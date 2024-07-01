У меня в школе учительница истории совсем не дружила с русским языком, например, "в 2004 году" она произносила как "в двухтысячно четвертом году", ну и еще куча стандартных ошибок типа средствА, ФеномЕн, красивеЕ. Зато свой предмет знала великолепно.
18 школьных историй о том, что эти «годы чудесные» забыть бы как страшный сон
Кто-то с теплом вспоминает школу и ходит на все встречи выпускников, а кого-то даже от воспоминаний передергивает. А уж если ты стал родителем, то все проходишь заново. И от этих школьных историй порой не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться.
- Была у нас в школе училка с прибабахом. Вечно орет, вечно всем недовольна. И вот в очередной раз ей не нравится ответ ученика. Она смотрит на него презрительно и выдает: «Это ведь про тебя сказано: как одену портупею — все тупею и тупею». А он вдруг в ответ: «Надену». Ее взгляд в этот момент — бесценно. © Подслушано / Ideer
- На 1 сентября в начальных классах подарили учительнице красивущую вазу. И вот на уроке кто-то болтал, училка психанула и со всей дури кинула эту вазу на пол! А потом прорычала, чтобы, когда она вернется, все осколки были собраны. И вышла из класса. Ну мы тогда всем классом со слезами на глазах кинулись собирать эти осколки. Прошло 30 лет, встречались с одноклассниками, а все помнят этот случай. Не место таким в школе, не место! © Подслушано / Ideer
- О том, что моя дочка не очень любит одноклассников, я догадывался давно. Но вот степень этой нелюбви для меня стала новостью. На родительском собрании класрук попеняла мне, что дочь охотно дает списывать, и даже сама предлагает. И вокруг нее теперь собралась шайка прихлебателей. Я дома стал дочь расспрашивать, мол, зачем это тебе. А она как выдаст: «Так они же у меня спишут, а сами знать не будут. Плохо, что ли?» © XBOCT.KOTA / Pikabu
- На уроке по природоведению поставили тройбан за то, что я про подсолнухи сказал, будто они вращают свой цветок вслед за солнцем, поэтому так и называются. Учительница говорит: «Нет, они носят такое название потому, что похожи на солнце, а поворот — это общее заблуждение и выдумка». Я спорить не стал. Дома меня встречали подсолнухи. Они смотрели прямо на меня из палисадника, когда я открывал ворота, приходя из школы. И каждое утро, когда мы с папой завтракали, они смотрели на нас в окно, в сторону вставшего солнца. © Marsikot / Pikabu
- Пришла за дочерью в школу. Стою в коридоре у ее класса, уроки у них закончились, все дети выходят. Моя еще с учительницей что-то обсуждает, а я сбоку стою жду и вижу, как ее одноклассница выходит заплаканная. Дочь тоже выходит спустя 2 минуты, мы идем с ней домой, а я спрашиваю, мол, почему твоя одноклассница так плакала сильно. Она мне рассказала, что та с парнем рассталась. Боже, девочки в 11 лет уже из-за парней плачут! А я в их возрасте рыдала из-за того, что мамонтенок ищет маму. © Мамдаринка / VK
- Как-то я во 2-м классе не хотела идти в школу. Утром встала раньше всех, спрятала вещи (типа ушла) и под кровать залезла. Непонятно, чем думала, — наверное, что потом выберусь, меня чуть поругают, но идти не придется. Утром меня искали. В итоге, когда я вылезла, оказалось, что сегодня воскресенье. Просто такой провал. © Hefna / Pikabu
Широко распространено мнение, будто подсолнечники «тянутся» к солнцу, однако зрелые цветки подсолнечника обычно направлены на восток и не двигаются. Тем не менее бутоны подсолнечника (до зацветания) обладают гелиотропизмом, они изменяют свою ориентацию с востока на запад в течение дня. Делает растение это за счет неравномерного роста своего стебля. Он содержит повышенное содержание фитогормона под названием Ауксин, который чувствителен к солнечным лучам. Этот гормон накапливается на затененной стороне стебля и усиливает рост клеток затененной стороны растения. Поэтому цветок подсолнечника автоматически наклоняется в противоположном направлении, т.е. в направлении солнца. По мере изменения направления тени из-за изменения положения солнца, положение гормона Ауксина в стебле также меняется в направлении обратном солнечным лучам, из-за чего подсолнечник всегда направлен в сторону солнца. Ночью быстрее растёт западная часть стебля, поэтому с утра цветок направлен на восток.
- Сегодня я осуществил детскую мечту. На последних звонках, выпускных и прочих школьных собраниях меня всегда раздражали официальные лица, которые затягивали длинные пафосные неискренние речи. Каждый раз я думал, что если когда-нибудь я сам стану таким «официальным лицом», то обязательно скажу кратко и по существу. Сегодня я поздравлял выпускников 9-х классов в школе, которую сам окончил 21 год назад. Ровно 15 секунд. Только самое важное. Мне кажется, сегодня я слышал самые искренние аплодисменты. © Max51 / Pikabu
- История о парне из моей параллели. Артем всегда был ниже других. Кличка Карлик Нос намертво прилипла к вполне симпатичному мальчику. Однажды он пропал почти на весь учебный год: его родителей по работе переводили в другой город. Об Артеме все почти забыли. И вот в один прекрасный день во время урока физкультуры открылась дверь и в зал вошел потрясающе красивый и высокий парень. С трудом признав в нем Артема, мы столпились вокруг него. Он оглядел нас с высоты своего «нового» роста. Все мальчишки из наших 9-х классов были ему по плечо. «И что вы скажете теперь?» — спросил он, ухмыляясь. А пацаны сказали: «Ну ты и жираф!» © Chertila.87 / Pikabu
- Мне 30, дочке 16. Нет, я не родила в 14, мы с мужем удочерили девочку, так получилось. Так вот, за 2 года мы сменили 2 школы. В самом начале я забрала ее из той, в которую она ходила. Но когда учителя узнавали, что ребенок приемный, начинался ад. Любая ошибка, оплошность, невыученный урок — и учителя такие: «Неудивительно, ты же приемная». А на любой положительный сдвиг в учебе говорят: «Смотрите, дети, какая молодец, а ведь приемная!» © Мамдаринка / VK
- Занимаюсь с сыном английским. Нужно выучить неправильные глаголы. Произношение берем оригинальное британское, на официальном сайте. Все выучил. В итоге получил двойку. Сказали, что произношение неправильное. Звоню преподавателю.
