9 ошибок, которые совершает каждая вторая женщина в уходе за кожей в теплое время года. А потом кусает локти

В жаркую погоду мы все страдаем от жары, обезвоживания и палящего солнца. И нашей коже тоже приходится несладко. Чтобы сохранить ее молодость, красоту и поддержать нормальный уровень увлажнения, важно знать основные правила ухода и не совершать ошибок, которые могут аукнуться в будущем.

Неправильно использовать солнцезащитный крем

Многие из нас привыкли считать, что солнцезащитный крем нужно наносить только в солнечные дни. Однако правда в том, что ультрафиолетовые лучи попадают на кожу и при пасмурной погоде, поэтому защита от УФ-излучения важна круглый год, а особенно — в летнее время.

Помимо регулярного использования УФ-защиты, эксперты отмечают важность правильного нанесения солнцезащитного крема. Ведь именно от этого зависит, будет он работать должным образом или нет. Чтобы равномерно распределить средство на коже, нанесите небольшое его количество на руку, разотрите между подушечками пальцев, а затем приступайте к нанесению на лицо. Начинайте с переносицы, двигаясь по крыльям носа в сторону ушей. Затем, так же сначала распределяя средство между пальцами, нанесите его на нижнюю часть лица и на лоб — вплоть до линии роста волос. Таким же методом не забывайте нанести крем на уши и шею.

Отказываться от увлажнения

Существует заблуждение, что летом, когда на улице жаркая и влажная погода, кожа увлажняется естественным путем и никакие дополнительные средства ей не нужны. Но по факту из-за повышенного потоотделения и длительного пребывания на солнце она, наоборот, очень стремительно теряет влагу. И поддержание увлажнения кожи так же важно, как и регидратация всего организма в летние дни. Чтобы ваша кожа чувствовала себя хорошо, используйте легкие кремы, которые не содержат большое количество масел и не будут забивать поры.

Использовать масло для лица

Летом будет хорошей идеей отказаться от плотных и тяжелых средств ухода — таких, как масла. В теплое время года сальные железы работают активнее, поэтому чрезмерное использование масел может сыграть с вами злую шутку — например усилить закупорку пор или вызвать появление прыщей.

Отказываться от пилингов

Несмотря на то что летом кожа зачастую выглядит значительно лучше и свежее, чем зимой, пропускать этап отшелушивания эксперты не рекомендуют. Своевременное отшелушивание будет способствовать лучшему усвоению других продуктов, поможет не только выровнять тон и глубоко очистить кожу, но и избежать проблем с ее гиперпигментацией. В среднем такую процедуру рекомендуется проводить раз в неделю. Но пилинги с AHA- и гликолевой кислотами лучше оставить для холодного времени года, поскольку с ними кожа становится более чувствительной и склонной к солнечным ожогам.

Злоупотреблять скрабами

А вот от скрабов и других средств с абразивными частицами специалисты советуют отказаться, чтобы избежать чрезмерного отшелушивания, которое также чревато последствиями. Обновление клеток кожи в теплое время года ускоряется, поэтому правильнее будет использовать менее агрессивные средства, чем зимой.

Наносить плотный тональный крем

Дерматологи настоятельно рекомендуют использовать легкие, некомедогенные средства при нанесении макияжа летом, чтобы избежать «эффекта лоснящегося лица» и сократить вероятность высыпаний. Плотные средства могут закупоривать поры, что определенно скажется на качестве вашей кожи. Чтобы добиться ровного тона кожи и в то же время не ходить с «маской» на лице, замените плотный тональник на BB-крем или увлажняющий крем с легким эффектом тонирования. Зачастую такие продукты также имеют в своем составе SPF.

Выбирать средства с ретинолом

У косметических средств с ретинолом много преимуществ: они способны осветлять кожу, бороться с пигментацией, морщинами и прыщами. Но в летние месяцы такой уход может оказаться слишком сильным для чувствительной кожи. Стоит учитывать этот момент и если и решаться на ретинолотерапию, то обязательно использовать усиленную защиту от солнца.

Недостаточно очищать кожу

Косметологи постоянно твердят про важность умывания и ежедневного очищения, но летом этот шаг в уходе за кожей особенно важен. Пот на коже создает влажную среду, которая способствует размножению бактерий и может вызывать раздражение. Чтобы позаботиться о своей коже, не только используйте «стандартное» очищающее средство, но и не забывайте о предварительном очищении кожи — например с помощью очищающих салфеток или мицеллярной воды.

Наносить макияж в темных тонах