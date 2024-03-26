17 легендарных книжных персонажей, чей возраст удивляет сильнее, чем оливки в шоколаде

"Энн Эллиот, с ее славным именем, красотою, умом, — и в девятнадцать лет погубить себя; в девятнадцать лет связать судьбу с молодым повесой, у которого нет ничего, кроме личных его достоинств" дальше "Уже больше семи лет прошло после печальной и достопамятной этой истории".



26-27, тоже несложно вычислить.