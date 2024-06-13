15+ звезд, которые повернулись на камеру в профиль, и люди в интернете выпали в осадок

Мы привыкли видеть знаменитостей, глядящих прямо в камеру, с идеальными прическами и макияжем. Именно этот ракурс формирует у нас образ знаменитостей, поэтому мы легко узнаем их даже в толпе. Однако стоит им повернуться в профиль, и магия исчезает — порой даже самые известные лица становятся практически неузнаваемыми.

Ева Грин

Vianney Le Caer / Invision / East News , Vianney Le Caer / Invision / East News

Сара Джессика Паркер

NDZ / STAR MAX/ IPx / Associated Press / East News , NDZ / STAR MAX/ IPx / Associated Press / East News

Алисса Милано

MPP / Starface / STARFACE PHOTO / East News , MPP / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Джулианна Мур

SAMEER AL-DOUMY / AFP / East News , Vianney Le Caer / Invision / East News

Диана Крюгер

Genin Nicolas / ABACA / Abaca / East News , Scott A Garfitt / Invision / East News

Кстати, посмотрите еще одну статью про звезд, профиль которых ошеломляет настолько, что заставляет посмотреть на их лица в совершенно ином свете.

Ники Хилтон-Ротшильд

Evan Agostini / Invision / East News , Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News

Эльза Патаки

DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News , DNPhotography / ABACA / Abaca / East News

Деми Мур

Billy Bennight / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News , ROBYN BECK / AFP / East News

Ариана Гранде

DNPhotography / ABACA / Abaca / East News , Evan Agostini / Invision / East News

Ирина Шейк

Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News , Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News

Александра Даддарио

Jordan Strauss / Invision / East News , Jordan Strauss / Invision / East News

Джиджи Хадид

Evan Agostini / Invision / East News , AA / ABACA / Abaca / East News King 24 7 часов назад Ах какой профиль 🩷 - - Ответить

Загляните еще в одну нашу статью, в которой мы сравнили актрис старого Голливуда в профиль и анфас.

Эмили Ратаковски

Evan Agostini / Invision / East News , Evan Agostini / Invision / East News

Джессика Бил

Evan Agostini / Invision / East News , Evan Agostini / Invision / East News

Кендалл Дженнер

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News , Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Николь Кидман

Alexandra Picco / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News , Alexandra Picco / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Пенелопа Крус

Evan Agostini / Invision / East News , Evan Agostini / Invision / East News

Наш мозг привыкает к определенным ракурсам, поэтому восприятие внешности порой кажется таким обманчивым. В следующий раз, когда встретите знакомое лицо, попробуйте взглянуть на него с другой стороны — и вы откроете для себя нечто новое.