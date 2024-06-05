17 актеров, которые взяли и сменили имидж. Теперь хоть новую фотку в паспорт вклеивай
Знаменитости
2 часа назад
Ничего удивительного в том, что знаменитости постоянно экспериментируют со своей внешностью. Иногда они так кардинально меняют ее, что даже фанаты не могут узнать кумиров с первого взгляда. Правда чаще всего речь идет об известных женщинах, но и звездным мужчинам тоже не чуждо желание перемен.
Киану Ривз
ANGELA WEISS/AFP/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News
Зак Эфрон
Руперт Гринт
AP/Associated Press/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News
Хью Джекман
Evan Agostini/Invision/East News, DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News
ну ему для возвращения к роли росомахи пришлось бриться. сейчас отращивает заново
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Джейк Джилленхол
Chris Pizzello/Invision/East News, Kristin Callahan/Everett Collection/East News
Джуд Лоу
CHRISTOPHE SIMON/AFP/East News, JP PARIENTE/SIPA/Sipa Press/East News
Брэдли Купер
Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News
Оскар Айзек
Charles Sykes/Invision/East News, Andy Kropa/Invision/East News
Сет Роген
Invision/Invision/East News, Chris Pizzello/Invision/East News
Лиам Хемсворт
Kristin Callahan/Everett Collection/East News, AA/ABACA/Abaca/East News
Джеймс Макэвой
Invision/Invision/East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News
учитывая его предыдущие роли лысых персонажей, неудивительно что потребовалось много времени для нового образа
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Юэн Макгрегор
Invision/Invision/East News, Andy Kropa/Invision/East News
Мадс Миккельсен
Vianney Le Caer/Invision/East News, Scott Garfitt/Invision/East News
Киран Калкин
LISA O'CONNOR/AFP/East News, Andy Kropa/Invision/East News
Орландо Блум
Vianney Le Caer/Invision/East News, Jordan Strauss/Invision/East News
Пол Радд
Scott Garfitt/Invision/East News, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News
Крис Пайн
Jordan Strauss/Invision/East News, Richard Shotwell/Invision/East News
А вот как поменялись знаменитые женщины после того, как решили изменить форму бровей под стать новым трендам.
Фото на превью Jordan Strauss/Invision/East News, Richard Shotwell/Invision/East News
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Как у мужиков всё просто и скучно: побрился или причесался - уже образ сменил
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