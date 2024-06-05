17 актеров, которые взяли и сменили имидж. Теперь хоть новую фотку в паспорт вклеивай

Ничего удивительного в том, что знаменитости постоянно экспериментируют со своей внешностью. Иногда они так кардинально меняют ее, что даже фанаты не могут узнать кумиров с первого взгляда. Правда чаще всего речь идет об известных женщинах, но и звездным мужчинам тоже не чуждо желание перемен.