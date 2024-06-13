15+ звезд, которые повернулись на камеру в профиль, и люди в интернете выпали в осадок

Знаменитости
41 минута назад

Мы привыкли видеть знаменитостей, глядящих прямо в камеру, с идеальными прическами и макияжем. Именно этот ракурс формирует у нас образ знаменитостей, поэтому мы легко узнаем их даже в толпе. Однако стоит им повернуться в профиль, и магия исчезает — порой даже самые известные лица становятся практически неузнаваемыми.

Ева Грин

Vianney Le Caer / Invision / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

Сара Джессика Паркер

NDZ / STAR MAX/ IPx / Associated Press / East News, NDZ / STAR MAX/ IPx / Associated Press / East News

Алисса Милано

MPP / Starface / STARFACE PHOTO / East News, MPP / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Джулианна Мур

SAMEER AL-DOUMY / AFP / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

Диана Крюгер

Genin Nicolas / ABACA / Abaca / East News, Scott A Garfitt / Invision / East News

Кстати, посмотрите еще одну статью про звезд, профиль которых ошеломляет настолько, что заставляет посмотреть на их лица в совершенно ином свете.

Ники Хилтон-Ротшильд

Evan Agostini / Invision / East News, Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News

Эльза Патаки

DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, DNPhotography / ABACA / Abaca / East News

Деми Мур

Billy Bennight / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News, ROBYN BECK / AFP / East News

Ариана Гранде

DNPhotography / ABACA / Abaca / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Ирина Шейк

Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News, Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News

Александра Даддарио

Jordan Strauss / Invision / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Джиджи Хадид

Evan Agostini / Invision / East News, AA / ABACA / Abaca / East News

Загляните еще в одну нашу статью, в которой мы сравнили актрис старого Голливуда в профиль и анфас.

Эмили Ратаковски

Evan Agostini / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Джессика Бил

Evan Agostini / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Кендалл Дженнер

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Николь Кидман

Alexandra Picco / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, Alexandra Picco / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Пенелопа Крус

Evan Agostini / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Наш мозг привыкает к определенным ракурсам, поэтому восприятие внешности порой кажется таким обманчивым. В следующий раз, когда встретите знакомое лицо, попробуйте взглянуть на него с другой стороны — и вы откроете для себя нечто новое.

Фото на превью Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News, Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News

Комментарии

Уведомления
Мария
10 минут назад

Эта пытка профилями не закончится, пока мы не выпадем в осадок🗿
Друзья! Предлагаю выпасть организованно, с максимальным комфортом 🥂 и соблюдением техники безопасности 🧯🧻

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