— Добрый день. Хочу узнать, какое именно произношение требуется. Берем оригинальное британское, на официальном сайте.
— Ну как какое? У нас британский английский. «Фазер», «мазер» и все в таком роде.
У меня челюсть отвисла и уши завяли. Вопрос отпал. © mirfabrique / Pikabu
- Дочь принесла свою первую двойку — еще и по физкультуре! Я так удивилась, потому что она у меня гимнастка. Я вообще ребенка за оценки не ругаю, но реально интересно стало, как хорошая спортсменка такую оценку получила. А дочка мне выдает:
— У меня что, двойка?!
— Да. Ты что, не видела?
— Покажи!
Оказалось, она и сама не видела, что там учитель выставил. Но на следующий день выяснилось, что Георгий Васильевич ее дневник перепутал с дневником одноклассника: ему поставил 5 баллов, а моей — двойку. © Мамдаринка / VK
- Вспомнилась одна коротка история из детства. Дело было в 3-м классе, я только перевелся в другую школу. Диалог с учителем во время урока:
— Что кушают ежики?
— Червей, жуков, прочих мелких насекомых.
Тут я замечаю недоумение на лицах учителя и одноклассников. Далее учитель:
— Ну не знаю, мне кажется, что нет. Настя, что кушают ежики?
— Яблочки, груши!
— Правильно, Настенька!
Атмосфера в классе разрядилась, и все радостно заулыбались от восстановленной «справедливости». © TihiyNoDikiy / Pikabu
- У меня в 9-м классе была вредная учительница по черчению. Чертила я очень аккуратно и правильно, а она выше четверки не ставила. Однажды я пожаловалась маме, и та сказала: «Значит, ты недостаточно хорошо выполняешь работу!» На что я в сердцах ответила: «Ну сделай тогда ты одну, докажи, что можно лучше».
Мама моя — на тот момент профессиональный чертежник с более чем 30-летним стажем, начертившая миллион проектов, — решила меня повоспитывать. И реально начертила за меня домашку. На следующий день я принесла и показала ей эту работу, украшенную шикарной тройкой! Больше у мамы вопросов не возникало. © KeraTamara / Pikabu
- Я сшила на урок труда грелку для чайника в виде совы. И мне не поверили, что я сама ее шила: типа слишком ровные строчки. Я виновата в том, что у меня руки растут ровно, что ли?! © jmaranello / Pikabu
«Ребенок в 1-м классе. Нужно было сделать домашку. Ну сделал и сделал, дело обыденное. Оказалось, что есть и такие домино».
- Когда мой сын учился в 4-м классе, он нашел у меня книгу «Язык телодвижений». Книга его захватила. Как понять, когда человек лжет, искренняя ли у него улыбка, интересен ли ему разговор, какие используются жесты в разных странах, какие бывают рукопожатия и многое другое. Естественно, он сразу начал практиковаться. На следующий день в дневнике была запись: меня вызывали в школу. Малой сорвал урок английского языка. Формулировка претензии была великолепна: «Ваш сын смотрел на учительницу». © Vipman84 / Pikabu
- Уроков химии я ждал давно, класса с 5-го. И вот первый урок. Учительница рассказывает в целом о химии и о том, что любой процесс на земле можно описать химической формулой. Вопросы? У меня они есть: «А какая формула у костра? Ведь он же поглощает кислород в процессе?» И тут начался цирк: «Ха-ха! Посмотрите, какой глупый! Формула костра! Ха-ха! Какой глупый ребенок!» Лидия Федоровна, отбившая раз и навсегда желание ходить на ваши уроки, это называется «интенсивный процесс окисления». © barkan12 / Pikabu
- Учился всегда хорошо, на четверки и пятерки по всем предметам. Кроме русского языка и литературы: там были твердые тройки всегда, учительница невзлюбила меня с первого дня. И вот задали нам в 8-м классе выучить стихотворение Пушкина и прочитать наизусть. Выучить не было проблемой, но вот прочитать стих с правильной интонацией было тяжело. В общем, купил я диск, где разные известные актеры читали стихи.
Выбор пал на стихотворение «Признание», которое читал Олег Даль. В итоге я повторил один в один за Олегом Далем, выступил перед родителями, чтобы наверняка не облажаться, и вуаля — 3 балла! Потому что «неправильно выдержал паузы и интонация не та». Спасибо вам, Елена Аркадьевна! Это вы не мне 3 балла поставили, это вы Олегу Далю тройбан влепили. © PlanetaPolar / Pikabu
- Задали мне в 3-м классе задачку. Был вопрос типа: «Какой угол образуют стрелки часов в 12:10, 15:00 и 16:50?» Я подсчитал отклонение минутной стрелки от 12-часовой и от часовой, посчитал разность и выдал результат. Кое-где получилось с угловыми минутами. Еще думаю, мол, ни фига себе задачи в начальной школе. Правильный ответ был такой: острый, прямой и тупой. Почувствовал себя умным и глупым одновременно. © panf00tich / Pikabu
А вот еще несколько историй о школе, которые вовек не забудешь: