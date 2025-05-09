15+ хозяев домашних животных поделились открытиями, которые заводчики комментируют так: «Ну вы ж знали, кого берете»
У каждой породы кошек или собак — свои особенности, и ни один справочник не расскажет о них так точно, как сами владельцы. Мы собрали истории пользователей Pikabu, которые поделились привычками и повадками своих питомцев. Эти рассказы помогли увидеть характеры животных ближе, чем в любой энциклопедии: кто-то оказался неожиданно упрямым, кто-то — трогательно заботливым, а кто-то просто живет по своим, непредсказуемым правилам.
Мейн-куны
Про своего питомца рассказывает пользователь под ником VASHASOVA:
- Он не умеет мяукать, но это не значит, что он молчит. По уровню трепа может конкурировать с маленьким ребенком. В интернете описывают издаваемые мейн-куном звуки, как мелодичную, нежную трель. Я же могу описать это, как звуки голубиной стаи, по которой едет трактор. Вместо яростного шипения он рычит, как всамделишный зверь.
- Сколько его не причесывай, где-нибудь все равно обнаружится колтун. Да и в целом большую часть времени он выглядит как очень солидный бродяжка.
- Он умный. Очень. Иногда кажется, что где-то на одном уровне с человеком. Но всю свою интеллектуальную мощь прикладывает к тому, чтобы организовать какую-нибудь шкоду.
"Не понимает насколько он мощный. Поэтому новая занавеска или новое кресло вызывают у него стресс"
Л - логика
Ее рассказ дополняет пользователь с ником svet0svet:
- Грация картошки. Как будто вообще своих габаритов не понимает. Может свалиться с полки или стола, потому что не рассчитал или не влез. Не понимает насколько он мощный. Поэтому новая занавеска или новое кресло вызывают у него стресс, он целый день в комнату с большим новым предметом не заходит.
А вот дополнения от пользователя mazuzan
- Это какая-то собака. Он виляет хвостом от радости и гуляет с превеликим удовольствием.
- Оказывается коты гавкают и «жалуются» на жизнь.
- Более гиперактивного чуда я не видела. Шкаф откроешь — он внутри, кран включишь — он уже с водой играет — хотя секунду назад спал! Отвернешься — «мимо пробегает простынь».
Английские бульдоги
Вот, что рассказывает про эту собаку пользователем под ником OlgaSHvrn:
- Это совсем не флегматики, а сгусток энергии. Он может два часа беситься на прогулке, а потом прийти домой и разнести все там. Потом, правда, будет спать полдня.
- Бульдоги упрямы. Он может десять лет каждый ваш прием пищи сидеть под столом, чтобы поймать таки свой счастливый пельмень.
- Они своенравны и себе на уме. Мало какой тренер возьмется за курс послушания с бульдогом. Но если собаке интересно, команды запоминает сходу.
- Бульдоги очень сильные. 80 килограммовый мужик с трудом удерживает 30 кг собаки, желающей познакомиться.
- Бульдоги любвеобильны и залижут напрочь. Обожают, когда чешут пузо и хвост.
- Английские бульдоги не слюнявые. Если вы его загоняете на прогулке, то да, будут слюни. В остальное время вполне «сухая» собака.
- Бульдоги в силу анатомии не могут ухаживать за собой сами. Готовьтесь мыть его каждый день, два раза в день.
Ориенталы
О жизни с ориентальными кошками рассказала пользователь под ником Lynxxx:
- Ориентал — это не кошка. Это как будто трехлетний гиперактивный ребенок.
- Лучшие игрушки для них — это старые крышки от бутылок, резинки для волос, коробки и твои нервы.
- Не любишь обнимашки? Придется пересмотреть взгляды. У тебя теперь кошка с маниакальным желанием обнимать тебя всегда, везде и невзирая на обстоятельства. Сидишь, ешь? Поздравляю, у тебя теперь напарник. С мордой в тарелке. И он искренне полагает, что это теперь его тарелка. Навсегда. В смысле нет?! А чья?! Отучаются, но рецидивы будут периодически происходить.
- Попытка закрыть дверь свидетельствует о том что тебя взяли в заложники. И вся кошачья энергия будет пущена на то чтобы тебя спасти. В арсенале: подкоп, требования, вопли, выбивание двери с разгона, попытки повеситься на ручке. И ты все равно ее откроешь, потому что звуки, которые будет издавать ориентал за закрытой дверью, очень походят на звук строительной площадки федеральных масштабов.
