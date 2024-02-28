15 звезд, которые в свете софитов — само совершенство, а у себя дома — совсем как мы с вами

Есть звезды, которые любят всегда и везде выглядеть идеально. Будь то ковровая дорожка или домашние посиделки. Но есть и знаменитости, которым важнее показать себя настоящих. И мы обожаем их за это.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли — одна из самых красивых пар Голливуда. В свете софитов они идеальные супруги, а без вспышек фотокамер любят почудачить и не сдерживают себя

Invision/Invision/East News

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Келлан Латс примерил на себя еще одну роль — роль счастливого отца

Хилари Дафф не боится кривляться на камеру

Как и Николь Кидман. На красной дорожке она Леди Совершенство, а дома — просто обычная девчонка

ANGELA WEISS/AFP/East News

Хью Джекман доказывает, что даже внутри брутального актера может жить озорной ребенок

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Тайка Вайтити и его домашний единорог Барри

Кто еще сомневался в могуществе Деми?

Дуэйн Джонсон, причесывая свою дочку: «Может, я и лысый, но кое-что знаю о волосах. Да. Я хотел бы, чтобы они у меня были»

А у Кейт Хадсон и ее дочки банный день

Песель Патрика Дэмпси знает: обнимашек с любимым хозяином много не бывает

Крисси Тайген, которая на красной дорожке тут и там сверкает своей улыбкой, в домашней обстановке любит посмеяться и поиронизировать над собой

Patricia Schlein/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Аманда Сейфред дома. По-настоящему расслабленный лук

Аманду Сейфред можно довольно часто увидеть с минимальным количеством косметики на лице, но некоторые другие звезды традиционно используют более яркий мейк. Как сильно макияж способен изменить внешность звезд, вы можете узнать в этой статье.

Фото на превью ANGELA WEISS/AFP/East News