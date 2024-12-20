15 самых красивых женщин мира 2024 года по мнению обычных людей

Красота — это дело вкуса. Но трудно отрицать, что на нашей планете полно талантливых и привлекательных женщин. Портал Global Independet представил список самых красивых женщин мира 2024 года.

Блейк Лайвли — 20-е место

Блейк — талантливая актриса и фотомодель из США. Многие знают ее по роли Серены в сериале «Сплетница». У нее также были яркие роли на широком экране, например, в фильмах «Век Адалин» и «Простая просьба».

Дженнифер Лоуренс — 19-е место

Дженнифер — американская актриса и продюсер. Невозможно забыть ее культовые роли в таких проектах, как «Голодные игры» и «Пассажиры». А за роль в ленте «Мой парень — псих» звезда получила «Оскар».

Пенелопа Круз — 17-е место

Пенелопа — актриса и модель родом из Испании. Многие зрители помнят харизматичную звезду по колоритной роли в фильме «Бандитки». На счету актрисы множество ролей и наград, но помимо творческой деятельности, Крус еще занимается благотворительностью.

Одетт Эннэйбл — 16-е место

Одетт — американская актриса с кубинскими и колумбийскими корнями. Артистка сыграла в таких известных проектах, как «Доктор Хаус» и «Двойной агент».

Виктория Джастис — 13-е место

Виктория — американская актриса, модель и певица. Артистка обрела популярность после своей культовой роли в сериале «Виктория-победительница». Фанаты любят звезду не только за приятную внешность, но и прекрасный вокал.

Алессандра Амбросио — 12-е место

Алессандра — супермодель родом из Бразилии и бывший «ангел» Victoria’s Secret. Помимо моделинга звезда занимается благотворительностью, помогая людям с рассеянным склерозом. У бразильянки также есть свой бренд купальников.

Адриана Лима —11-е место

Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News Ардна Скела 19 часов назад Боже мой, как же жалко женщин, которые поддаются давлению индустрии и теряют индивидуальность. Ведь восхитительная же была красавица, гипнотическая. Даже если сдулась – лицо уже не ее. Эти дурацкие лисьи глазки, губы-вареники… Стандартизация себя под модные рамки. Навка вон тоже лицо штампанула, теперь типичная «сделанная красавица». Жалко, как же жалко - - Ответить

Адриана — бразильская супермодель, одна из самых ярких «ангелов» Victoria’s Secret. Сложно сосчитать, на скольких показах блистала эта обворожительная дама. Лима является амбассадором многих престижных брендов.

Эмма Уотсон — 10-е место

Эмма — британская актриса и фотомодель французского происхождения. Девушка стала знаменитой после свой культовой роли Гермионы Грейнджер в серии фильмов «Гарри Поттера».

Сальма Хайек — 9-е место

Конфуз 19 часов назад Уотсон выглядит наа соседку 40+.... А Хайек нашла хорошего хирурга и фотошопера: наа фото выглядит лет наа 35 максимум - - Ответить

Сальма — актриса, кинорежиссер и продюсер. Количество успешных проектов Хайек даже трудно сосчитать. В 2003 году звезда стала первой мексиканкой, которую номинировали на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.

Кейт Бекинсейл — 8-е место

Berc 5 часов назад Это ж надо быть такой красоткой в 51, тут все сложилось: отличная пластика, уход и генетика - - Ответить

Кейт — британская актриса. Звезда украла сердца фанатов по всему миру после ролей в таких проектах, как «Другой мир» и «Ван Хельсинг».

Натали Портман — 7-е место

Натали — американская актриса. Звезда также работает сценаристом, режиссером и продюсером. Портман является обладательницей таких премий, как «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и «Сатурн».

Кэндис Свейнпол — 6-е место

Кэндис — супермодель из ЮАР, является одной из «ангелов» Victoria’s Secret. Звезда множество раз открывала показы этого бренда, чем завоевала любовь фанатов по всему миру.

Ана де Армас — 4-е место

Анна — актриса с кубинскими и испанскими корнями. Многим зрителям жгучая шатенка полюбилась после съемок в испанском сериале «Черная лагуна». После артистка переехала в Голливуд и стала знаменитой во всем мире, сыграв в таком громком проекте, как «Бегущий по лезвию 2049».

Скарлетт Йоханссон — 3-е место

Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Скарлетт — американская актриса. Звезда является обладательницей многочисленных наград. А в 2018 и 2019 году Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой. Помимо актерства, Скарлетт занимается благотворительностью.

Марго Робби — 1-е место

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News Nati Ja 10 часов назад ЭТО первое место?! Кто нааа втором? Вообще вся подборка красавиц какая - то странная. - - Ответить

Марго — актриса и продюсер родом из Австралии. Марго стала самой высокооплачиваемой актрисой в 2023 году. Звезда была трижды номинирована на премию «Оскар».

Мы не первый раз пишем про рейтинги красоты. Например, в 2023 году Генри Кавилл занял второе место в списке самых красивых мужчин.

Фото на превью Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News