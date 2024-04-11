18 фото из разных стран, глядя на которые хочется протереть глаза

Порой, погружаясь в свои бытовые дела, мы забываем о том, как огромен и многогранен наш мир. Красочные пейзажи, занимательные находки в магазинах и разнообразная живность. Все это можно увидеть, отправившись в путешествие или посмотрев нашу статью со снимками пользователей из разных уголков мира.

«Это обед в средней школе Люксембурга. Да, с филе-миньон»

После такого я бы не на уроки пошел, а валялся где-нибудь на полу в библиотеке. © psychedelic***funk / Reddit

«У бутылок „Кока-колы“ в Южной Африке зеленые крышечки»

«В кофейне Сингапура есть роботы, с помощью которых клиенты могут вернуть грязную посуду»

«Вот так выглядит туалет на 155 этаже Бурдж-Халифа в Дубае»

«В японском отеле на бутылках с водой разместили вот такую этикетку. Это лицо владелицы»

«Гольфкары во Флориде»

«В моем продуктовом магазине есть торговый автомат с покемонами»

«Валлийская деревня с самым длинным названием в Европе»

«Расписанный вручную стенд на четырех языках на старом вокзале в Малайзии»

«Сегодня утром нашел под своей машиной детеныша аллигатора»

Я на 80% уверен, что ты из Флориды. © Impressive-Crazy6552 / Reddit

Нет, я из Миссисипи. Живу в маленьком городке недалеко от Мексиканского залива. © _Broki_ / Reddit

«Этот вид на пирамиды в Египте»

«Метро между Шидамом и Роттердамом. Все еще в шоке от увиденного. У меня просто дар речи пропал от встречи с этой пассажиркой и ее птицей»

© EthanColeK / Reddit Екатерина Александровна 2 часа назад Снимали квартиру в Польше в обычном спальном районе. И в соседнем доме у женщины на третьем этаже жил точно такой же попугай. Она его выпускала погулять прямо из окна - он облетал несколько кругов вокруг дома и садился на свой подоконник - чтобы она открыла окно и впустила его. Я когда в первый раз увидела этого попугая, нарезающего круги вокруг дома, думала у меня галлюцинации) он огромный, когда расправляет крылья - и совсем не вписывается в пейзаж, состоящий из типовых многоэтажек. - - Ответить

Во Флориде черепаха-суслики часто выбегают на дорогу

«Моя лучшая фотография со вчерашней охоты на сакуру в Токио»

«Голландский пасхальный обед»

Нет, это не арт-инсталляция, а просто провода на одной из улочек Вьетнама

«Снежный ветреный день в Новой Англии»

«Детская футбольная площадка в Германии. Что думаете?»