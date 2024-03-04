15+ звезд, которые повернулись к фотографам в профиль, и весь мир хором: «Вот те раз!»

Культура
1 час назад

Как правило, знаменитости стараются показывать себя публике и фотографам с определенной стороны, и чаще всего это анфас. Именно поэтому мы их так хорошо запоминаем, ведь не столь важно, в каком они наряде — лица всегда узнаваемы. Однако если посмотреть на редкие снимки в профиль, то порой может показаться, что перед нами совсем другой человек. Словно магия какая-то.

Леди Гага

Jordan Strauss / Invision / East News, ROBYN BECK / AFP / East News

Элизабет Олсен

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Дженнифер Лопес

Billy Bennight / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News, Billy Bennight / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News

Дженнифер Энистон

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, Chris Pizzello / Invision / East News

Эмили Блант

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, Chris Pizzello / Invision / East News

Энн Хэтэуэй

zz / NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, zz / NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Кстати, еще мы посмотрели, как знаменитые ретродивы выглядят в профиль. И слегка обалдели.

Риз Уизерспун

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News, Priscilla Grant / Everett Collection / East News

Мелисса Маккарти

Jordan Strauss / Invision / East News, Chris Pizzello / Invision / East News

Марго Робби

ABACA / Abaca / East News, ADRIAN DENNIS / AFP / East News

Мерил Стрип

Chris Pizzello / Invision / East News, Chris Pizzello / Invision / East News

Наоми Уоттс

NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

А в другой нашей статье мы сделали подборку знаменитостей, чей профиль ошеломляет настолько, что заставляет посмотреть на их лица в совершенно ином свете.

Бри Ларсон

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Джессика Честейн

John Salangsang / Invision / East News, Mark Von Holden / Invision / East News

Зендея

ALFREDO ESTRELLA / AFP / East News, ALFREDO ESTRELLA / AFP / East News

Кейт Уинслет

JW / Avalon / Photoshot / East News, Lee Floyd / Avalon / Photoshot / East News

Анна Кендрик

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News, Chris Pizzello / Invision / East News

Элизабет Бэнкс

Richard Shotwell / Invision / East News, Richard Shotwell / Invision / East News

Согласитесь, ракурс многое решает. Получается, что миллионы людей по всему миру привыкли видеть своих кумиров только анфас, а сбоку их, возможно, даже не узнают.

Фото на превью Jordan Strauss / Invision / East News, ROBYN BECK / AFP / East News

Комментарии

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Богиня ВДНХ
27 минут назад

Вот раньше, когда мы читали подобные статьи (хотя "читали" - это громко сказано), мы думали - для кого, ну вот для кого, для какого такого человека является открытием факт, что люди выглядят по-разному анфас и в профиль. И вот теперь мы знаем этого человека...

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