- Нельзя просто завести одного. Через полгода ты уже уговариваешь себя, что четыре — это не так уж и много. И с ужасом осознаешь что уже придумываешь имя для пятого. Когда у тебя дома несколько ориенталов, ты выглядишь как монарх. В любую комнату входишь со «свитой» которая сопровождает тебя везде. Ванная, туалет, спальня — без исключений.
- Голос? Это не голос. Это опера. С трагедией, страстью и надрывом. К счастью, мы нашли способ бороться с перманентными воплями, но после прихода с работы тебе все равно красочно и в деталях расскажут все новости со всеми интонационными особенностями. Стиль общения — драматичная театральная постановка с элементами артхауса. За кадром играет орган и балалайка.
Хаски
Тоже считаю, что хаски-это неквартирная порода. У друзей в своем доме живут три прекрасных пса, весь участок в их распоряжении. И долгие выгулы в лесу постоянно
Про эту собаку рассказал пользователь с ником Geralt.Whitewolf.
- Хаски — собаки суетологи. «Там в кустах что-то зашуршало! Бежим... О! Бабочка! Стоп, чем тут пахнет? Бежим обратно! Нет, сяду, посижу».
- Линолеум — покрытие не для хаски. Приходишь ты значит домой, а трех квадратных метров линолеума как не бывало — малыш скучал. И то, что было выдрано и разгрызено в мелкодисперсную пыль.
- Самое приятное в жизни — это лед и снег. Первый раз увидел его необузданную радость, когда уронил кубик льда из морозилки. Щенок бегал вокруг, нюхал, кусал, лаял, прыгал. А когда он впервые увидел снег, это было нечто.
- Хаски — чемпионы по скоростному поеданию всего, что вкусно. Однажды я вычитал что на севере их кормят замороженной рыбой. Я купил селедку, и кинул ему довольно крупную рыбину в состоянии полной заморозки. Отвернулся на 5 секунд, и не нашел ее, а пес довольно облизывался и хотел еще.
- Никогда не заводите хаски только из-за их внешней красоты. У вас должно быть много свободного времени, которое вы рады проводить со своим заводным другом на вольных просторах.
Ротвейлеры
У знакомого (очень давно, уже не общаемся) были ротвейлеры. Н/а выгуле девочка меня раньше замечала, чем её хозяин. Очень ласковая была.
Сначала о своем опыте хозяйки ротвейлера рассказала пользователь под ником laninya:
- Когда говоришь, что у тебя ротвейлер, все реагируют «Оооо, ну это опасная порода, ты не боишься?» Но то, что ротвейлер опасная и агрессивная порода — чушь. Все зависит от воспитания и окружения. Прогулка = тренировка. Нахождение дома = тренировка. Жизнь с собакой = тренировка. Видеть результаты дрессировки — это кайф.
- Ротвейлер прыгуч, скакуч, лизуч и обнимуч. Но не кусуч. Ну, мой во всяком случае.
Пользователь user10524065 дополнил рассказ своим опытом:
- Ротвейлер — очень нежное существо. Как копченая пелядь. Но ротвейлер — пелядь только для своих. Великий труд об этом не забывать.
- Ротвейлер — жрет все. Крыжовник, ананас, будет команда жрать Камаз — сожрет с металлом. Ротвейлер — очень любит морковь. Осенью сожрет всю, вместе с кротом.
- Ротвейлер — помощник. Можно, ремонтируя машину, указать на отвертку — принесет.
- Ротвейлер — пофигист. Может идти без поводка и намордника мимо чихуахуа, захлебывающегося в лае и даже не дернется.
Русская гончая
Про эту породу рассказал пользователь gothicserge:
- На улице нас принимают за лабрадора, хотя мы крупнее.
- Это крупная собака, около 65 см в холке. Это очень сильная собака. Дури как в тракторе. Это собака с очень стабильной психикой. Он ни чего не боится, но не лезет на рожон.
- Еда нам мало интересна. Это было для меня вообще полной неожиданностью. Зато на улице точно не подбирает.
- Лес — это все. От него у собаки сносит крышу. Что ожидаемо для гончака. В состоянии выгона дичи может потеряться. Так что трекер и адресник — обязательны.
- Охранять жилище не будет. Совсем.
Джек-рассел терьеры
Вот мнение пользователя jaguarn:
- Они активные. Очень активные. Прямо очень-очень активные. Если вы поиграли, они вроде наигрались, но через минуту готовы продолжить снова. Они любопытные — за ними нужен глаз да глаз, особенно на природе. Докопаться до ужа? Легко. До дятла? Дайте два. Прыгать за рыбой? Легко.
