15 самых красивых женщин мира 2024 года по мнению обычных людей
Красота — это дело вкуса. Но трудно отрицать, что на нашей планете полно талантливых и привлекательных женщин. Портал Global Independet представил список самых красивых женщин мира 2024 года.
Блейк Лайвли — 20-е место
Блейк — талантливая актриса и фотомодель из США. Многие знают ее по роли Серены в сериале «Сплетница». У нее также были яркие роли на широком экране, например, в фильмах «Век Адалин» и «Простая просьба».
Дженнифер Лоуренс — 19-е место
Дженнифер — американская актриса и продюсер. Невозможно забыть ее культовые роли в таких проектах, как «Голодные игры» и «Пассажиры». А за роль в ленте «Мой парень — псих» звезда получила «Оскар».
Пенелопа Круз — 17-е место
Пенелопа — актриса и модель родом из Испании. Многие зрители помнят харизматичную звезду по колоритной роли в фильме «Бандитки». На счету актрисы множество ролей и наград, но помимо творческой деятельности, Крус еще занимается благотворительностью.
Одетт Эннэйбл — 16-е место
Одетт — американская актриса с кубинскими и колумбийскими корнями. Артистка сыграла в таких известных проектах, как «Доктор Хаус» и «Двойной агент».
Виктория Джастис — 13-е место
Виктория — американская актриса, модель и певица. Артистка обрела популярность после своей культовой роли в сериале «Виктория-победительница». Фанаты любят звезду не только за приятную внешность, но и прекрасный вокал.
Алессандра Амбросио — 12-е место
Алессандра — супермодель родом из Бразилии и бывший «ангел» Victoria’s Secret. Помимо моделинга звезда занимается благотворительностью, помогая людям с рассеянным склерозом. У бразильянки также есть свой бренд купальников.
Адриана Лима —11-е место
Боже мой, как же жалко женщин, которые поддаются давлению индустрии и теряют индивидуальность. Ведь восхитительная же была красавица, гипнотическая. Даже если сдулась – лицо уже не ее. Эти дурацкие лисьи глазки, губы-вареники… Стандартизация себя под модные рамки. Навка вон тоже лицо штампанула, теперь типичная «сделанная красавица». Жалко, как же жалко
Адриана — бразильская супермодель, одна из самых ярких «ангелов» Victoria’s Secret. Сложно сосчитать, на скольких показах блистала эта обворожительная дама. Лима является амбассадором многих престижных брендов.
Эмма Уотсон — 10-е место
Эмма — британская актриса и фотомодель французского происхождения. Девушка стала знаменитой после свой культовой роли Гермионы Грейнджер в серии фильмов «Гарри Поттера».
Сальма Хайек — 9-е место
Уотсон выглядит наа соседку 40+.... А Хайек нашла хорошего хирурга и фотошопера: наа фото выглядит лет наа 35 максимум
Сальма — актриса, кинорежиссер и продюсер. Количество успешных проектов Хайек даже трудно сосчитать. В 2003 году звезда стала первой мексиканкой, которую номинировали на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.
Кейт Бекинсейл — 8-е место
Это ж надо быть такой красоткой в 51, тут все сложилось: отличная пластика, уход и генетика
Кейт — британская актриса. Звезда украла сердца фанатов по всему миру после ролей в таких проектах, как «Другой мир» и «Ван Хельсинг».
Натали Портман — 7-е место
Натали — американская актриса. Звезда также работает сценаристом, режиссером и продюсером. Портман является обладательницей таких премий, как «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и «Сатурн».
Кэндис Свейнпол — 6-е место
Кэндис — супермодель из ЮАР, является одной из «ангелов» Victoria’s Secret. Звезда множество раз открывала показы этого бренда, чем завоевала любовь фанатов по всему миру.
Ана де Армас — 4-е место
Анна — актриса с кубинскими и испанскими корнями. Многим зрителям жгучая шатенка полюбилась после съемок в испанском сериале «Черная лагуна». После артистка переехала в Голливуд и стала знаменитой во всем мире, сыграв в таком громком проекте, как «Бегущий по лезвию 2049».
Скарлетт Йоханссон — 3-е место
Скарлетт — американская актриса. Звезда является обладательницей многочисленных наград. А в 2018 и 2019 году Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой. Помимо актерства, Скарлетт занимается благотворительностью.
Марго Робби — 1-е место
ЭТО первое место?! Кто нааа втором? Вообще вся подборка красавиц какая - то странная.
Марго — актриса и продюсер родом из Австралии. Марго стала самой высокооплачиваемой актрисой в 2023 году. Звезда была трижды номинирована на премию «Оскар».
Мы не первый раз пишем про рейтинги красоты. Например, в 2023 году Генри Кавилл занял второе место в списке самых красивых мужчин.
Комментарии
Сальма Хайек уже давно моя любимица, из относительно новых нравится Аня Тейлор-Джой.
А почему пропустили 2-ое место и Галь Гадот? Ну ладно еще места ниже, но первую тройку то можно было полностью указать.