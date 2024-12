Кто стал главной звездной красавицей 2024 года, а кому немного не хватило

да, это-таки не конкурс красоты. "the awesome women who inspired us this year proves that beauty comes in many forms... excelled in their fields and were just downright radiant, inside and out." потрясающие женщины, которые вдохновили нас в этом году, доказывают, что красота бывает разная... добились успехов в своей отрасли и попросту блистали, изнутри и снаружи.

т.е. их не за внешность выбирали

там, кстати, в списке есть и кристен стюарт, и баскетболистка с довольно типичной для спортсменки внешностью