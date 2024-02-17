Мы посмотрели, как макияж меняет лица известных красоток. И рты раскрыли от удивления

Культура
50 минут назад

С появлением декоративной косметики некоторые женщины научились мастерски корректировать свою внешность: подчеркивать достоинства и скрывать несовершенства. А в отдельных случаях — фактически перевоплощаться в других людей.
Взгляните сами, как сильно меняются звездные красотки, когда носят контрастный макияж, макияж нейтральный или появляются на публике с минимальным количеством косметики.

Джессика Честейн

Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News, FREDERIC J. BROWN/AFP/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Эмилия Кларк

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News, Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News, Invision/Invision/East News

Хилари Дафф

gola@broadimage/Broad Image/East News, Steve Sands/Bauer Griffin/East News, Invision/Invision/East News

Аманда Сейфред

Guerin Charles/ABACA/Abaca/East News, VALERIE MACON/AFP/East News, DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Скарлетт Йоханссон

ANGELA WEISS/AFP/East News, Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News, Invision/Invision/East News

Наталья Водянова

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News, Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News, Matrix Media Group/face to face/FaceToFace/REPORTER

Брайс Даллас Ховард

GilbertFlores@Broadimage/Broad Image/East News, Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, Evan Agostini/Invision/AP/East News

Джулианна Мур

Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News, Evan Agostini/Invision/East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Кристен Белл

Birdie Thompson / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News, Invision/Invision/East News

Эмма Стоун

Steve Sands/Bauergriffin.com/East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Кейт Бланшетт

Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News, Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News, Andrews Archie/ABACA/Abaca/East News

Джоуи Кинг

WENN.com/agefotostock/East News, VALERIE MACON/AFP/East News, Invision/Invision/East News

Александра Даддарио

Warner Bros/Courtesy Everett Collection/East News, Cyril Pecquenard/KCS/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

Эль Фаннинг

L.Urman / Starface/STARFACE PHOTO /East News, Jordan Strauss/Invision/East News, Invision/Associated Press/East News

Диана Крюгер

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News, Steve Mack / Everett Collection / East News, CJ Rivera/Invision/East News

Гвендолин Кристи

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News, Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

С момента начала карьеры «стандартный» макияж многих звезд сильно изменился. Некоторые звезды так сильно прикипели к определенному виду мейка, что сделали его своей фишкой.

Фото на превью Steve Sands/Bauergriffin.com/East News, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

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