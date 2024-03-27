20+ добрых твитов, которые подсвечивают день, как солнце после дождя

Вот с одной стороны жаль человека, работающего курьером в 60. С другой стороны, конкретно этот человек делает мир лучше. А с третьей стороны - может, ему просто общения не хватает? Все равно жаль.

Хотя в одной студенческой кантине я разговорилась с дамой лет 80, убиравшей посуду - у нас-то люди в этом возрасте уже домашнюю посуду не убирают. Она и сказала - часа три-четыре в день легкой работы ее не напрягают, а общение с молодежью здорово тонизирует. И в целом ей приятно приносить пользу обществу