20 актеров «Гарри Поттера», которые стали старше, и теперь их родная мама не узнает

Джейсон Айзекс (Люциус Малфой)

Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс)

Клеманс Поэзи (Флер Делакур)

Крис Рэнкин (Перси Уизли)

Эванна Линч (Полумна Лавгуд)

Имельда Стонтон (Долорес Амбридж)

Гарри Меллинг (Дадли Дурсль)

Брендан Глисон (Грозный Глаз Грюм)

Джон Клиз (Почти Безголовый Ник)

Бонни Райт (Джинни Уизли)

‎Кэти Льюнг (Чжоу Чанг)

Наталия Тена (Нимфадора Тонкс)

Дэвид Тьюлис (профессор Люпин)

Уорик Дэвис (профессор Флитвик)

Джеймс Феллпс (Фред Уизли)

Тимоти Сполл (Питер Петтигрю)

Зои Уонамейкер (мадам Трюк)

Иэн Харт (профессор Квиррелл)

Дэвид Брэдли (Аргус Филч)

Том Фелтон (Драко Малфой)

