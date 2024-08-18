16 историй и фото, глядя на которые вздыхаешь: «Вот и лето прошло»

Не зря говорят, что лето — это маленькая жизнь. Столько всего нужно успеть! И искупаться в речке, и попасть под дождь, и поесть ягод с куста, и запечь картошку в фольге. А когда оно проходит, то становится немного тоскливо. Но грусть эта все же приятная, наполненная теплыми воспоминаниями.

«Срезал первый гигантский лук»

На выходных ездили всей семьей на дачу. И как же круто! Гуляли в лесу целый день, ели арбуз, вечером дружно смотрели фильм у камина. А ночью, после арбуза-то, в туалет захотелось. А он на улице. И вот уже иду обратно, но что-то дернуло поднять глаза, а там небо. Просто обомлела, какие были красивые и яркие звезды. Села на качели и давай любоваться, давно не видела звездное небо. Первым меня потерял муж, вышел, смотрит на меня и говорит: «Что ты тут забыла?» В ответ я просто тыкнула в небо, он посмотрел на меня и ушел. Вернулся через пару минут с пледом и сел со мной рядом любоваться. Мама забеспокоилась минут через 10. Вышла, смотрит на нас и тоже садится, потом и папа пришел. Мы заварили чай и так сидели до самого рассвета, обсуждая звезды, дружно под пледом с чашкой горячего чая. По-моему, это самое крутое воспоминание за все лето. © Подслушано / VK

Как-то получили мы письмо от начальства о том, что завтра ожидаются очень важные гости инвесторы, которые будут шляться по офису. Поэтому всем нужно убраться на столах и одеться прилично. Дизайнер Серега письмо это не прочитал и на следующий день пришел в удобной, по его разумению, одежде. По случаю летней жары это была майка-сеточка без рукавов, шорты с бахромой и шлепки. До прихода гостей оставалось 5 минут, тогда директор и увидел Серегу. Его волосы встали дыбом:

— Серега, ну е-мое! Потом поговорим, уходи из офиса и потуси где-нибудь пару часов!

— Куда ж мне идти?

— Иди давай! Кофе там попей где-нибудь!

— Шеф, так я вообще без денег, не на что кофе пить.

— На тебе купюру и быстро проваливай!

Мы, выглаженные и причесанные, с завистью смотрели на расслабленно уходящего Серегу. © Анекдоты из жизни от анекдотов.net / VK



«Вот такая серая божья коровка с пятнами в форме сердечек залетела ко мне на балкон»

Поехала в Турцию с подругой и ее мужем за компанию, чтобы развеяться. Тогда переживала тяжелое расставание с молодым человеком, и мне кроме как посидеть у моря и поплакать, ничего не нужно было. А тут муж подруги в баре познакомился с компанией парней, ну и завязалось у меня общение с одним из них. Такой загорелый, улыбчивый, красивый. Разгорелся курортный роман. Очень красиво ухаживал: дорогие рестораны, цветы, объятия, красивые слова. Я встряхнулась. Обменялись контактами, я была абсолютно уверена в том, что он приедет ко мне. Или я к нему. Ведь он такой весь мой, нам вместе так хорошо. Когда мы летели обратно, муж подруги признался, что этот красавчик женат, у него трое детей. Они знали об этом с самого начала, просто хотели, чтобы я развеялась. На его сообщения я не отвечала, звонки сбрасывала. Но через соцсети следила за жизнью любимого. И каково было мое удивление, когда спустя год увидела свадебные фотографии. Написала, поздравила. Выяснилось, что это первый его брак, детей нет, а я для него — истеричная девушка, которая даже не назвала причину своего поведения. Оба хотим все вернуть назад, но уже поздно. Нас связывала всего неделя, а его жена ждет ребенка. Сказал, что дочь назовет в честь меня. Не могла его забыть целый год, а сейчас жизнь опять рухнула. Почему друзья так со мной поступили? © Подслушано / VK

«Вот как моя дочь отреагировала на мои слова о том, что ей придется ходить на учебу почти каждый день еще 17 лет»

Как-то была в Таиланде. Пошла брать байк в прокат, хозяином оказался приветливый паренек из Индии. Разговорились, кто откуда родом. Я сделала комплимент его стране, сказала, что у них интересная культура. Вспомнила детство, как мы с друзьями бегали в кинотеатр смотреть индийские фильмы. Он так удивился! И вот стоим мы посреди улицы в Тае, два человека разной национальности с разных уголков мира и орем во всю глотку: «Джимми, Джимми, ача-ача!». Первые сутки проката байка я получила бесплатно. © Успех & Провал / VK

