18 пушистиков, которые преобразились так, что хозяин родной не узнает

Наши питомцы живут с нами долгие годы, в течение которых порой меняются до неузнаваемости благодаря нашей заботе или другим факторам. Порой их подбирают с улицы в плохом состоянии и показывают, что существует жизнь в любви. Очень часто им может потребоваться диета из-за чрезмерной доброты хозяина. А иногда приходится сомневаться, ту ли собаку нам вернул грумер. Мы собрали несколько фотографий с яркими преображениями братьев наших меньших. Порой мы даже не верили, что на фото один и тот же четвероногий.

1. «Я нашел его, когда был волонтером. Это самый-самый лучший пес с большими лапами и щенячьими глазами.»

Мы брали его на передержку и должны были отдать. Но, когда мы привезли его домой, он уснул глубоким сном в течение первого часа, и я поняла, что он останется у нас жить. Так из тощего и неряшливого щенка в мгновение ока он превратился в симпатичного толстяка.

2. «Этим летом Руна появилась из кустов нашего дома, она была очень худой. Мы забрали ее себе, после чего она буквально засветилась»

3. «Лава уже целый год не живет на улице»

4. «Сначала я взяла его на время, но три месяца спустя отказалась его отдавать и оставила у себя навсегда»

5. «Мы подобрали его на улице и очень долго приводили в порядок. Спустя несколько лет он превратился в очень ласкового, красивого и смешного кота»

Ольга 16 часов назад Какой ухоженный стал! А глаза - это космос - - Ответить

6. «Моей собаке впервые сделали стрижку. Грумер сказал, что с ним было не просто»

7. «Весь первый день Чуче прятался за ножкой стола. На втором фото — он же, год спустя»

8. «Моя жена позволила сделать с нашей кошкой это»

9. «Грумер сказал, что нашему псу просто необходимо подстричься. Но не предупредил о последствиях»

Когда мы привезли его на стрижку, грумер подошел к нему с расческой и сказал, что у него спутанная шерсть, поэтому ему придется подстричься. Я сказала, что все в порядке и предположила, что он имел в виду только тело, а не всю голову и прочее. Наш некогда пушистый мальчик теперь полностью выбрит и выглядит несчастным, потому что мастер выполнил свою работу весьма небрежно.

10. «Бизли закончил свою диету. Изначально он весил 10 кг, сейчас — 7,5. Я так горжусь им; все эти крики и выпрашивания еды определенно того стоили.»

11. «Путь Оливера по снижению веса. Он похудел с 11 до 6 кг!»

12. «Вики сбросила 3,5 кг во время диеты, осталось совсем немного до идеального веса»

© 618dollarbaby_00 / Reddit Tanya Gorbachev 21 час назад Толстые коты такие милые и симпатичные. Лишний вес, конечно удар по здоровью. Но все же они, когда толстяки, вообще неотразимы!!!

Молодцы хозяева, что здоровье домашних любимцев в приоритете над мимишностью! - - Ответить

13. «Толстый Карл с гордостью сообщает, что теперь он просто маленький большой Карл.»

Когда мы привезли Карла из приюта, он с трудом помещался в переноске. При правильном питании и большом количестве игр он стал совсем другим котом! Теперь он может сам запрыгивать на предметы и любит бегать вверх и вниз по лестнице. Мы так гордимся им!

14. «Помогите, я отвела своего четверогого друга на стрижку и они вернули мне другую собаку!»

15. «Пес по кличке Геркулес так изменился за 2 года»

16. «Я нашел Хлою на пороге своего дома три года назад. Теперь балую ее каждый день и не хочу, чтобы было по-другому»

17. «Ева стала выглядеть гораздо лучше, чем в тот день, когда ее спасли»