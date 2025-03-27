16 кадров, которые показывают, как детали меняют все

«Этот цветок мне отдали с сильным заражением щитовками. Мы не могли понять, откуда они взялись, так как ни на одном другом растении в доме их не было. Я забрала его домой и попыталась привести в порядок. На это ушло около двух месяцев. Сейчас с ним все хорошо: он находится в хорошо освещенном месте, пересажен около месяца назад и выпускает новые листья!»