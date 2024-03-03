19 женщин, которые овладели магией макияжа на все 100%

Эффектный макияж не только помогает почувствовать себя уверенней, но и дает возможность увидеть себя в разных образах. Героини нашей подборки поражают своей креативностью в выборе макияжа.

«Мне очень нравится рисовать на глазах мини-картины. В этот раз это был макияж в стиле „Звездной ночи“ Ван Гога»

«Захотелось создать весеннее настроение»

«Накрасилась под свой маникюр»

Божечки-кошечки, какая у вас кожа! © lalala12398 / Reddit

«Cегодня примерила на себя роль прекрасной гейши»

«Я женщина-фокусник, а вот мой вчерашний образ за кулисами шоу, добавляю щепотку магии в каждую деталь. Кстати, только 4% из нас женщины»

Сам Макс Фактор обалдел бы от твоего шикарного макияжа! © Melodic-Heron-1585 / Reddit

«Сделала макияж в тон моим новым сережкам, которые я сама смастерила. Жаль, что блесток на веках почти не видно»

«Вдохновилась трендом из TikTok и получился вот такой макияж»

«Намарафетилась на свадьбу лучшей подруги. Мачеха жениха назвала меня ведьмой, но для меня это комплимент»

«Обожаю атмосферу 90-х, нашла эти серьги и сделала соответствующий макияж!»

«Сделала макияж, чтобы отвлечься от повседневных забот»

Это вдохновило меня пойти и тоже накраситься. Спасибо! ! © DilemmaPanda3913 / Reddit

«Мой свадебный макияж. Без советов, которые мне дали в интернете, я бы не справилась»

Это просто разрыв! Кожа выглядит невероятно. © Kind_Ad_6072 / Reddit

«Оцените образ. Я накрасилась для съемок моего будущего клипа»

«Ледяные тона и морозные губы»

Бегу покупать коричневый карандаш для губ. © lunalovegoodhero/ Reddit

«Наколдовала макияж под цвет волос»

Повторила образ Присциллы Пресли

«Мой вчерашний макияж»

Макияж с вишенкой

«Мой сегодняшний образ»