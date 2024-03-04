15+ звезд, которые повернулись к фотографам в профиль, и весь мир хором: «Вот те раз!»

Как правило, знаменитости стараются показывать себя публике и фотографам с определенной стороны, и чаще всего это анфас. Именно поэтому мы их так хорошо запоминаем, ведь не столь важно, в каком они наряде — лица всегда узнаваемы. Однако если посмотреть на редкие снимки в профиль, то порой может показаться, что перед нами совсем другой человек. Словно магия какая-то.