15 фото, которые помогут взглянуть на привычные нам продукты под другим углом
Фотоподборки
1 час назад
«Вырастил в квартире арбуз весом почти 30 кг. Только посмотрите, что у него внутри! По вкусу оказался вполне съедобным, ничего особого»
«До чего же странный помидор»
«Маленькое сферическое яйцо, которое снесла одна из моих уток»
«Нашла крошечную устрицу внутри своего лобстера»
«У этой кукурузы волос больше, чем у меня»
«Мне дали огромную клубнику»
«Мой батат отрастил листья, пока лежал в кладовке. Я знала, что клубни прорастают, но не в полной же темноте!»
- Ну что за милота! © Outrageous_Failur35 / Reddit
«Доставка хлеба, Узбекистан»
«Чистил картошку, а на ней вдруг проявился значок Wi-Fi»
- Это вирус метельчатости верхушки картофеля. © wilcojus / Reddit
«Перец не может решить, хочет он быть красным или желтым»
«Внутри этого гигантского лимона почти нет мякоти»
«Вот какая чипсина мне попалась»
«Жена вырастила обычный чеснок и мутанта, состоящего из одного зубчика»
«Вот какую тыкву вырастил. Использовал специальную форму»
«Эту вишню случайно пропустили через посудомойку. Я в шоке»
- Открыт новый деликатес! © datdatguy1234567 / Reddit
- Блин, как же это смешно! © SnorFax92 / Reddit
А еще у нас есть статьи о людях, которые вырастили на своих огородах нечто уникальное:
Фото на превью puffbabie / Reddit
Комментарии
Уведомления
Не фрукты, но тоже природа)
Хочу поделиться - у нас рано зацвело огненное дерево (обычно только в конце июня цветет).
Он же Делоникс Королевский
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