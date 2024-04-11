18 фото из разных стран, глядя на которые хочется протереть глаза
Порой, погружаясь в свои бытовые дела, мы забываем о том, как огромен и многогранен наш мир. Красочные пейзажи, занимательные находки в магазинах и разнообразная живность. Все это можно увидеть, отправившись в путешествие или посмотрев нашу статью со снимками пользователей из разных уголков мира.
«Это обед в средней школе Люксембурга. Да, с филе-миньон»
- После такого я бы не на уроки пошел, а валялся где-нибудь на полу в библиотеке. © psychedelic***funk / Reddit
«У бутылок „Кока-колы“ в Южной Африке зеленые крышечки»
Если бы вы видели в каких условиях в Африке разливают колу, вы бы удивились что там в принципе есть хоть какие-то крышки 😂
«В кофейне Сингапура есть роботы, с помощью которых клиенты могут вернуть грязную посуду»
«Вот так выглядит туалет на 155 этаже Бурдж-Халифа в Дубае»
Как гордый орел на вершине Кавказа,
Сижу я один на краю унитаза...
«В японском отеле на бутылках с водой разместили вот такую этикетку. Это лицо владелицы»
«Гольфкары во Флориде»
«В моем продуктовом магазине есть торговый автомат с покемонами»
«Валлийская деревня с самым длинным названием в Европе»
«Расписанный вручную стенд на четырех языках на старом вокзале в Малайзии»
«Сегодня утром нашел под своей машиной детеныша аллигатора»
- Я на 80% уверен, что ты из Флориды. © Impressive-Crazy6552 / Reddit
- Нет, я из Миссисипи. Живу в маленьком городке недалеко от Мексиканского залива. © _Broki_ / Reddit
«Этот вид на пирамиды в Египте»
Очень красиво! Жаль, что редко фотографируют пирамиды с такого ракурса. Здесь пирамида кажется гораздо внушительней
«Метро между Шидамом и Роттердамом. Все еще в шоке от увиденного. У меня просто дар речи пропал от встречи с этой пассажиркой и ее птицей»
Снимали квартиру в Польше в обычном спальном районе. И в соседнем доме у женщины на третьем этаже жил точно такой же попугай. Она его выпускала погулять прямо из окна - он облетал несколько кругов вокруг дома и садился на свой подоконник - чтобы она открыла окно и впустила его. Я когда в первый раз увидела этого попугая, нарезающего круги вокруг дома, думала у меня галлюцинации) он огромный, когда расправляет крылья - и совсем не вписывается в пейзаж, состоящий из типовых многоэтажек.
Во Флориде черепаха-суслики часто выбегают на дорогу
«Моя лучшая фотография со вчерашней охоты на сакуру в Токио»
«Голландский пасхальный обед»
Конечно, очень субъективно, но мне так не нравится сочетание чего-то шоколадного с хлебом, особенно с мягким белым.
Нет, это не арт-инсталляция, а просто провода на одной из улочек Вьетнама
«Снежный ветреный день в Новой Англии»
Эка невидаль, вот у нас как-то городскую новогоднюю ёлку ветром завалило, с тех пор в основание бетонные блоки кладут)
«Детская футбольная площадка в Германии. Что думаете?»
- Такие площадки предназначены для определенного вида футбола, когда участники играют 1 на 1. © Agarillobob / Reddit
На просторах интернета можно найти много любопытного, и мы стараемся сделать так, чтобы от нас не ускользнуло ничего интересного. С нашими пользовательскими подборками вы забудете, что такое скука:
- 20+ фото, которые способны заморочить голову похлеще любого фокусника
- 15 вещей, которые мы бы никогда не увидели, если бы не фотки в интернете
- 20+ питомцев, которых хозяева сфотографировали в самый неподходящий момент. А теперь над ними весь интернет потешается