17 актеров, которые взяли и сменили имидж. Теперь хоть новую фотку в паспорт вклеивай

Знаменитости
2 часа назад

Ничего удивительного в том, что знаменитости постоянно экспериментируют со своей внешностью. Иногда они так кардинально меняют ее, что даже фанаты не могут узнать кумиров с первого взгляда. Правда чаще всего речь идет об известных женщинах, но и звездным мужчинам тоже не чуждо желание перемен.

Киану Ривз

ANGELA WEISS/AFP/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News

Зак Эфрон

JA/Everett Collection/East News, © MediaPunch Inc / Alamy Stock Photo

Руперт Гринт

AP/Associated Press/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

Хью Джекман

Evan Agostini/Invision/East News, DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Джейк Джилленхол

Chris Pizzello/Invision/East News, Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Джуд Лоу

CHRISTOPHE SIMON/AFP/East News, JP PARIENTE/SIPA/Sipa Press/East News

Брэдли Купер

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News

Оскар Айзек

Charles Sykes/Invision/East News, Andy Kropa/Invision/East News

Сет Роген

Invision/Invision/East News, Chris Pizzello/Invision/East News

Лиам Хемсворт

Kristin Callahan/Everett Collection/East News, AA/ABACA/Abaca/East News

Джеймс Макэвой

Invision/Invision/East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News
Михаил Айзекс
1 час назад

учитывая его предыдущие роли лысых персонажей, неудивительно что потребовалось много времени для нового образа

-
-
Ответить

Юэн Макгрегор

Invision/Invision/East News, Andy Kropa/Invision/East News

Мадс Миккельсен

Vianney Le Caer/Invision/East News, Scott Garfitt/Invision/East News

Киран Калкин

LISA O'CONNOR/AFP/East News, Andy Kropa/Invision/East News

Орландо Блум

Vianney Le Caer/Invision/East News, Jordan Strauss/Invision/East News

Пол Радд

Scott Garfitt/Invision/East News, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Крис Пайн

Jordan Strauss/Invision/East News, Richard Shotwell/Invision/East News

А вот как поменялись знаменитые женщины после того, как решили изменить форму бровей под стать новым трендам.

Фото на превью Jordan Strauss/Invision/East News, Richard Shotwell/Invision/East News

Комментарии

Уведомления
Hangover Unicorn
2 часа назад

Как у мужиков всё просто и скучно: побрился или причесался - уже образ сменил

-
-
Ответить

Похожее