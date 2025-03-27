А можно набить себе кроссворд! И с годами отгадывать, добавляя буквы)
16 кадров, которые показывают, как детали меняют все
Мир вокруг нас постоянно меняется, но эти перемены часто остаются незаметными для нашего глаза. Мы привыкаем к тому, что видим каждый день, и лишь иногда, оглядываясь назад, понимаем, насколько все стало иным. Порой только фотографии способны показать, как сильно преобразились вещи и люди, окружающие нас. Разглядывать и сравнивать такие фотографии — одно удовольствие, ведь каждая из них скрывает свою маленькую историю.
«Сравните мою первую и последнюю буханки хлеба. Горжусь своими результатами»
«Слева мне 24, а справа — 29. Ботокс на жевательную мышнцу стал моим спасением. Раньше сильно сжимала зубы. А еще я перешла на корейский уход за кожей»
«Татуировка 10-летней давности и новые»
«Между этими фото разница в 5 лет и 12 килограмм. Я до сих пор в шоке от того, насколько сильно изменилось мое лицо в профиль»
«Принесла своему мастеру эскиз маникюра, она воплотила его в реальность»
«Без глиттера (зеленый); Глиттер; Глиттер; Без глиттера (розовый); Нюдовый гель-лак».
«Итог похудения на 12 с лишним килограмм»
«Прогресс ухода за цветком»
«Этот цветок мне отдали с сильным заражением щитовками. Мы не могли понять, откуда они взялись, так как ни на одном другом растении в доме их не было. Я забрала его домой и попыталась привести в порядок. На это ушло около двух месяцев. Сейчас с ним все хорошо: он находится в хорошо освещенном месте, пересажен около месяца назад и выпускает новые листья!»
«Моя сестра и ее парень нашли котенка в пустыне. Найденыша назвали Сноу. Кажется, теперь он самый счастливый котенок»
«Жена занялась вышивкой летом 2020, я горжусь тем, какого большого прогресса она достигла в последней работе»
«Маленький пирожочек до и после стрижки»
«Я ухаживаю за этой собакой уже больше года. Она все время нервничает и не может усидеть на месте. Но я все равно считаю ее очень милой»
«Фасоль до и после того, как ночь полежала в воде»
Фантастика. Реддиторы вас что, веками в подвалах запирают? Да, она впитывает воду. Давайте серию фото типа вот фото яйца до того как я его сварила и после, обалдеть было жидкое, а стало белое и упругое.
«Чтобы убрать мешки, я обошла трех хирургов, пока не нашла своего. Каждая копейка того стоила!»
«Как менялись мои глаза: 2 года, 6 лет, 17 лет, 29 лет»
«Обычное яйцо и длинное, которое наша курица снесла сегодня. В нем оказалось два желтка»
«Разница между фото 5 лет: перешел из IT в моделинг»
Был кстати симпатичный юноша, а сейчас как кей-поп звезда курильщика
- Бро, нам нужно руководство, как ты это сделал! © Responsible-Dish-948 / Reddit
«Прикиньте, это я в 23 и в 32 года»
- Ты шутишь?! Это правда один человек? © majickballz / Reddit
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