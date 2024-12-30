Кто стал главной звездной красавицей 2024 года, а кому немного не хватило
Издание People составило список «Красавиц 2024 года». В него вошли потрясающие женщины, которые вдохновляют и доказывают, что красота бывает разной. Смогла ли ваша любимица войти в топ-3? Или, возможно, вы сможете открыть для себя новые лица, за чьими успехами будете следить в дальнейшем.
19-ое место: Кери Рассел
Телевизионная карьера американской актрисы настолько обширна и насыщенна, что она даже стала рекордсменкой. Благодаря своему таланту и правдоподобной игре Рассел смогла получить рекордные семь номинаций на премию «Выбор телевизионных критиков» за «Лучшую женскую роль в драматическом сериале».
16-ое место: Ребекка Фергюсон
Фергюсон начала свою актерскую карьеру в шведской мыльной опере. Мировая известность пришла к ней после исполнения роли Елизаветы Вудвилл в британской драме «Белая королева» (2013), за которую она была номинирована на «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса в мини-сериале или телевизионном фильме».
15-ое место: Сара Рафферти
Американская актриса наиболее известная по роли Донны Полсен в юридическо-драматическом сериале «Форс-мажоры». В настоящее время она вместе со своим коллегой по этому проекту Патриком Джеем Адамсом ведет подкаст «Sidebar», в котором они просматривают по одному эпизоду и обсуждают его.
14-ое место: Амбика Мод
Британская актриса, комедиантка и писательница. Наиболее известна по роли в мини-сериале «Один день» (2024). И этот проект стал олицетворением иронии для Мод. Ведь, по заверениям самой артистки, она довольно цинично относится ко всему, что касается романтики, любви и взаимоотношений.
13-ое место: Эшли Пак
Американская актриса и музыкант. Наиболее известна по роли Минди Чен в комедийном сериале «Эмили в Париже». Она также исполнила роль Гретхен Виннерс в бродвейской постановке «Дрянные девчонки», за которую была номинирована на премию «Тони» в категории «Лучшая актриса в главной роли в мюзикле».
10-ое место: Давайн Джой Рэндольф
Американская актриса получила признание благодаря роли экстрасенса Оды Мэй Браун в бродвейской постановке «Приведение» (2012), за которую она была номинирована на премию «Тони» в категории «Лучшая женская роль в мюзикле». Рэндольф получила признание критиков за роль в фильме «Оставленные» (2023), который принес ей несколько наград, включая премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.
8-ое место: Линдси Лохан
Второе имя Линдси — Ди. Она не только актриса, но и автор и исполнитель песен, продюсер и бизнесвумен. Уже в три года Лохан подписала контракт с модельным агентством, а в 10 лет вошла в постоянный актерский состав мыльной оперы «Другой мир». Прорывной стала роль в фильме 1998 года «Ловушка для родителей», а комедия «Дрянные девчонки» (2004) закрепила за ней статус кумира подростков и утвердила в качестве ведущей голливудской актрисы.
7-ое место: Сидни Суини
Впервые американская актриса привлекла к себе внимание в 2018 году, появившись в сериалах «Рассказ служанки» и «Острые предметы». И уже в следующем году она снялась в фильме режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
6-ое место: Аннетт Бенинг
Она мне нравится еще с "Американ Бьюти".
А за улыбку и живой взгляд - всегда респект! (Зубы-бы только отбелить!))
Карьера актрисы длится вот уже более четырех десятилетий. Бенинг получила множество наград, включая премию BAFTA, две премии «Золотой глобус», а также пять номинаций на «Оскар», премию «Эмми» и две премии «Тони», став одной из немногих артисток, номинированных на «Тройную корону актерского мастерства» и не получивших ее.
4-ое место: Джулианна Мур
На самом деле актрису зовут Джули Энн Смит. Она снимается в кино с начала 1990-х годов, известна своими сложными героинями в независимых фильмах и ролями в блокбастерах. Мур является обладательницей многочисленных наград, включая «Оскар», премию Британской академии киноискусств, две премии «Золотой глобус» и две премии «Эмми». В 2015 году журнал Time включил ее в число 100 самых влиятельных людей мира, а в 2020 году The New York Times назвал ее одним из величайших актеров XXI века.
3-е место: Ариана Гранде
Полная фамилия певицы — Гранде-Бутера. Она также известна как автор песен и актриса. Считается поп-иконой, является влиятельной фигурой в популярной музыке и известна своим четырехоктавным вокальным диапазоном, который достигает свисткового регистра.
2-ое место: Эмма Стоун
Настоящее имя актрисы — Эмили Джин. Среди ее наград — по две выигранной статуэтки каждой престижной премии, включая «Оскар», Британскую академию киноискусств и «Золотой глобус». В 2017 году она стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире и была названа журналом Time одной из 100 самых влиятельных людей в мире.
1-ое место: Эмили Блант
Британская актриса является обладательницей множества наград, в том числе премии «Золотой глобус», а также номинаций на «Оскар». В 2020 году Forbes включил ее в список самых высокооплачиваемых актрис мира.
Примечательно, что муж Блант, Джон Красински, стал самым-самым мужчиной 2024 года. Вот такая выдающаяся супружеская пара.
Рейтингов много не бывает, и у нас есть еще:
Комментарии
Эммммм.... какой.... инновационный подход к женской красоте. Хотя только одна очень бодипазитиффная дама радует... Как и отсутствие мужиков...
да, это-таки не конкурс красоты. "the awesome women who inspired us this year proves that beauty comes in many forms... excelled in their fields and were just downright radiant, inside and out." потрясающие женщины, которые вдохновили нас в этом году, доказывают, что красота бывает разная... добились успехов в своей отрасли и попросту блистали, изнутри и снаружи.
т.е. их не за внешность выбирали
там, кстати, в списке есть и кристен стюарт, и баскетболистка с довольно типичной для спортсменки внешностью
что то пошло не так - половина - дикий ужас, еще 40% очень странно
Это скорее рейтинг популярности или харизматичности, но явно не красоты, в том смысле, как принято оценивать сейчас.