Я работаю заведующей кухней в сельской школе. В июне и июле я вместе с коллегами развозила бесплатные обеды на машине по 4 школам. Два месяца пролетели незаметно. У меня было очень много душевных разговоров с детьми. Например, однажды маленькая девочка обрадовалась, потому что у нас были яблоки. Она сказала мне, что у нее дома нет свежих фруктов. После этого случая я лично следила за тем, чтобы к каждому приему пищи подавали свежий фрукт. Дошло до того, что мы отправляли моего босса в местный продуктовый магазин, потому что никто не закладывал в бюджет свежие фрукты. Только консервы. Было приятно сделать что-то такое маленькое, но так бесконечно осчастливить этим ребенка. За два месяца мы подали 18 406 обедов. Мы наблюдали, как семьи собираются вместе, чтобы поесть и поиграть. Видели, как ребятня подпрыгивает от восторга, когда видят нашу машину. Я не ожидала, что стану в свои 39 лет стану разносчицей блюд. Но я рада, что все так сложилось. © MyPoorChequebook / Reddit

«Мои руки в сравнении с ногами»

Все лето обещала дочке съездить в парк развлечений под открытым небом. А он за городом, машины у нас нет, все никак не могла найти время. То родителям на даче помогали, то в отпуск ездили, то просто куча дел. Так дотянули до августа. Но я думаю: «Целый месяц лета впереди, успеем!» А тут мама присылает открытку: «С яблочным спасом!» И меня как накрыло от осознания того, что уже пол-августа куда-то улетело. Взяла отгул, уехали мы с ней на целых 3 дня. Радости ребенка не было предела.

Проезжал утром 1 сентября мимо соседней школы, увидел там большую толпу детей с родителями. Внимательно вгляделся в лица. Свое вспомнилось, и вся жизнь промелькнула пред глазами! Пышные и белоснежные банты, огромные букеты, взволнованные счастливые лица, сияющие глазки — все это первоклашки. Безмерное горе в глазах, лето пролетело, опять в школу — явно второклашки. Деланно равнодушные лица — следующие классы. Жена, как услышала это мое наблюдение, рассмеялась: «Мое 1 сентября прошло ужасно! Потом уже узнала, что у школы был старинный обычай: после торжественной линейки старшеклассники сажают первоклассников себе на плечи и несут в класс. Нас не предупредили! И жара еще стояла. Представь себе: хватает меня какой-то незнакомый вонючий мужик, для меня взрослый, забрасывает себе за плечо и куда-то уносит!» © Анекдоты из жизни от анекдотов.net / VK

«Странный комариный укус»

Кошка в деревне окотилась и сразу удалилась в очередной загул. Все бы ничего, но котята остались под крыльцом. И чтобы их достать, нужно было хотя бы пару досок снять. Пока мы обдумывали план действий, инициативу по спасению котят перехватила наша дворовая собака. Точнее кобель Бизон, брутальный такой пес, гроза всей округи. Он совершил подкоп под крыльцо, достал всех котят, перенес их в будку и выходил, как родных. Один из тех котят до сих пор живет, в июле ему исполнилось 18. © Успех & Провал / VK

Все лето работал в душном офисе. Во время жары мы с другими мужчинами стали надевать шорты. Начальник разослал всем на почту гневное письмо о том, что мы обязаны соблюдать дресс-код и носить штаны. Меня это дико взбесило, потому что для женщин будто никаких правил нет. Они носят и шорты, и короткие юбки, и плечи открывают, про декольте вообще молчу. А я должен париться в штанах, хотя у нас даже кондиционеры нормально не работают. Все высказал начальству, ответ получил такой: «Ну а что ты хотел, это же женщины, им по праву рождения можно!» Я не мог это так просто оставить, поэтому через неделю пришел на работу в килте. На безумные взгляды отвечал: «Я прошел генетический тест и оказалось, что я на 4% шотландец, могу себе позволить по праву рождения!» На самом деле в килте неудобно, он тяжелый и шерстяной. Но шалость удалась, начальник разрешил носить шорты не выше колен. Очень горжусь собой, хоть меня и лишили премии.

«Арбуз взял и взорвался, теперь кухня вся в брызгах»