Мы посмотрели, как макияж меняет лица известных красоток. И рты раскрыли от удивления

С появлением декоративной косметики некоторые женщины научились мастерски корректировать свою внешность: подчеркивать достоинства и скрывать несовершенства. А в отдельных случаях — фактически перевоплощаться в других людей.

Взгляните сами, как сильно меняются звездные красотки, когда носят контрастный макияж, макияж нейтральный или появляются на публике с минимальным количеством косметики.