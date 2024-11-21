20 человек, которые сфотографировали кое-что необычное
Если внимательно приглядеться, то вокруг нас можно заметить кучу всего любопытного. Явления природы, животные, вещи на барахолках — все это подметили пользователи соцсетей и показали всему миру.
«Я танцовщица. Мыло после выступления»
«Роза в ноябре»
«Все подушки в этом отеле оснащены датчиками. Скорее всего, это защита от пропажи»
«Туман стал розовым из-за восхода солнца»
«Покрасила чехол телефона акриловой краской и покрыла его прозрачным лаком для ногтей. И тут случилась странная химическая реакция»
«Что за химическая реакция тут произошла? Это одинаковые вилки, но одна из них внезапно стала радужного цвета»
- Скорее всего, ее просто чересчур нагрели. Такие вилки обычно изготавливаются из нержавеющей стали. И при нагревании до определенной температуры она меняет цвет из-за окисления. Теперь у вас есть классная, особенная вилка. © ****not**** / Reddit
«Тени от знака отличаются от самого знака»
Видимо из-за освещения двумя лампами:тени букв"R"совмещаются.
«Видел сегодня золотую рыбку в дождевой луже»
«Гриб, растущий в подвале моего друга»
«У моей кошки разные зрачки»
«У меня один глаз близорукий, а другой дальнозоркий, и тени от линз моих очков выглядят по-разному»
«Решил друг с окном разобраться, а то все не мог понять, почему холодом так тянет. А тут наконец руки дошли, и я был крайне удивлен увиденным»
«Воробьи за 10+ лет прогрызли пену и устроили себе очень уютные гнезда. Даже жаль было рушить их. При уборке ни одна птица и яйцо не пострадали.»
«Мне удалось сфоткать полный радужный круг»
«Только что обнаружил у себя квадратную родинку»
«Лампочки в светофоре прям такие же, какие мы покупаем себе домой»
«Лед растаял везде, а вот под монетой остался»
«Мы понятия не имели, что черепаха играет с кошкой, пока не купили ей скейтборд»
«Так выглядит кокосовое масло после застывания»
«С новосельем меня! Купил себе любимому чайник»
- О боже, где взять такой же? © WeedNeeder4** / Reddit
«Одна из моих самых странных покупок»
- О, боже! Да я бы утащила себе без раздумий! © Flash_Jordan84 / Reddit
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Комментарии
Недавно увидела идеальный круг вокруг Луны, но пока доставала телефон, его немного подпортила тучка. Вживую, конечно, выглядело намного более впечатляюще