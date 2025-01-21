19 мужчин, которые не прочь похвастаться своими татуировками
Если у вас уже сформировались стереотипы о мужских татуировках, то эти работы их развеют. Ну, если не все, то уж значительная часть точно. Уникальные сюжеты, мастерское исполнение и невероятная детализация — все это вы найдете в этой подборке.
«Теперь у меня на запястье есть золотые губы»
«Я несколько лет хотел сделать тату именно в этом стиле. И наконец-то нашел подходящего мастера»
С одной стороны здорово и технично. Но ассоциация с вышивкой na живом теле вызывает дрожь)
«Это одна из лучших татуировок дракона, которые я когда-либо видел»
«Выглядит очень красиво и стильно. И исполнение четкое»
А мне нравится), мультяшно и необычно. Правда я бы отцентровала рисунок по руке
«Рукав с красными хризантемами»
«Сделал тату в стиле дарк орнаментал»
Круто), персонаж компьютерной игры некий получился. Интересно как смотрится в одежде с длинными рукавами.
«Наконец-то перекрыл свою старую татуировку»
«Идеальное размещение для такой татуировки»
«Били это пять часов. Одно из самых забавных тату, что я делала»
Я даже не хочу представлять, какую боль испытывал парень, когда ему били под коленом
«На спор сделал тату. Ушло на все пять сеансов»
Большой и сложный рисунок, при этом сделан в таком месте, что чтобы его можно было разглядеть, нужно поднять руку вверх... Как-то глупо...
«Моя первая тату, и сразу же на ребрах»
«Вот эта на локте — одна из моих любимых»
«Это моя первая тату такого размера. Получилось потрясно»
«Ощущения в процессе были не очень приятные, но справились за 2 часа, или чуть меньше, так что терпимо»
«Что я просил, и что получил»
«Мне нравится необычный дизайн и размещение»
«Уроборос получился классным, в восторге от результата»
«Мне нравится дизайн. Цвета шикарно смотрятся, а фал отлично подходит в качестве окантовки»
«Да, я знаю, что мы совершили глупость. Еще и монетку подкидывали, кому достанется то, что слева»
А знающие немецкий язык люди будут видеть слово "хлеб", почему-то написанное наа коленке)
«Да, черт возьми, брат!»
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