15 фотосравнений, которые и разглядывать долго не надо, чтобы увидеть разницу
Народное творчество
2 часа назад
Сложно уловить момент изменений, когда видишь людей, природу и какие-то вещи каждый день. А вот сопоставив их же фотографии в разные периоды можно заметить, какая же колоссальная трансформация произошла.
«Думала, что никогда не узнаю, что такое красивые губы и всегда была против филлеров. А теперь смотрю и вижу, что это мое лучшее решение»
«Совершенствуясь понемногу каждый день, можно достичь большого прогресса. Вот мои работы, между которыми 4 года разницы»
«Всю жизнь не любила свой профиль, а тут решилась на подтяжку. Я в восторге, хотя прошло всего 2 недели и еще есть отек»
«Поработали с местом под глазами, и теперь я, наконец, не слышу постоянно: „Ты устала?“, „Ты не спала?“»
«Между этими фото разница в 5 лет и 12 килограмм. Я до сих пор в шоке от своего лица в профиль»
«Итог похудения на 12 с лишним килограмм»
«Вот какого прогресса я достиг за 5 лет, занимаясь изготовлением ювелирных изделий»
«Собака с витилиго всего лишь год спустя»
«Слева мне 24, а справа — 29. Вот что со мной сотворил ботокс в жевательную мышцу. До него я слишком сильно сжимала зубы. А еще я перешла на корейский уход за кожей»
«Обычное яйцо и длинное, которое наша курица снесла сегодня. В нем оказалось два желтка»
«Разница между ботинками, на один из которых нанесен кондиционер, а на другой — нет»
«Cестра и ее мужчина нашли котенка и назвали его Сноу. Кажется, он счастливчик»
«Сравните мою первую и последнюю буханки хлеба. Горжусь своими результатами»
«Вся одежда та же, кроме майки, но разница между фото 18 килограмм»
«Я учитель и прошлым летом устроилась работать в новую школу. Предыдущий преподаватель, похоже, не питал любви к организованности. Посмотрите, как преобразился мой шкаф»
Изменения происходят и с вещами, и с нами, даже если мы того не хотим. И сравнивая между собой фото из разных периодов, иногда даже глазам своим не сразу веришь.
Фото на превью sanrocha8 / Reddit
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