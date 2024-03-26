17 легендарных книжных персонажей, чей возраст удивляет сильнее, чем оливки в шоколаде

Культура
1 час назад

Порой экранизации культовых книг разительно отличаются от оригинала не только сюжетными поворотами или атмосферой, но и интерпретацией самих персонажей. Создатели фильмов меняют внешность главных героев, а часто еще и подбирают актеров гораздо старше или моложе тех личностей, которых они должны сыграть. Посмотрев то или иное кино, иногда даже не сразу понимаешь, сколько лет героям истории.

Родион Раскольников («Преступление и наказание») — 23 года

Маргарита («Мастер и Маргарита») — 30 лет

fogandsmoke
1 час назад

"На тридцатилетнюю Маргариту из зеркала глядела от природы кудрявая черноволосая женщина лет двадцати, безудержно хохочущая, скалящая зубы", при таких раскладах, действительно, с трудом можно догадаться, сколько лет персонажу.

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Евгений Онегин («Евгений Онегин») — 25 лет

Naddya14
15 минут назад

Онегин с фото как бы говорит: "Ну шо, Татьяна, поди соскучилась?"

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Татьяна Ларина («Евгений Онегин») — 17 лет

Элизабет Беннет («Гордость и предубеждение») — 22 года

fogandsmoke
1 час назад

В начале книги упоминается, что старшей сестре 23, в разговоре с леди леди Кэтрин де Бёр Элизабет говорит".. мне уже даже не 21". Путем сложных расчетов мало кто может установить: сколько же все-таки лет второй по возрасту сестре.

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Мистер Коллинз («Гордость и предубеждение») — 25 лет

Григорий Печорин («Герой нашего времени») — 25 лет

Джейн Эйр («Джейн Эйр») — 18 лет

Наташа Ростова («Война и мир») — 13 лет

Пьер Безухов («Война и мир») — 20 лет

Vorchun
5 минут назад

Ну, если восемнадцать это "много, сударь, много", то чего уж говорить о двадцати...

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Миледи («Три мушкетера») — 23–26 лет

Д’Артаньян («Три мушкетера») — 18 лет

Софья («Горе от ума») — 17 лет

Энн Эллиот («Доводы рассудка») — 27 лет

fogandsmoke
59 минут назад

"Энн Эллиот, с ее славным именем, красотою, умом, — и в девятнадцать лет погубить себя; в девятнадцать лет связать судьбу с молодым повесой, у которого нет ничего, кроме личных его достоинств" дальше "Уже больше семи лет прошло после печальной и достопамятной этой истории".

26-27, тоже несложно вычислить.

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Холли Голайтли («Завтрак у Тиффани») — 19 лет

Илья Обломов («Обломов») — 32 года

Ольга Ильинская («Обломов») — 20 лет

Для заядлых книголюбов мы подготовили несколько интересных статей:

Фото на превью Pride and Prejudice / BBC and co-producers, Jane Eyre / BBC and co-producers

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