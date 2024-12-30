Кто стал главной звездной красавицей 2024 года, а кому немного не хватило

Издание People составило список «Красавиц 2024 года». В него вошли потрясающие женщины, которые вдохновляют и доказывают, что красота бывает разной. Смогла ли ваша любимица войти в топ-3? Или, возможно, вы сможете открыть для себя новые лица, за чьими успехами будете следить в дальнейшем.

19-ое место: Кери Рассел

VALERIE MACON / AFP / East News Inspiration 8 часов назад Очень крутая актриса, особенно в "Дипломате" - - Ответить

Телевизионная карьера американской актрисы настолько обширна и насыщенна, что она даже стала рекордсменкой. Благодаря своему таланту и правдоподобной игре Рассел смогла получить рекордные семь номинаций на премию «Выбор телевизионных критиков» за «Лучшую женскую роль в драматическом сериале».

16-ое место: Ребекка Фергюсон

OLE 13 часов назад Минимум косметики и она будет идеальна! - - Ответить

Фергюсон начала свою актерскую карьеру в шведской мыльной опере. Мировая известность пришла к ней после исполнения роли Елизаветы Вудвилл в британской драме «Белая королева» (2013), за которую она была номинирована на «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса в мини-сериале или телевизионном фильме».

15-ое место: Сара Рафферти

Американская актриса наиболее известная по роли Донны Полсен в юридическо-драматическом сериале «Форс-мажоры». В настоящее время она вместе со своим коллегой по этому проекту Патриком Джеем Адамсом ведет подкаст «Sidebar», в котором они просматривают по одному эпизоду и обсуждают его.

14-ое место: Амбика Мод

Британская актриса, комедиантка и писательница. Наиболее известна по роли в мини-сериале «Один день» (2024). И этот проект стал олицетворением иронии для Мод. Ведь, по заверениям самой артистки, она довольно цинично относится ко всему, что касается романтики, любви и взаимоотношений.

13-ое место: Эшли Пак

Американская актриса и музыкант. Наиболее известна по роли Минди Чен в комедийном сериале «Эмили в Париже». Она также исполнила роль Гретхен Виннерс в бродвейской постановке «Дрянные девчонки», за которую была номинирована на премию «Тони» в категории «Лучшая актриса в главной роли в мюзикле».

10-ое место: Давайн Джой Рэндольф

Американская актриса получила признание благодаря роли экстрасенса Оды Мэй Браун в бродвейской постановке «Приведение» (2012), за которую она была номинирована на премию «Тони» в категории «Лучшая женская роль в мюзикле». Рэндольф получила признание критиков за роль в фильме «Оставленные» (2023), который принес ей несколько наград, включая премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

8-ое место: Линдси Лохан

Второе имя Линдси — Ди. Она не только актриса, но и автор и исполнитель песен, продюсер и бизнесвумен. Уже в три года Лохан подписала контракт с модельным агентством, а в 10 лет вошла в постоянный актерский состав мыльной оперы «Другой мир». Прорывной стала роль в фильме 1998 года «Ловушка для родителей», а комедия «Дрянные девчонки» (2004) закрепила за ней статус кумира подростков и утвердила в качестве ведущей голливудской актрисы.

7-ое место: Сидни Суини

kirilyan 16 часов назад Ок. Еще одна молодая девушка с хорошими природными данными)) - - Ответить

Впервые американская актриса привлекла к себе внимание в 2018 году, появившись в сериалах «Рассказ служанки» и «Острые предметы». И уже в следующем году она снялась в фильме режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

6-ое место: Аннетт Бенинг

MICHAEL TRAN / AFP / East News kirilyan 16 часов назад Она мне нравится еще с "Американ Бьюти".

А за улыбку и живой взгляд - всегда респект! (Зубы-бы только отбелить!)) - - Ответить

Карьера актрисы длится вот уже более четырех десятилетий. Бенинг получила множество наград, включая премию BAFTA, две премии «Золотой глобус», а также пять номинаций на «Оскар», премию «Эмми» и две премии «Тони», став одной из немногих артисток, номинированных на «Тройную корону актерского мастерства» и не получивших ее.

4-ое место: Джулианна Мур

Domine Jerome / ABACA / Abaca / East News OLE 13 часов назад Очень нравится! Особенно после "Всё ещё Элис". - - Ответить

На самом деле актрису зовут Джули Энн Смит. Она снимается в кино с начала 1990-х годов, известна своими сложными героинями в независимых фильмах и ролями в блокбастерах. Мур является обладательницей многочисленных наград, включая «Оскар», премию Британской академии киноискусств, две премии «Золотой глобус» и две премии «Эмми». В 2015 году журнал Time включил ее в число 100 самых влиятельных людей мира, а в 2020 году The New York Times назвал ее одним из величайших актеров XXI века.

3-е место: Ариана Гранде

Полная фамилия певицы — Гранде-Бутера. Она также известна как автор песен и актриса. Считается поп-иконой, является влиятельной фигурой в популярной музыке и известна своим четырехоктавным вокальным диапазоном, который достигает свисткового регистра.

2-ое место: Эмма Стоун

Evan Agostini / Invision / East News Конфуз 15 часов назад Дайте человеку выспаться - - Ответить

Настоящее имя актрисы — Эмили Джин. Среди ее наград — по две выигранной статуэтки каждой престижной премии, включая «Оскар», Британскую академию киноискусств и «Золотой глобус». В 2017 году она стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире и была названа журналом Time одной из 100 самых влиятельных людей в мире.

1-ое место: Эмили Блант

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News Ардна Скела 14 часов назад Такая красавица… была… Хирургу руки оторвать ((( - - Ответить

Британская актриса является обладательницей множества наград, в том числе премии «Золотой глобус», а также номинаций на «Оскар». В 2020 году Forbes включил ее в список самых высокооплачиваемых актрис мира. Примечательно, что муж Блант, Джон Красински, стал самым-самым мужчиной 2024 года. Вот такая выдающаяся супружеская пара.