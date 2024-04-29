если квартира съёмная, то эти 100 баксов скорее всего предыдущих съёмщиков, а не хозяина
18 теплых историй о спонтанных случаях проявления доброты
Чтобы совершить доброе дело, зачастую даже не требуется прилагать каких-то больших усилий. Достаточно, к примеру, дверь подъезда придержать открытой, бабушку через дорогу перевести или даже покормить бездомную кошечку. Герои нашей статьи столкнулись с такими внезапными проявлениями доброты, что не смогли утаивать это от интернета.
- Как-то ехала в такси и вдруг таксист остановился и купил мне мороженное. Тогда был очень жаркий летний день, а у него в машине не работал кондиционер. Это было неожиданно приятно. © Maija Guldimann
- Я однажды заснула в автобусе, вымоталась, устала. Доехала до конечной, водитель разбудил. Посмотрел на меня, ошалевшую от незнакомого района и предложил довезти до дома на своей машине, она у него там на конечной на парковке стояла. Довез, я пыталась деньги ему дать, но он ни в какую, говорил, что верит в добро, которое обязательно вернется. Надеюсь. © Алена / ADME
- Гуляю в парке со своей собакой. Вдруг замечаю чей-то рюкзак на ветке дерева. Думаю, может кто-то забыл и сейчас вернется, и иду гулять дальше. Через час иду обратно, а рюкзак на месте. Оглянулась — никого. Лезу в него, вдруг там телефон есть, чтобы хозяина как-то найти. А там открытка с подписью: «Если вам нужен рюкзак, берите, не стесняйтесь. Он счастливый, побывал со мной в 17 странах мирах и вам принесет неожиданное приятное путешествие, я в это верю».
Смотрю, а он реально весь в значках разных городов и стран. Забрала себе и действительно махнула с ним на Иссык-Куль, хотя не планировала. Спасибо вам, добрый человек, я уже и забыла, как это классно, неожиданно махнуть куда-то далеко на пару дней с рюкзаком за спиной. © Jamilya Temirova
- Начала снимать квартиру в центре. Приехала, привезла все вещи, разложилась, а на следующий день нашла под матрасом 100 долларов! Сумма вроде небольшая, но себе я бы никогда не оставила чужие деньги. Позвонила хозяину и сообщила о находке, он быстро примчался и в благодарность подарил мне большой букет цветов и коробку конфет! Кто-то скажет, что мелочь, лучше бы деньги себе забрала, но мне намного приятнее получать такую благодарность, чем наживаться на чужом! © Не все поймут / VK
- За 2 минуты до закрытия зашла в аптеку. Собиралась купить 3 лекарства для сестры, не хватало совсем немного. И знаете, что сделала женщина, которая продавала лекарства? Она сделала скидку, просто так. На следующий день я подарила ей конфеты. Люди, делайте добро и оно к вам вернется. © Не все поймут / VK
- Я недавно случайно села не на тот автобус и уехала в незнакомый район. Денег на такси нет, только мелочь на проезд, уже поздно, как уехать домой, не знаю. На мое счастье на той же остановке была женщина, которой было со мной по пути. Она меня вывела из той глуши, да еще и заплатила за меня в автобусе. На минуточку, мы ехали с пересадкой и оба раза она платила за двоих. Если б не она, я бы, наверное, сидела на той остановке до тех пор, пока кто-нибудь не вызвал бы полицию по поводу «беспризорницы». Мне 23, но я выгляжу моложе, поэтому меня часто принимают за подростка. © Маргарита Астринова / ADME
- Вчера стою в поселке у почты. Жена пошла посылку получать. Я зашел, смотрю, думаю, что мне там делать? 3 бабки впереди в очереди. Вышел на улицу, к машине подхожу. Мужик седой стоит рядом. Спрашивает: «Ваша машина?». Напрягся внутренне: «Да». «Кровать не поможете перевезти? Тут рядом совсем, а у вас машина с багажником».
