20 человек, которые сфотографировали кое-что необычное

Если внимательно приглядеться, то вокруг нас можно заметить кучу всего любопытного. Явления природы, животные, вещи на барахолках — все это подметили пользователи соцсетей и показали всему миру.

«Я танцовщица. Мыло после выступления»

«Роза в ноябре»

«Все подушки в этом отеле оснащены датчиками. Скорее всего, это защита от пропажи»

«Туман стал розовым из-за восхода солнца»

«Покрасила чехол телефона акриловой краской и покрыла его прозрачным лаком для ногтей. И тут случилась странная химическая реакция»

«Что за химическая реакция тут произошла? Это одинаковые вилки, но одна из них внезапно стала радужного цвета»

Скорее всего, ее просто чересчур нагрели. Такие вилки обычно изготавливаются из нержавеющей стали. И при нагревании до определенной температуры она меняет цвет из-за окисления. Теперь у вас есть классная, особенная вилка. © ****not**** / Reddit

«Тени от знака отличаются от самого знака»

«Видел сегодня золотую рыбку в дождевой луже»

«Гриб, растущий в подвале моего друга»

«У моей кошки разные зрачки»

«У меня один глаз близорукий, а другой дальнозоркий, и тени от линз моих очков выглядят по-разному»

«Решил друг с окном разобраться, а то все не мог понять, почему холодом так тянет. А тут наконец руки дошли, и я был крайне удивлен увиденным»

«Воробьи за 10+ лет прогрызли пену и устроили себе очень уютные гнезда. Даже жаль было рушить их. При уборке ни одна птица и яйцо не пострадали.»

«Мне удалось сфоткать полный радужный круг»

«Только что обнаружил у себя квадратную родинку»

«Лампочки в светофоре прям такие же, какие мы покупаем себе домой»

«Лед растаял везде, а вот под монетой остался»

«Мы понятия не имели, что черепаха играет с кошкой, пока не купили ей скейтборд»

«Так выглядит кокосовое масло после застывания»

«С новосельем меня! Купил себе любимому чайник»

О боже, где взять такой же? © WeedNeeder4** / Reddit

«Одна из моих самых странных покупок»