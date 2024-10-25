20+ фото, которые с легкостью обведут наш разум вокруг пальца

Ох, и шутник он — наш собственный мозг. Он способен с легкостью убедить нас в том, что некоторые вещи — не то, чем кажутся. И это с легкостью докажут фото из нашей статьи. Посмотрите сами.

«Сколько котов на этом фото?»

«Дорога в лесу. Краснокапустная живопись»

«Только что переехал. И эта штука жуть как меня напугала»

Что случилось с велосипедом?

«Обнимашки моих кота и собаки»

«Вот это хвостище у кота!»

«Вот как моя дочь получилась на фото. Догадались, в чем дело?»

«Мой кот левитирует»

Где ее голова?

Я сначала подумал, это фотошоп! © Heteroking / Reddit

«Какой-то непонятный гоблин наблюдал за мной весь полет»

Ладно всадник без головы, так теперь еще и лошадь

«Клянусь, мой друг сидел в лодке, но на фотке каким-то образом оказался за бортом»

Сможете с первого раза найти, где начинается платье невесты?

Такая версия «Звонка» нам больше нравится

«Моя зовут Джа-Джа Бинкс!»

«Фигурка лося на держателе для туалетной бумаги выглядит так, будто я ее из ковра вырезал»

На фото нет голубой двери

«Проснулся ночью водички попить и вижу в отражении в окне вот это. Думал, призрак, а оказалось, просто мой пиджак на стуле висит»

Трудно, наверное, по такой грязи без колес ездить? А, блин, опять подловили

«Смотрите, какие у моего мужа тут коротенькие ножки»

Нет, это не гигантский супермаркет, закрывающий небеса

Ничего такого, просто эльфийка пришла посмотреть матч

«По-моему, ты неправильно собрала кота»

Ну извините, у меня не так много опыта в сборке рыжих котов! © reallylikescatzz / Reddit