10 сериалов, после просмотра которых тянет воскликнуть: «Ну научились же снимать!»

Представьте, что уже завершилась очередная рабочая неделя, все домашняя работа уже переделана и хочется просто упасть на диван и не вставать ближайшие пару-тройку часов. Предлагаем совместить сразу два приятных дела — и отдохнуть, и посмотреть увлекательный сериал. Благо, что сейчас есть из чего выбрать.

«Иные»

В сентябре 2023 года вышел роман «Иные», а чуть позже был снят одноименный сериал. Его главная героиня Анна живет в альтернативном Ленинграде 1940-х годов и обладает паранормальными способностями. Однажды она, сама того не ожидая, отбрасывает силой мысли грузовик и трамвай. После этого за Анной начинается настоящая охота. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4. Фантазии в сторону альтернативного прошлого и настоящего в последнее время набирают все большую популярность. Получается веселый калейдоскоп, а зрители становятся свидетелями появления новых киновселенных. © Озабоченный_киноман / Kinopoisk

«Медиатор»

В начале 2024 года зрители увидели уже третий сезон сериала про профессионального переговорщика Андрея Павлова. Вот только в его личной жизни — полный хаос, да и с собственной матерью у медиатора тоже непростые отношения. Этого героя даже назвали психологом, которого и самого надо бы подлечить, несносным нарциссом и эгоцентриком. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1. Это циничный манипулятор, он ничуть не склонен к эмпатии. Именно это привлекает влюбившихся в него героинь с нестабильной психикой. У всех девушек наблюдаются глубокие проблемы того или иного характера, за ниточки которых и дергает Андрей Павлов. Получается, Павлов — типичный абьюзер. © Дарья Одинцова — 4507 / Kinopoisk

«Закрыть гештальт»

Однажды менеджер автосалона Федор Ярцев обрел необычный дар и научился видеть призраков. С кем только ему не придется пообщаться. К Федору придут вредная теща, бандит, физрук и даже его собственный отец, который бесследно пропал в возрасте 20 лет. И каждому из них главный герой будет должен помочь исправить ошибки, совершенные при жизни. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7. Представьте, тут нет ни капли пошлости! Ура! Единственная шутка «на грани» есть во второй серии, да и та к месту — перчинка, дополняющая вкус. Авторы не пытаются напичкать диалоги шутками. В сериале забавными выглядят именно ситуации, в которые попадает герой.

«Крутая перемена»

После школы Андрей решил не продолжать семейную династию учителей и уехал в Москву. Там он оказался по уши в долгах и вернулся в родной город, чтобы продать родительский дом, где, по слухам, когда-то жил Пушкин. Для отвода глаз он устраивается работать в школу, директором которой раньше была его мать. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6. Это настоящие похождения нового Чичикова. Удивительно изящное переложение сюжетов классических литературных произведений на жизнь героя нового времени. Здесь и типичный город N, и разнообразные колоритные персонажи с фамилиями в стиле Салтыкова-Щедрина. Дуэли, вспышки ревности, героини одна другой фактурнее, путаница в стиле «Ревизора» Гоголя. И, конечно, Пушкин. © alexandritte / Kinopoisk

«Ева, рожай!»

Это история про пресловутые «тикающие часики» и отчаянное желание главной героини родить ребенка. Дело осталось за малым — найти для него подходящего отца. И тогда Ева — преподаватель танцев и незамужняя женщина с кучей проблемных родственников, — решает радикально изменить свою жизнь. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1. Сериал посмотрела с интересом. Показалось, что Ева — какой-то сумбурный персонаж. Поверю, что она в кризисе начала творить дичь и кидаться с одного варианта на другой, но порой она совершает настоящие глупости. Смотрится весело и динамично, хотя немного смахивает на бразильский сериал. © Artanta / Kinopoisk

«Цикады»

Сериал начинается с разговора у следователя. В воздухе сразу повисает вопрос: что же случилось на вечеринке. Понятно, что произошло нечто трагическое, но восстановить полную картину вряд ли удастся до последней серии. А по ходу дела зрителю предстоит узнать, с какими проблемами сталкивают современные подростки и их родители. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6. Актеры реалистично передают характер и эмоции своих персонажей, полностью погружая нас в атмосферу происходящего. Картинка и звук отлично подобраны, что добавляет шарма сериалу и вызывает желание посмотреть его на одном дыхании. © leonova_inc / Kinopoisk



«Без правил»

Бизнес-леди, владеющая сетью автопарков, покупает заброшенный пионерский лагерь. Но на эту землю, где, как оказалось, есть минеральные воды, претендует человек с темным прошлым по фамилии Галямин. В борьбе с ним главной героине придется пойти на риск и заодно научиться доверять людям. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1. Оторваться от действия невозможно! Такие картины нужно смотреть не по одному эпизоду в неделю, а целиком и сразу. Последнюю серию я ждал, считая дни. Динамика — в каждом кадре, а напряжение нарастает ежеминутно. Актерам веришь. © nikorpas / Kinopoisk

«Инсомния»

Еще одна история из серии «сапожник без сапог». Сначала зрители видят успешного психотерапевта-гипнолога, а потом выясняют, что он сам мучается от бессонницы и кошмаров, в которых видит странные символы. Однажды он знакомится с девушкой, на шее которой замечает татуировку со знаком из его снов. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,3. Я надеюсь, что зрители не оценят сериал, и он не будет иметь коммерческого успеха. Если первый сезон был просто гениальным, то руководство обычно дает задание повторить успех. Сценаристы начинают высасывать из пальца новый сюжет, и часто получается неудобоваримая пустышка. Я считаю, что сериал закончен и прошу — не снимайте второй сезон! © PavelMitri4 / Kinopoisk

«Балет»

Известный хореограф Рута Майерс готовится к постановке необычного спектакля. Одновременно ей приходится сталкиваться с кознями руководства театра и налаживать отношения с балетной труппой. А еще рядом с ней теперь работает художественный руководитель театра Андрей Пронин, с которым они когда-то были парой. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7. Для меня лучшие моменты — все репетиционные части с труппой и отдельный кайф — параллельная «пленочная» линия фильма, прошлое Руты и Пронина в 1984 году. Вот здесь 10 из 10. И игра, и сюжет, и жизнь какая-то настоящая. А за оригинальный саундтрек «О будущем» можно вообще все простить. Отдельно хотелось бы отметить потрясающую операторскую работу, картинка просто пожар. © Romakate78 / Kinopoisk

«Сестры»

Случилось так, что три сестры оказались вынуждены управлять автосервисом, который достался им по наследству. В детстве Ольга, Ирина и Мария совсем не ладили. Зато сейчас им предстоит найти общий язык и заодно научиться руководить коллективом из 40 мужчин. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6. Да, это приятное женское кино на вечер. Но здесь есть правильные посылы: главные героини не готовы идти на всепрощение мужских грехов и повторять любимые многими слова «плохонький, зато свой». Сериал собрал целый букет разношерстных женских характеров. Старшая Оля боится своей тени и любых конфликтов, средняя Маша — крикливая и наглая, младшая Ира — прообраз богемы, мачеха Лена — молодая вдова-содержанка, привыкшая плыть по течению. © AliCruise / Kinopoisk