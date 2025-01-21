19 мужчин, которые не прочь похвастаться своими татуировками

Если у вас уже сформировались стереотипы о мужских татуировках, то эти работы их развеют. Ну, если не все, то уж значительная часть точно. Уникальные сюжеты, мастерское исполнение и невероятная детализация — все это вы найдете в этой подборке.

«Теперь у меня на запястье есть золотые губы»

«Я несколько лет хотел сделать тату именно в этом стиле. И наконец-то нашел подходящего мастера»

«Это одна из лучших татуировок дракона, которые я когда-либо видел»

«Выглядит очень красиво и стильно. И исполнение четкое»

«Рукав с красными хризантемами»

«Сделал тату в стиле дарк орнаментал»

«Наконец-то перекрыл свою старую татуировку»

«Идеальное размещение для такой татуировки»

«Били это пять часов. Одно из самых забавных тату, что я делала»

«На спор сделал тату. Ушло на все пять сеансов»

«Моя первая тату, и сразу же на ребрах»

«Вот эта на локте — одна из моих любимых»

«Это моя первая тату такого размера. Получилось потрясно»

«Ощущения в процессе были не очень приятные, но справились за 2 часа, или чуть меньше, так что терпимо»

«Что я просил, и что получил»

«Мне нравится необычный дизайн и размещение»

«Уроборос получился классным, в восторге от результата»

«Мне нравится дизайн. Цвета шикарно смотрятся, а фал отлично подходит в качестве окантовки»

«Да, я знаю, что мы совершили глупость. Еще и монетку подкидывали, кому достанется то, что слева»