У меня 2104, с поперечинами, стяжки в багажнике валяются, почему бы нет? Позвонил жене, чтобы не теряла меня, съездили до дедушкиного дома, загрузили кровать, довезли до адреса. Еще и пару сотен оставил-таки на торпеде. К чему это я? Подвиг не совершил, а приятно-то как на душе... © HOMEP.COPOK / Pikabu
- Подарили сыну год назад копилку. Родственники регулярно подкидывали ему карманных денег. Просил всех дарить монеты и с восторгом пополнял свою свинку. Все ждал, когда же поскорее сможет разбить. Понадобился год, чтобы свинка наполнилась до верха. Я все гадала, на какую игрушку потратит их. Помогла разбить, сын походил несколько дней, думал. А потом пришел и попросил сходить с ним в магазин. Купили несколько больших пачек корма и 3 месяца подкармливали всех дворовых животных. © Не все поймут / VK
- Пожар уничтожил нашу с мужем квартиру со всеми вещами. Мы были в ужасе, остались просто не с чем. Сгорело все дотла, в том числе и наши сбережения. Жить было негде, напрягать близких не хотели. Переночевали у родителей одну ночь и сняли старую однушку на отшибе, оплатив остатками денег на картах. Только заехали туда и я разревелась, ведь лишилась всего, даже ходить не в чем. И тут звонок в двери: друзья приехали с большими коробками и пакетами. Подарили нам посуду, одежду, обувь, даже свечи и вещички для уюта. Отдали все, что у них было нужное и ненужное, чтобы создать нам комфорт. © Не все поймут / VK
- Недавно было. Ездили с мамой на кладбище. Она плохо ходит, медленно, с остановками. Туда на такси добрались, обратно нужно дотопать до остановки, потому что таксисты не доезжают до той дырки в заборе, через которую мы выбрались. Печально ползем вдоль дороги. Жара, пыль, солнце, адочек. Мимо проезжает газелька, тормозит, сдает задом. Парень за рулем спрашивает, куда подбросить. Даже был готов свернуть со своего маршрута. Подвез нас до другой остановки, с которой маме было удобнее добираться до дома. Спасибо ему большое! © Hangover Unicorn / ADME
- Сегодня в супермаркете пожилая женщина спросила у меня, надо ли ей взвешивать бананы, а я, увидев очереди на кассе и немного «раздраженных» кассиров, поняла что ей надо помочь. Она вообще без понятия была, как ей пользоваться весами электронными и была очень благодарна за помощь. Я не могу сказать, что это мегапоступок, но даже маленькая помощь — уже помощь. © Ekaterina RomaSantana
- С мамой купили комод. Привезли его домой на такси. Вышли и думаем, как же нам его поднять на третий этаж. Ну, ноги в руки и начали его поднимать. И тут я чувствую, как моя спина будто разрывается. Заорала на весь двор: «Блин, как тяжело!». И тут мужчина, который с балкона следил за всей этой ситуацией, кричит: «Подождите, я вам помогу». А мы привыкли обходиться без мужской помощи и занесли комод в подъезд, да и мужчина все никак не выходил. Мы приготовились, начали поднимать, как тут к нам подбегает сосед и буквально выхватывает у нас коробку. Я говорю ему, на какой этаж поднимать, он дононсит его и моя мама спрашивает: «Что мы вам должны?». Он отвечает, что ничего не надо и уходит. Все-таки есть в этом мире добро. © Не все поймут / VK
- В 19 лет я впервые отправилась заграницу одна. Родители подарили тур в Европу, а я нигде дальше своего района не бывала. Перепугалась страшно, языка нормально не знаю, заграницей все непонятно. Случайно познакомилась в отеле с женщиной 40 лет. Она мне все рассказала, показала, помогла купить проездной на все виды транспорта. Так как она тоже приехала одна, стали проводить время вместе. Сдружились, ездили на экскурсии. Она разруливала за меня все вопросы с иностранцами, помогала делать заказы в кафе. Заменила мне маму на уик-энд. До сих пор общаемся. © Не все поймут / VK
- Раз в год наша семья не тратит кучу денег на подарки себе, а покупает подарки в приют для животных. Это такое теплое чувство, когда знаешь, что столько пушистых хвостиков будут благодарны. © Алла Коосел
