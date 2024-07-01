18 школьных историй о том, что эти «годы чудесные» забыть бы как страшный сон

Широко распространено мнение, будто подсолнечники «тянутся» к солнцу, однако зрелые цветки подсолнечника обычно направлены на восток и не двигаются. Тем не менее бутоны подсолнечника (до зацветания) обладают гелиотропизмом, они изменяют свою ориентацию с востока на запад в течение дня. Делает растение это за счет неравномерного роста своего стебля. Он содержит повышенное содержание фитогормона под названием Ауксин, который чувствителен к солнечным лучам. Этот гормон накапливается на затененной стороне стебля и усиливает рост клеток затененной стороны растения. Поэтому цветок подсолнечника автоматически наклоняется в противоположном направлении, т.е. в направлении солнца. По мере изменения направления тени из-за изменения положения солнца, положение гормона Ауксина в стебле также меняется в направлении обратном солнечным лучам, из-за чего подсолнечник всегда направлен в сторону солнца. Ночью быстрее растёт западная часть стебля, поэтому с утра цветок направлен на восток.