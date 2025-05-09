15+ хозяев домашних животных поделились открытиями, которые заводчики комментируют так: «Ну вы ж знали, кого берете»

У каждой породы кошек или собак — свои особенности, и ни один справочник не расскажет о них так точно, как сами владельцы. Мы собрали истории пользователей Pikabu, которые поделились привычками и повадками своих питомцев. Эти рассказы помогли увидеть характеры животных ближе, чем в любой энциклопедии: кто-то оказался неожиданно упрямым, кто-то — трогательно заботливым, а кто-то просто живет по своим, непредсказуемым правилам.