- У моих родственников была соседка тетя Дина. Маленькая, но очень энергичная старушка. Однажды моему дяде стало плохо, открылось желудочное кровотечение. Он был здоровый мужик, в два раза младше этой тети Дины, на две головы выше и вдвое тяжелее, и жил на четвертом этаже в доме без лифта. Так она вызвала скорую, пока врачи ехали, нашла в подъезде мужиков, которые помогут вынести больного на носилках, потом еще его в больнице навещала, клюквенный морс приносила. Следующие лет 20 дядя уважительно называл ее не иначе как «Динамо-машина» и на каждом семейном застолье после тоста за родителей поднимал отдельный тост за нее. © Подслушано / Ideer
- Мне тоже везет на хороших людей. В 6-летнем возрасте я с мамой ехала к бабушке. Мама стояла в очереди в камеру хранения, а я попросилась в туалет. Мама отвела меня и сказала ждать ее там. Но я решила вернуться к маме. Прихожу, а ее уже нет. Я иду по вокзалу и хнычу. Ко мне подошел мужчина и спросил, что со мной. Я ему рассказала и он повел меня на радиоузел. А мама уже была там. Плакали обе. Спасибо чуткому человеку. © Надежда Мищенко / ADME
- Я опаздывала на самолет, вызванное такси не приехало. Стою на обочине, ловлю машину, вся в отчаянии (это была командировка, как потом разруливать этот билет?). До закрытия посадки 20 минут, а ехать 30. Останавливается газелька, парень: «Щас домчим!» и как повез меня через всякие промбазы по прямой! Успели за 10 минут! Еще предлагал прямо на летное поле вывезти, пропуск, мол, есть. В общем, добежала до стойки за одну минуту до окончания посадки. Правда, потом вылет задержали на 2 часа... © Ефегырф / ADME
- На меня сегодня накричал начальник. Нет, я не опоздала на работу, не напортачила в отчете и ничего не нарушила. Я просто пришла угрюмой и расстроенной, а он как увидал меня, закричал: «Как же так?! Самый лучший работник месяца, да и еще в таком настроении. Непорядок, срочно ко мне в кабинет!». Пришла к нему, а он вручил мне мою любимую шоколадку и сказал, что если мне работа сегодня в тягость, то могу идти домой. В общем, настроение мое вернулось в норму. По-моему, моя работа — работа мечты. © СИТУАЦИЯ / VK
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Комментарии
Хорошие истории. Особенно от наших комментаторов)
На днях в бассейне. Плыву, вижу девица в воде стоит, без шапочки. Внутренне уже вся пыхчу "развелось нарушителей, распустила тут патлы свои". А когда я подплыла к концу дорожки, она мне говорит:
- Девушка, я шапочку в воде потеряла, а вы в очках, не могли бы посмотреть, где она?
Ну посмотрела, ещё занырнула и достала. Всем хорошо.
Девушка Ку-ку, 50 годиков😁
Про маму и комод - странная женщина воспитала странную дочь.
Мужчины априори сильнее женщин, им реально проще занести этот комод. Ну, договорись с соседом о помощи, к чему этот мазохизм?
Я вам больше скажу - мужчинам нравится чувствовать себя сильными героями, а у них сейчас так мало возможностей, что часто они самы рады стараться. Пока я была незамужем, я очень много проблем решала простой просьбой и улыбкой. При том, что я далеко не красавица.
Где-то в конце прошлого века я покупала обои - красивые, дорогие, тяжёлые. Доставки тогда ещё не было, я планировала рассчитаться, поймать такси и с таксистом вернуться за обоями. Но тут в магазине гаснет свет, продавцы выводят всех покупателей и я вместе со своими неподъёмными обоями оказываюсь на улице. Поставить их на землю не могу - не факт, что они не испачкаются. Тащить их к дороге, чтобы поймать такси - вообще за пределами моих физических возможностей, к тому же я на каблуках. Стою. Жду. Мимо проходит мужчина.
- Извините, пожалуйста. Не могли бы Вы мне помочь? Поймайте, пожалуйста, для меня такси.
- В принципе, я сам могу Вас довезти.
- Ох, если Вам не сложно!
И сам обои до машины донёс, и отвёз, и на четвёртый этаж без лифта обои затащил, и денег не взял, и больше я никогда его не видела.
На всякий случай уточню - денег не взял, а ничего другого я не предлагала.