- Мы заводили щенков когда одной было 1,5 месяца, другой 3. И сразу учили правилам проживания в доме — что можно, что нет. Везде сразу валялись ненужные провода, чтобы псы к ним привыкали. У них были игрушки, много игрушек и всяких картонок и прочего. Если они воспитанные и знают границы — дом в безопасности. Собака целится съесть то, что нельзя? Не ругай — дай то, что можно. Как итог — выросли два щенка, из потерь дома — один кабель. И то он очень весело свисал со стола, сам виноват.
- Ими нужно заниматься. Много. Часто. Регулярно. С нашими двумя мы ходим к кинологам раз в неделю с 4-х месячного возраста. В таком случае это активные, но контролируемые собаки. Их нужно контролировать. Если что-то можно сделать в первый раз, то что не запрещено — это разрешено. Если не запретили трогать ужей — с ними можно играть. Если не запретили прыгать за рыбой — это то, что надо. Но, что удивительно — раз запретили, это работает всегда.
Французские бульдоги
У знакомой есть. Вонючка, когда пускает, такая, что глаза у людей выпадают.
Вот что рассказал пользователь user5712384:
- Рассказы про их метеоризм — не шутки. Связано это с их физиологией — из-за строения моськи, во время еды и питья, они поглощают большое количество воздуха, которому нужно как-то покидать организм.
- Шерсть. Шерсть везде! Не верьте тем, кто говорит, что гладкошерстные собаки не линяют. Поверьте. И да, она действительно острая, и ощущается в теле как заноза.
- Прогулки в дождь — ад. Мой выходит из подъезда, видит дождь и уходит назад, в дом. Настроение в дождливую погоду у них соответствующее. Дома — спит без задних лап, а на прогулке, если его удалось уговорить выйти, будет грустно вздыхать и через силу делать свои грязные делишки.
- Намордник — наше все! Французы — жуткие «пылесосы». Как только в поле зрения, или обоняния появляется что-то, что можно съесть — оно будет съедено. Да, дрессировали,но ему решительно плевать на все, если рядом еда. За вкусняшку сделает все, что попросишь. Если ему сейчас удобно и если он не занят.
- Одна из характерных черт породы — их упертость. Если он не хочет идти в ту сторону, куда надо тебе, будь готов тянуть за собой камушек, который отказывается шевелиться.
- Он храпит. Иногда ощущение, что рядом на диване лежит старый дед, а никак не милый ушастый песик. Обычных собачьих звуков издают мало, так что, выкручиваются, как умеют. Мой не только орет, он еще и нудит. И чихает — буквально, да и фигурально тоже — на меня, если его что-то не устраивает.
Бенгальские коты
Про этих красавцев написала пользователь AcidTaylor.
- Это котопес. По дому ходит за тобой хвостом, спит у тебя под боком, если сидишь за компом — кот тоже сидит за компом. Между тобой и монитором.
- Они болтливые. Играть — мяу, есть хочет — мяу, требует обнимашек — мяу. Носиться по дому с боевыми кличами — лучшее занятие, можно еще ходить с игрушкой в зубах и орать.
- Чем выше — тем лучше. Полочка на уровне глаз в коридоре — любимое место, следом идет шкаф и холодильник. Оттуда хорошо прыгать. Лучше всего прыгается в три часа ночи.
- Можно вообще все. Трогать лапы, чесать пузо, играть в злую руку, ловить хвост. Максимум, что получишь — шлепок мягкой лапой. Но на ручках не сидят, не любят.
- Любви в них столько, что хватит и хозяину, и всем, кто не успел увернуться.
Дратхаары
Невольная совладелица дратхаара докладает: про молчаливость подтверждаю! Про ум и собственное мнение - тоже.
А ещё бородень у нашей шикарная и после питья шикарно распределяет воду по всему дому.
Зато шерсти нна порядке меньше, чем от котов, аж не верится.
Про эту породу, которую также называют немецкой жесткошерстной легавой пишет пользователь Schmulke:
- Это бородатое чудище до смерти будет считать себя щенком. С виду солидный здоровый пес, а носится за лазерной указкой и пытается забраться мне на колени, хотя вообще туда не влезает. Вообще собака чудовищно привязанная к хозяину. Батарейка встроена с рождения и никогда не садится.
- Он умный. Настолько умный, что имеет по всем вопросам собственное мнение. Именно поэтому правильные, с его точки зрения, слова он запоминает сразу, а неправильные приходится зубрить. Правильные слова, естественно, означают только то, что нравится псу.
- Если всю жизнь был натуральной совой, дратхаар моментально перевоспитает тебя в жаворонка. Тык носом — отличный будильник.
