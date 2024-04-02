20+ фото, которые способны заморочить голову похлеще любого фокусника

Наш мозг достаточно легко обмануть. Например, нужно всего лишь сделать фото под непривычным углом, и все — нам приходится долго всматриваться в снимок, чтобы понять, что тут вообще происходит.

«Бабуля прислала мне это фото. Я понятия не имею, что происходит, но это так смешно!»

«Я долго всматривался, чтобы понять, что тут происходит»

«Фотография, которую я сделал в тот самый момент, когда она включила вспышку»

«Мы с дочерью чуть не налетели на это зеркало»

«Кажется, мой кот сломался»

«Десерт будто левитирует»

«Блин подгорел так сильно, что слился со сковородой»

Что-то тут не так

«Мой сын сегодня посетил галерею. И это не фотошоп»

А колесо-то где?

«Все девушки одинакового роста»

«Это просто печеньки»

«Такое впечатление, будто у меня нет ног»

«Вышел из лифта, и мне пришлось долго всматриваться, чтобы понять, что это за машина такая»

«Я (крайний слева) такого же роста, как и мой отец (крайний справа)»

«Держатель для туалетной бумаги „Лось“ выглядит так, будто в ковре выжгли картинку»

«Визит какого-то жуткого ночного существа. На самом деле, это корова»

«Ледяное торнадо»

«Тут 6 котят, а не 5. Присмотритесь к котенку в центре»

Велосипед будто увяз в дороге

«Автобусная остановка рядом с морем»

«Она что, просто сидит на воздухе?»

«Это одно фото, а не коллаж»