайно пропустили через посудомойку. Я в шоке»

Фото на превью puffbabie / Reddit

Комментарии

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Руконожка Ай-Ай
17 часов назад

Не фрукты, но тоже природа)
Хочу поделиться - у нас рано зацвело огненное дерево (обычно только в конце июня цветет).
Он же Делоникс Королевский

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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