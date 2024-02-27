15+ закулисных фото, которые покажут, что творилось на съемках наших любимых фильмов

Пожалуй, почти каждый зритель, наблюдающий за приключениями героев любимого фильма или сериала, хотя бы раз мечтал очутиться на съемочной площадке. Просто для того, чтобы на миг погрузиться в магию кино или узнать, как снимаются эффектные сцены, где актеры парят в воздухе, проходят через порталы и карабкаются по небоскребам. Что ж, давайте попробуем раскрыть кое-какие секреты создания известных боевиков, драм и комедий.

Эмме Уотсон объясняют, как должна вести себя Гермиона в очередной сцене «Гарри Поттера»

Тимоти Шаламе и его костюм Вилли Вонки

А вот этот костюм крупным планом — со всеми дырками и потертостями

В «Хрониках Риддика» Вин Дизель периодически зависал на фоне зеленого экрана

EAST NEWS

Не обошлось без магии хромакея и на съемках «Доктора Стрейнджа»

LGjr-RG, PacificCoastNews / EAST NEWS

Вот как в реальности выглядели руки, тянущиеся к Кристен Белл в хорроре «Пульс»

Dimension Films / Courtesy Everett Collection / East News

Кажется, на съемках продолжения «Дюны» было жарко. Тимоти Шаламе не выдержал и снял футболку

В мюзикле «Матильда» дом решили не строить. Хватило и крыльца

Netflix / Courtesy Everett Collection / East News

Киану Ривз и Лоуренс Фишборн обсуждают очередную творческую задачу на съемках второй части боевика «Джон Уик». Ну или просто отдыхают

LGjr-RG, PacificCoastNews / EAST NEWS

Вот как шла работа над фильмом «Первый мститель: Другая война». А сколько компьютерных эффектов придется наложить на эти кадры!

East News

Дакоте Джонсон и Джейми Дорнану в фильме «Пятьдесят оттенков серого» пришлось научиться без смущения целоваться на глазах всей съемочной группы

East News

Именно так на самом деле выглядела героиня Наоми Уоттс в лапе Кинг-Конга в одноименном фильме 2005 года

Universal / Courtesy Everett Collection / East News

Автомобиль, в котором сидят киногерои, обычно со всех сторон увешивают камерами. Например, как в сериале «Развод» с Сарой Джессикой Паркер в главной роли

Brian Flannery, PacificCoastNews / EAST NEWS

Оказывается, до появления в «Гарри Поттере» Том Фелтон успел засветиться в фильме «Анна и король». Вот кадр со съемок

Главный герои мини-сериала «Неверлэнд» Питер Пэн умел летать. Так что исполнитель этой роли Чарли Роу периодически взмывал под потолок студии

AP / East News

Клайву Оуэну на съемках фильма «Анон» приходилось носить на голове громоздкую аппаратуру

LGjr-RG, PacificCoastNews / EAST NEWS

Режиссер Джеймс Кэмерон с Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо в процессе создания «Титаника»

East News

А здесь Джеймс Кэмерон руководит подводными съемками второй части «Аватара»

Album Online / East News

У нас есть и другие статьи, посвященные миру кино. К примеру, мы сравнили 10 сказочных персонажей в разных экранизациях. И до сих пор спорим, кто сыграл лучше.