15+ звезд, которые повернулись к фотографам в профиль, и весь мир хором: «Вот те раз!»
Как правило, знаменитости стараются показывать себя публике и фотографам с определенной стороны, и чаще всего это анфас. Именно поэтому мы их так хорошо запоминаем, ведь не столь важно, в каком они наряде — лица всегда узнаваемы. Однако если посмотреть на редкие снимки в профиль, то порой может показаться, что перед нами совсем другой человек. Словно магия какая-то.
Леди Гага
Элизабет Олсен
Дженнифер Лопес
Дженнифер Энистон
Эмили Блант
Энн Хэтэуэй
Кстати, еще мы посмотрели, как знаменитые ретродивы выглядят в профиль. И слегка обалдели.
Риз Уизерспун
Мелисса Маккарти
Марго Робби
Мерил Стрип
Наоми Уоттс
А в другой нашей статье мы сделали подборку знаменитостей, чей профиль ошеломляет настолько, что заставляет посмотреть на их лица в совершенно ином свете.
Бри Ларсон
Джессика Честейн
Зендея
Кейт Уинслет
Анна Кендрик
Элизабет Бэнкс
Согласитесь, ракурс многое решает. Получается, что миллионы людей по всему миру привыкли видеть своих кумиров только анфас, а сбоку их, возможно, даже не узнают.
Комментарии
Вот раньше, когда мы читали подобные статьи (хотя "читали" - это громко сказано), мы думали - для кого, ну вот для кого, для какого такого человека является открытием факт, что люди выглядят по-разному анфас и в профиль. И вот теперь мы знаем этого человека...
Вот те раз! В профиль-то у них всего по одному глазу и уху! Умора!
что Эдми не понравилось?