Ну мы как-то догадались, что если он студент, то ему вряд ли 48
17 легендарных книжных персонажей, чей возраст удивляет сильнее, чем оливки в шоколаде
Порой экранизации культовых книг разительно отличаются от оригинала не только сюжетными поворотами или атмосферой, но и интерпретацией самих персонажей. Создатели фильмов меняют внешность главных героев, а часто еще и подбирают актеров гораздо старше или моложе тех личностей, которых они должны сыграть. Посмотрев то или иное кино, иногда даже не сразу понимаешь, сколько лет героям истории.
Родион Раскольников («Преступление и наказание») — 23 года
Маргарита («Мастер и Маргарита») — 30 лет
"На тридцатилетнюю Маргариту из зеркала глядела от природы кудрявая черноволосая женщина лет двадцати, безудержно хохочущая, скалящая зубы", при таких раскладах, действительно, с трудом можно догадаться, сколько лет персонажу.
Евгений Онегин («Евгений Онегин») — 25 лет
Татьяна Ларина («Евгений Онегин») — 17 лет
Элизабет Беннет («Гордость и предубеждение») — 22 года
В начале книги упоминается, что старшей сестре 23, в разговоре с леди леди Кэтрин де Бёр Элизабет говорит".. мне уже даже не 21". Путем сложных расчетов мало кто может установить: сколько же все-таки лет второй по возрасту сестре.
Мистер Коллинз («Гордость и предубеждение») — 25 лет
Григорий Печорин («Герой нашего времени») — 25 лет
Джейн Эйр («Джейн Эйр») — 18 лет
Ваще никогда не догадывались, особенно с учетом того, что ее возраст регулярно озвучивается
Наташа Ростова («Война и мир») — 13 лет
Пьер Безухов («Война и мир») — 20 лет
Ну, если восемнадцать это "много, сударь, много", то чего уж говорить о двадцати...
Миледи («Три мушкетера») — 23–26 лет
Д’Артаньян («Три мушкетера») — 18 лет
Софья («Горе от ума») — 17 лет
Энн Эллиот («Доводы рассудка») — 27 лет
"Энн Эллиот, с ее славным именем, красотою, умом, — и в девятнадцать лет погубить себя; в девятнадцать лет связать судьбу с молодым повесой, у которого нет ничего, кроме личных его достоинств" дальше "Уже больше семи лет прошло после печальной и достопамятной этой истории".
26-27, тоже несложно вычислить.
Холли Голайтли («Завтрак у Тиффани») — 19 лет
Илья Обломов («Обломов») — 32 года
Ольга Ильинская («Обломов») — 20 лет
Для заядлых книголюбов мы подготовили несколько интересных статей: