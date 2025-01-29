6 любимых многими песен, которым мы подпеваем, не понимая смысла

Когда звучит знакомая мелодия, так и хочется подпевать, даже если слова песни не до конца понятны. На самом деле, за цепляющим ритмом и простыми фразами зачастую скрываются истории, о которых мы даже не догадываемся. Некоторые треки, ставшие хитами, содержат отнюдь не веселые послания. Давайте разберемся, что на самом деле скрывается за строчками наших любимых песен.

Адель — «Someone like you»

На свадьбах обожают включать песню Адель "Someone like you". Только вот часто никто и не догадывается, что она о женщине, которая переживает мучительный разрыв с любовью всей своей жизни. "Someone Like You" - второй сингл с альбома "21". Он был вдохновлен закончившимися отношениями певицы и рассказывает, как Адель смирилась с этим. По словам исполнительницы, написание песни причиняло ей сильную боль: "Я встретила любовь всей своей жизни, и я знаю, что уже никогда не найду никого похожего. Но мы не подошли друг другу и все испортили, поэтому возможность попробовать снова в будущем исключена. Я представляла, что стану старой девой, буду вечно одна, и когда-нибудь решу отыскать его, а у него будут жена и дети". О, я прямо представил, как невеста этой песней как бы говорит своему бывшему: "Эй, я нашла такого, как ты, и теперь я выхожу за него замуж". Ведь это так здорово сосредоточиться на своих прошлых отношениях в день, когда вы навсегда посвящаете себя своему мужу. © tugboatron / Reddit

Эта песня просто создана для того чтобы невеста из-за спины жениха могла посмотреть на мужчину, который ей нравится, и который пришел на свадьбу со своей женой. © Unknown author / Reddit

Боб Дилан — «Like a Rolling Stone»

Вероятно, это не станет новостью для меломанов, но песня Боба Дилана вовсе не о легкомысленном образе жизни рокеров и не о группе «The Rolling Stones». Это язвительная песня о женщине, которая раньше имела все привилегии, училась в лучших школах и имела высокопоставленных друзей. Но однажды она их лишилась и вынуждена сама заботиться о себе во враждебном, незнакомом мире. Теперь героиня мотается по свету словно перекати-поле («like a rolling stone»). Хотя Дилан никогда этого не подтверждал, многие поклонники считают, что героиня песни — светская львица и модель Эди Седжвик. Дилан рассказывает ее трагическую историю и то, как она к этому пришла.

The Police — «Every Breath You Take»

Песня «Every Breath You Take» стала самым большим хитом группы. Многие влюбленные пары воспринимали ее как трогательный гимн единения сердец. Многочисленные клятвы были произнесены под эту песню, под нее были пройдены многие метры свадебных аллей. Однако в зловещем тексте песни Стинг играет роль преследователя. «Разве ты не видишь, что принадлежишь мне?» — поет он хриплым голосом. Он следит за каждым вдохом и шагом своей возлюбленной и испытывает дикую ревность от мысли, что она может быть с кем-то другим. Эта песня была написана в 1982 году, когда Стинг страдал от нервного срыва на фоне распада его первого брака: «Это довольно злая песня, — говорил исполнитель. — Она о ревности, преследовании и собственничестве».

Бритни Спирс — «Oops!... I Did It Again»

"Oops!… I Did It Again" - танцевальная поп-песня, записанная Бритни Спирс для ее второго студийного альбома. Продюсер певицы рассказывал, что хотел сделать свою версию "Woman in love" Барбары Стрейзанд. Мало кто знает, но в песне "Oops!… I Did It Again" спрятана жирная отсылка к фильму "Титаник". В тексте лирическая героиня Бритни Спирс говорит парню, что не влюблена в него, - даже если он думает иначе. Девушка просто в очередной раз играет с его сердцем. Казалось бы, это не имеет ничего общего с "Титаником". Но речь о том, что в песню вставили короткий разговорный фрагмент о Сердце океана, вымышленном бриллианте из фильма Джеймса Кэмерона. В этом диалоге астронавт, который влюблен в героиню Спирс, передает ей коробочку и говорит, что он достал для нее Сердце Океана. Девушка удивлена и замечает, что все это время думала, что пожилая леди выбросила бриллиант в Атлантический океан в конце фильма. "Детка, я спустился на дно, чтобы достать его для тебя". "О, не стоило этого делать". После камень больше не упоминается и песня продолжается. Вот такая странная коллаборация из культовой мелодрамы и не менее культовой поп-песни.

Демис Руссос — «From Souvenirs To Souvenirs»

Выходец из группы «Aphrodite’s Child» бархатным голосом, от которого млеют все женщины, поет о том, как его дом опустел после ухода возлюбленной. Его лирический герой живет прошлым и не может начать новые отношения. Стоит ли упоминать, что эта песня — еще одна популярная композиция из «свадебного» плейлиста, но вот радости в ней нет ни на грамм.

Лара Фабиан — «Je Suis Malade»