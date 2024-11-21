20 человек, которые сфотографировали кое-что необычное

Народное творчество
3 часа назад

Если внимательно приглядеться, то вокруг нас можно заметить кучу всего любопытного. Явления природы, животные, вещи на барахолках — все это подметили пользователи соцсетей и показали всему миру.

«Я танцовщица. Мыло после выступления»

«Роза в ноябре»

«Все подушки в этом отеле оснащены датчиками. Скорее всего, это защита от пропажи»

«Туман стал розовым из-за восхода солнца»

«Покрасила чехол телефона акриловой краской и покрыла его прозрачным лаком для ногтей. И тут случилась странная химическая реакция»

«Что за химическая реакция тут произошла? Это одинаковые вилки, но одна из них внезапно стала радужного цвета»

  • Скорее всего, ее просто чересчур нагрели. Такие вилки обычно изготавливаются из нержавеющей стали. И при нагревании до определенной температуры она меняет цвет из-за окисления. Теперь у вас есть классная, особенная вилка. © ****not**** / Reddit

«Тени от знака отличаются от самого знака»

«Видел сегодня золотую рыбку в дождевой луже»

«Гриб, растущий в подвале моего друга»

«У моей кошки разные зрачки»

«У меня один глаз близорукий, а другой дальнозоркий, и тени от линз моих очков выглядят по-разному»

«Решил друг с окном разобраться, а то все не мог понять, почему холодом так тянет. А тут наконец руки дошли, и я был крайне удивлен увиденным»

«Воробьи за 10+ лет прогрызли пену и устроили себе очень уютные гнезда. Даже жаль было рушить их. При уборке ни одна птица и яйцо не пострадали.»

«Мне удалось сфоткать полный радужный круг»

«Только что обнаружил у себя квадратную родинку»

«Лампочки в светофоре прям такие же, какие мы покупаем себе домой»

«Лед растаял везде, а вот под монетой остался»

«Мы понятия не имели, что черепаха играет с кошкой, пока не купили ей скейтборд»

«Так выглядит кокосовое масло после застывания»

«С новосельем меня! Купил себе любимому чайник»

«Одна из моих самых странных покупок»

Вот что у нас есть еще:

14 загадочных находок, которые ошарашили всех. Кроме всезнаек из интернета

14 вещей, дизайн которых настолько же эффектный, насколько и странный

20 головокружительных находок, которые любители кладов обнаружили буквально у себя под ногами

Фото на превью jxscar / Reddit

Комментарии

Уведомления
Мама Дорогая
40 минут назад

Недавно увидела идеальный круг вокруг Луны, но пока доставала телефон, его немного подпортила тучка. Вживую, конечно, выглядело намного более впечатляюще

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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