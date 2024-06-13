15+ звезд, которые повернулись на камеру в профиль, и люди в интернете выпали в осадок
Мы привыкли видеть знаменитостей, глядящих прямо в камеру, с идеальными прическами и макияжем. Именно этот ракурс формирует у нас образ знаменитостей, поэтому мы легко узнаем их даже в толпе. Однако стоит им повернуться в профиль, и магия исчезает — порой даже самые известные лица становятся практически неузнаваемыми.
Ева Грин
Сара Джессика Паркер
Алисса Милано
Джулианна Мур
Диана Крюгер
Кстати, посмотрите еще одну статью про звезд, профиль которых ошеломляет настолько, что заставляет посмотреть на их лица в совершенно ином свете.
Ники Хилтон-Ротшильд
Эльза Патаки
Деми Мур
Ариана Гранде
Ирина Шейк
Александра Даддарио
Джиджи Хадид
Загляните еще в одну нашу статью, в которой мы сравнили актрис старого Голливуда в профиль и анфас.
Эмили Ратаковски
Джессика Бил
Кендалл Дженнер
Николь Кидман
Пенелопа Крус
Наш мозг привыкает к определенным ракурсам, поэтому восприятие внешности порой кажется таким обманчивым. В следующий раз, когда встретите знакомое лицо, попробуйте взглянуть на него с другой стороны — и вы откроете для себя нечто новое.
Комментарии
Эта пытка профилями не закончится, пока мы не выпадем в осадок🗿
Друзья! Предлагаю выпасть организованно, с максимальным комфортом 🥂 и соблюдением техники безопасности 🧯🧻