Как менялась внешность 18 женщин, которые в XX веке блистали на экранах

Европейские актрисы всегда занимали особое место в мировом кино. Их имена известны зрителям не только благодаря ролям, но и яркой индивидуальности. В этой подборке представлены актрисы, чьи образы на экране помнят зрители разных поколений. Мы решили посмотреть, как их стиль и внешность менялись с течением времени.

Брижит Бардо в 25 лет, 33 года и 72 года

Мэгги Смит в 34 года, 66 лет и 84 года

Лив Ульман в 32 года, 51 год и 84 года

Эмманюэль Беар в 23 года, 40 лет и в 60 лет

Моника Беллуччи в 29 лет, 42 года, в 59 лет

Софи Лорен в 30 лет, 53 года и в 86 лет

Вирна Лизи в 29 лет, 51 год и 76 лет

Джульетта Мазина в 31 год, 44 года и 65 лет

Анни Жирардо в 36 лет, 49 лет и 73 года

Сильва Кошина в 26 лет, 35 лет и 50 лет

Мишель Мерсье в 25 лет, 59 лет и 66 лет

Софи Марсо в 21 год, 34 года и 54 года

Марина Влади в 15 лет, 49 лет и в 85 лет.

Фанни Ардан в 32 года, 63 года и в 74 года

Моника Витти в 32 года, 44 года и 61 год

Ромина Пауэр в 16 лет, 30 лет и 71 год

Орнелла Мути в 15 лет, 37 лет и 67 лет

Катрин Денев в 32 года, 49 лет и 79 лет