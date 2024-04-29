18 теплых историй о спонтанных случаях проявления доброты

Про маму и комод - странная женщина воспитала странную дочь.

Мужчины априори сильнее женщин, им реально проще занести этот комод. Ну, договорись с соседом о помощи, к чему этот мазохизм?

Я вам больше скажу - мужчинам нравится чувствовать себя сильными героями, а у них сейчас так мало возможностей, что часто они самы рады стараться. Пока я была незамужем, я очень много проблем решала простой просьбой и улыбкой. При том, что я далеко не красавица.

Где-то в конце прошлого века я покупала обои - красивые, дорогие, тяжёлые. Доставки тогда ещё не было, я планировала рассчитаться, поймать такси и с таксистом вернуться за обоями. Но тут в магазине гаснет свет, продавцы выводят всех покупателей и я вместе со своими неподъёмными обоями оказываюсь на улице. Поставить их на землю не могу - не факт, что они не испачкаются. Тащить их к дороге, чтобы поймать такси - вообще за пределами моих физических возможностей, к тому же я на каблуках. Стою. Жду. Мимо проходит мужчина.

- Извините, пожалуйста. Не могли бы Вы мне помочь? Поймайте, пожалуйста, для меня такси.

- В принципе, я сам могу Вас довезти.

- Ох, если Вам не сложно!

И сам обои до машины донёс, и отвёз, и на четвёртый этаж без лифта обои затащил, и денег не взял, и больше я никогда его не видела.

На всякий случай уточню - денег не взял, а ничего другого я не предлагала.