6 любимых многими песен, которым мы подпеваем, не понимая смысла

Адель — «Someone like you»

"Someone Like You" - второй сингл с альбома "21" . Он был вдохновлен закончившимися отношениями певицы и рассказывает, как Адель смирилась с этим. По словам исполнительницы, написание песни причиняло ей сильную боль: "Я встретила любовь всей своей жизни, и я знаю, что уже никогда не найду никого похожего. Но мы не подошли друг другу и все испортили, поэтому возможность попробовать снова в будущем исключена. Я представляла, что стану старой девой, буду вечно одна, и когда-нибудь решу отыскать его, а у него будут жена и дети".

На свадьбах обожают включать песню Адель "Someone like you". Только вот часто никто и не догадывается, что она о женщине, которая переживает мучительный разрыв с любовью всей своей жизни.

Боб Дилан — «Like a Rolling Stone»

The Police — «Every Breath You Take»

А я всегда слушала это - "every vow you break, every smile you fake, every claim you stake" и думала, нахрена ж ему такое сокровище?..

Бритни Спирс — «Oops!... I Did It Again»

"Oops!… I Did It Again" - танцевальная поп-песня, записанная Бритни Спирс для ее второго студийного альбома. Продюсер певицы рассказывал, что хотел сделать свою версию "Woman in love" Барбары Стрейзанд.

Мало кто знает, но в песне "Oops!… I Did It Again" спрятана жирная отсылка к фильму "Титаник". В тексте лирическая героиня Бритни Спирс говорит парню, что не влюблена в него, - даже если он думает иначе. Девушка просто в очередной раз играет с его сердцем. Казалось бы, это не имеет ничего общего с "Титаником". Но речь о том, что в песню вставили короткий разговорный фрагмент о Сердце океана, вымышленном бриллианте из фильма Джеймса Кэмерона.

В этом диалоге астронавт, который влюблен в героиню Спирс, передает ей коробочку и говорит, что он достал для нее Сердце Океана. Девушка удивлена и замечает, что все это время думала, что пожилая леди выбросила бриллиант в Атлантический океан в конце фильма. "Детка, я спустился на дно, чтобы достать его для тебя". "О, не стоило этого делать". После камень больше не упоминается и песня продолжается. Вот такая странная коллаборация из культовой мелодрамы и не менее культовой поп-песни.