- Дратхаар — зверь молчаливый. Нет, так: он очень сильно молчаливый. Но, когда ему все-таки придет в голову сказать свое веское «гав», это происходит так внезапно, что поначалу можно от неожиданности начать заикаться.
- Валяться в снегу, когда у хозяина уже при выходе из дома сопли примерзают к бороде — это обалденно. Зима — лучшее время года. Но осень тоже неплоха, потому что шуршащие листья.
- Если из соседней комнаты раздался громкий «Бумс» — все нормально, это просто пес упал спать.
Мопсы
Вот, что про эту породу пишет пользователь kikka:
- Тонна волос, как ни чеши, как ни купай. Персидская кошка со своей пушней скромно стоит в сторонке. Пылесос просто не продыхая работает. И все равно, если не носишь носки или тапки, какая-то собачья волосинка воткнется в стопу и это очень больно.
- Храп. Я сплю в берушах по нескольким причинам — храпит муж, храпит собака. Удивительно, но собаку мне слышно сильнее, несмотря на то, что муж лежит рядом, а собака спит в вольере метров через 7 от кровати.
- Нет ничего лучше в его жизни, чем всеобщее внимание, ну и еда. Еду еще может проигнорировать, если это его обычные сухари, а вот внимание он никогда не проигнорирует. Только взгляд на него кинешь — он уже тут как тут, заглядывает тебе в глаза, строит печальную мину, норовит запрыгнуть на колени. Особенно любит, когда муж его на колени берет, сидя в кресле, тогда пес успешно обмазывает своими соплями все вокруг. Особенность носа — постоянно чихает, постоянно в соплях.
- Обычно гуляет в неспешном темпе, кустики нюхает. Не реагирует ни на велосипедистов, ни на других собак. Но стоит кому-то из прохожих воскликнуть: «Какая милая собачка!» — и он сразу готов выпрыгнуть из шкуры, обчихать, облизать всех людей, аж самому плохо становится, но не прекращает.
Золотистые ретриверы
Что рассказывает пользователь user9179419:
- Без поводка возле озера с утками гулять нельзя. Иначе будешь ждать пару часов, пока либо утки не вылезут на берег сами, либо ты не сплаваешь за собакой, потому что голос уже сорван. При купании если не видишь собаку, не пугайся, она нырнула.
- Иногда считает, что ты хозяин глуповат и, если медленно переползать порог кухни, куда запрещено, то он и не увидит. Или если делать вид, что ничего не подбирал на улице, то никто и не заметит, даже если из пасти торчит огромная кость.
- В походе ты видишь свою собаку чистой и сухой только один раз — при приезде. С мокрым псом в палатке сыро, но тепло. Если оставить в тамбуре, будет тихо натягивать мордой тент, пытаясь просочиться к тебе. При купании если не видишь собаку, не пугайся, она нырнула.
Корниш-рекс
Про этих кошек рассказал пользователь с ником CallOfEat:
- Порода активная. Если он не поиграл вечером, ты не поспал ночью. Однако ночью предпочитает все-таки спать с хозяевами. Любит разнообразие в играх и игрушках. Поэтому у него их куча, иногда приходится их перебирать, пока какая-нибудь не заинтересует.
- Кошка-компаньон, как сказала одна заводчица на выставке. Компаньонить будете вы, так как кот предпочитает одинокому тыгыдыку общение с вами. Поэтому встал и пошел «котоугодными» делами заниматься. Работать за компьютером или читать не «котоугодно», готовить еду, собирать шкаф и прочие физические активности — подходит.
- Шерсть из-за отсутствия ости на ощупь, как шелк, так и тянет ткнуться носом. Но забудьте про выставочные фото — алопеция. Не та еда, не тот сезон, стресс, рождение котят и привет залысины. Наш, к примеру теряет шерсть на хребте и хвосте к зиме, как ни странно, а летом щеголяет в каракулевой шубке.
- Хорошо дрессируются. Достаточно быстро приучили к командам «сидеть», «лежать», «ко мне». Приучили ходить на шлейке.
Доберманы
Про эту породу пишет пользователь myladyV:
- Доберманы не скулят, они свистят. Вернее, издают скулеж, очень похожий на свист. Свистеть он будет, когда ему скучно, когда ему любопытно, когда ему очень хочется подержать в пасти кота. Особенно, когда кот не хочет быть подержанным в пасти.
- Доберманы обожают движухи с удовольствием учат команды, играют, тренируются. Запоминают команды мгновенно. Что угодно, лишь бы с хозяином. Они легко заводятся и тяжело тормозят. Основная работа с ними заключается не в изучении команд, а в обучении самоконтролю.
