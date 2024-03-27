20+ добрых твитов, которые подсвечивают день, как солнце после дождя
Если вы из тех, кто давненько не натыкался на душевные истории, то они прямо перед вами. Пользователи в сети рассказали про ситуации из своей жизни, и их объединяет только одно — положительные эмоции. Почитайте сами.
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Хммм. Ниччего не понимаю. Он отдал ей весь медовик? А она, эээ... взяла его? Весь? Что за размер у этого чудесного медовика? Если это торт - не офигела ли курьер, и нельзя ли было его как-то поделить? Если пирожное - надеюсь, доставка была платной, из-за одного пирожного человека гонять
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Но если уже заявил об утере и начал восстанавливать, этот паспорт больше недействителен, правильно?
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Поздравляю, вы жилетка. И это не самое здоровое для вас поведение. Потому что люди используют жилетки, чтобы ввплакпться, а на ее проблемы всем будет плевать.
Это может приносить удовольствие до поры и до времени, и без явной самопожертвенности
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Это одна из целей моей жизни. Серьезно. Хочу дружить с диким вороном
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Скажите пажалуста, в настоящей жизни кто-то использует слово "муженëк"?
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Может, первая цифра в весе потерялась, типа "1"? 450 г - это эквивалент котенка в пару месяцев. Норма для родов в срок, вроде, 2+ кг? То есть, ребенок должен был быть сильно недоношенным или еще что-то.
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Вот с одной стороны жаль человека, работающего курьером в 60. С другой стороны, конкретно этот человек делает мир лучше. А с третьей стороны - может, ему просто общения не хватает? Все равно жаль.
Хотя в одной студенческой кантине я разговорилась с дамой лет 80, убиравшей посуду - у нас-то люди в этом возрасте уже домашнюю посуду не убирают. Она и сказала - часа три-четыре в день легкой работы ее не напрягают, а общение с молодежью здорово тонизирует. И в целом ей приятно приносить пользу обществу
Если вы из тех, кто любит трогательные истории, то вот еще несколько статей, полных теплоты:
Комментарии
Ехать в никуда по адресу в паспорте - так себе идея. Реально человек может жить где угодно. В истории речь о большом городе с метро, то есть шансы этого еще выше. Также можно быть банально не дома.
Нормальный вариант - попробовать найти человека в соцсетях и договориться о встрече. Иначе есть огромные риски потратить очень много времени зря.