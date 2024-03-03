19 женщин, которые овладели магией макияжа на все 100%
Народное творчество
32 минуты назад
Эффектный макияж не только помогает почувствовать себя уверенней, но и дает возможность увидеть себя в разных образах. Героини нашей подборки поражают своей креативностью в выборе макияжа.
«Мне очень нравится рисовать на глазах мини-картины. В этот раз это был макияж в стиле „Звездной ночи“ Ван Гога»
«Захотелось создать весеннее настроение»
«Накрасилась под свой маникюр»
- Божечки-кошечки, какая у вас кожа! © lalala12398 / Reddit
«Cегодня примерила на себя роль прекрасной гейши»
«Я женщина-фокусник, а вот мой вчерашний образ за кулисами шоу, добавляю щепотку магии в каждую деталь. Кстати, только 4% из нас женщины»
- Сам Макс Фактор обалдел бы от твоего шикарного макияжа! © Melodic-Heron-1585 / Reddit
«Сделала макияж в тон моим новым сережкам, которые я сама смастерила. Жаль, что блесток на веках почти не видно»
«Вдохновилась трендом из TikTok и получился вот такой макияж»
«Намарафетилась на свадьбу лучшей подруги. Мачеха жениха назвала меня ведьмой, но для меня это комплимент»
«Обожаю атмосферу 90-х, нашла эти серьги и сделала соответствующий макияж!»
«Сделала макияж, чтобы отвлечься от повседневных забот»
- Это вдохновило меня пойти и тоже накраситься. Спасибо! ! © DilemmaPanda3913 / Reddit
«Мой свадебный макияж. Без советов, которые мне дали в интернете, я бы не справилась»
- Это просто разрыв! Кожа выглядит невероятно. © Kind_Ad_6072 / Reddit
«Оцените образ. Я накрасилась для съемок моего будущего клипа»
«Ледяные тона и морозные губы»
- Бегу покупать коричневый карандаш для губ. © lunalovegoodhero/ Reddit
«Наколдовала макияж под цвет волос»
Повторила образ Присциллы Пресли
«Мой вчерашний макияж»
Макияж с вишенкой
«Мой сегодняшний образ»
«Сделала макияж для костюмированной вечеринки»
Для тех, кому интересна тема макияжа, мы приготовили еще несколько занятных материалов:
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Не согласна с предыдущим комментатором, макияж обалденный!