- Доберманы самостоятельно принимают решения. Задача хозяина сообразить, что задумала псиночка-корзиночка раньше, чем случится ахтунг. Доберман сообразительнее и хитрее вас. Вся жизнь состоит из предотвращения шалостей. Но он всегда вас переиграет.
- Доберман — собака служебная, серьезная, но тревожная. На прогулке семьей будет всячески держаться впереди и стараться всех прикрыть. Если дети разбегутся, то он будет верещать и пытаться собрать их в одну кучу за собой.
- Доберман — это концентрат энергии и любопытства. Если он бежал 20 км, то он попьет воды и будет бежать дальше. Лучший способ утомить добермана — загружать интеллектуально.
Немецкие овчарки
Вот, что рассказывает про немецких овчарок пользователь aelpha:
- Овчарка — собака вертикального взлета. Примерно через 1,5-2 года жизни с овчаркой всё и все вокруг начинают казаться очень медленными — мух на лету ловят, слабаки. Скорость усвоения новой информации также впечатляет.
- Если овчарке чего-то очень хочется, но хозяевами на это озвучен прямой запрет, то для собаки это значит, что надо сделать максимально быстро.
- Велосипед, санки и лыжи — это инвентарь для выгуливания собачки. Двадцать километров бежать за велосипедом — это не нагрузка, а просто небольшая разминка. Плохой погоды не существует. Лучшая — это мороз ниже пятнашки.
- Просто потрясающе, какой ассортимент звуков может производить собака, не лая и не доставляя беспокойства соседям. Свист, кудахтанье, мяуканье, мычание, кряхтение, стоны, рявканье и бухтение с закрытой пастью. И это не все.
Шарпеи
А теперь наблюдения пользователя с ником AndM:
- «Пофигу» это про него. Сбить груду кирпичей, посмотреть на них с возмущением и побежать дальше? Легко. Грация картошки — тоже про него. Разворачивается как грузовик. Сдает задом, попутно сбивая все, что окажется на пути. У самурая нет цели, только путь.
- В целом, характер нордический, максимально упертый и хитрый. Он сразу понимает, что накосячил и наказан. Когда говоришь, чтобы он вышел из комнаты, он выходит. Наказание в его понимании длится секунд 10. После чего, он возвращается.
- У него всегда одно выражение морды, но оно всегда читается по-разному.
- Уши, глаза и желудок — то, за чем приходиться постоянно следить. Лето — это слюни. Много.
- Когда в руках что-то вкусное, сразу начинает понимать человеческий язык на уровне носителя.
Бурманская кошка
Про своего питомца рассказывает пользователь под ником MaxArt:
- Несмотря на злющие морды — добрейшие создания. Мяуканье бурм — это отдельный вид мяуканья. Низкое. Хриплое. Когда клянчат еду, издают высокий и противный мявк.
- Бурмы умные. Хитрые, но и умные. Бурмы все хорошо помнят. Но несмотря на это, злиться долго не умеют.
- Заведя одну бурму, хочешь завести другую.
Чихуахуа
Вот, что написал пользователь с ником Sup4Stat:
- Чихуа не лают — они ведут переговоры. Причем исключительно на повышенных тонах, с драматическими паузами и обязательным повторением ключевых тезисов. Если запретить лаять, они перейдут на шепот, но так, чтобы было слышно в соседнем доме.
- Сон — коллективное мероприятие. Если ты лег — чих уже под одеялом. Если встал — он тут как тут, даже если секунду назад храпел, как бульдозер. Но если утро выходное — будь добр, проспи до полудня, иначе обида. Весь мир — их лежанка. Твои колени, клавиатура, только что сложенное белье, сумка с продуктами — все это потенциальные места для сна. А если ты сел не туда, где они уже лежат, это твоя проблема.
- Дрессировка — это когда они тебя тренируют. «Сидеть» они знают. «Лежать» — тоже. Но выполнять это будут только при свидетелях, чтобы все ахнули: «Какая умная собачка!» В остальное время — «Ты кто вообще такой?»
- Они не маленькие — они компактные. 20 см роста, но столько же достоинства, сколько у дога. Идут по улице, будто владеют тротуаром. А если встретят большую собаку — первыми подадут на нее в суд за нарушение личного пространства.
- Холод — их заклятый враг. Летом +30? Нормально. Осень +15? Уже готовятся к зимней спячке. На улице ветер? Это геноцид. Поэтому гардероб чихуахуа богаче, чем у модного блогера.
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