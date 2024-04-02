20+ фото, которые способны заморочить голову похлеще любого фокусника
Народное творчество
1 час назад
Наш мозг достаточно легко обмануть. Например, нужно всего лишь сделать фото под непривычным углом, и все — нам приходится долго всматриваться в снимок, чтобы понять, что тут вообще происходит.
«Бабуля прислала мне это фото. Я понятия не имею, что происходит, но это так смешно!»
«Я долго всматривался, чтобы понять, что тут происходит»
«Фотография, которую я сделал в тот самый момент, когда она включила вспышку»
«Мы с дочерью чуть не налетели на это зеркало»
«Кажется, мой кот сломался»
«Десерт будто левитирует»
«Блин подгорел так сильно, что слился со сковородой»
Что-то тут не так
«Мой сын сегодня посетил галерею. И это не фотошоп»
А колесо-то где?
«Все девушки одинакового роста»
«Это просто печеньки»
«Такое впечатление, будто у меня нет ног»
«Вышел из лифта, и мне пришлось долго всматриваться, чтобы понять, что это за машина такая»
«Я (крайний слева) такого же роста, как и мой отец (крайний справа)»
«Держатель для туалетной бумаги „Лось“ выглядит так, будто в ковре выжгли картинку»
«Визит какого-то жуткого ночного существа. На самом деле, это корова»
«Ледяное торнадо»
«Тут 6 котят, а не 5. Присмотритесь к котенку в центре»
Велосипед будто увяз в дороге
«Автобусная остановка рядом с морем»
«Она что, просто сидит на воздухе?»
«Это одно фото, а не коллаж»
Если вам еще хочется немного поднапрячь свой мозг, то вот другая подборка замысловатых фото.
Фото на превью fighting_pigeon / Reddit
Комментарии
Уведомления
Такие подборки классные), и вап фото новые. Вот это да
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Я в магазине, там , где йогурты стоят и зачем-то зеркало в торце, пытаюсь взять именно из зеркала.
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