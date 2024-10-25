20+ фото, которые с легкостью обведут наш разум вокруг пальца
Народное творчество
4 часа назад
Ох, и шутник он — наш собственный мозг. Он способен с легкостью убедить нас в том, что некоторые вещи — не то, чем кажутся. И это с легкостью докажут фото из нашей статьи. Посмотрите сами.
«Сколько котов на этом фото?»
«Дорога в лесу. Краснокапустная живопись»
«Только что переехал. И эта штука жуть как меня напугала»
Что случилось с велосипедом?
«Обнимашки моих кота и собаки»
«Вот это хвостище у кота!»
«Вот как моя дочь получилась на фото. Догадались, в чем дело?»
«Мой кот левитирует»
Где ее голова?
- Я сначала подумал, это фотошоп! © Heteroking / Reddit
«Какой-то непонятный гоблин наблюдал за мной весь полет»
Ладно всадник без головы, так теперь еще и лошадь
«Клянусь, мой друг сидел в лодке, но на фотке каким-то образом оказался за бортом»
Сможете с первого раза найти, где начинается платье невесты?
Такая версия «Звонка» нам больше нравится
«Моя зовут Джа-Джа Бинкс!»
«Фигурка лося на держателе для туалетной бумаги выглядит так, будто я ее из ковра вырезал»
На фото нет голубой двери
«Проснулся ночью водички попить и вижу в отражении в окне вот это. Думал, призрак, а оказалось, просто мой пиджак на стуле висит»
Трудно, наверное, по такой грязи без колес ездить? А, блин, опять подловили
«Смотрите, какие у моего мужа тут коротенькие ножки»
Нет, это не гигантский супермаркет, закрывающий небеса
Ничего такого, просто эльфийка пришла посмотреть матч
«По-моему, ты неправильно собрала кота»
- Ну извините, у меня не так много опыта в сборке рыжих котов! © reallylikescatzz / Reddit
«Наше семейное фото. Куда делись мои ноги?»
А вот и еще несколько статей с фото, которые легко обманут мозг:
Фото на превью BeardoGREG / Reddit
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