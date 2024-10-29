15 фотосравнений, которые и разглядывать долго не надо, чтобы увидеть разницу

Сложно уловить момент изменений, когда видишь людей, природу и какие-то вещи каждый день. А вот сопоставив их же фотографии в разные периоды можно заметить, какая же колоссальная трансформация произошла.

«Думала, что никогда не узнаю, что такое красивые губы и всегда была против филлеров. А теперь смотрю и вижу, что это мое лучшее решение»

«Совершенствуясь понемногу каждый день, можно достичь большого прогресса. Вот мои работы, между которыми 4 года разницы»

«Всю жизнь не любила свой профиль, а тут решилась на подтяжку. Я в восторге, хотя прошло всего 2 недели и еще есть отек»

«Поработали с местом под глазами, и теперь я, наконец, не слышу постоянно: „Ты устала?“, „Ты не спала?“»

«Между этими фото разница в 5 лет и 12 килограмм. Я до сих пор в шоке от своего лица в профиль»

«Итог похудения на 12 с лишним килограмм»

«Вот какого прогресса я достиг за 5 лет, занимаясь изготовлением ювелирных изделий»

«Собака с витилиго всего лишь год спустя»

«Слева мне 24, а справа — 29. Вот что со мной сотворил ботокс в жевательную мышцу. До него я слишком сильно сжимала зубы. А еще я перешла на корейский уход за кожей»

«Обычное яйцо и длинное, которое наша курица снесла сегодня. В нем оказалось два желтка»

«Разница между ботинками, на один из которых нанесен кондиционер, а на другой — нет»

«Cестра и ее мужчина нашли котенка и назвали его Сноу. Кажется, он счастливчик»

«Сравните мою первую и последнюю буханки хлеба. Горжусь своими результатами»

«Вся одежда та же, кроме майки, но разница между фото 18 килограмм»

«Я учитель и прошлым летом устроилась работать в новую школу. Предыдущий преподаватель, похоже, не питал любви к организованности. Посмотрите, как преобразился мой шкаф»