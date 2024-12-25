Мы выяснили, кто считается красивейшим мужчиной в мире с научной точки зрения

Знаменитости
1 день назад

Мы уже узнали, каких знаменитых женщин можно назвать самыми красивыми, согласно науке. Теперь пришла очередь мужчин. Для определения степени их привлекательности использовалась формула «золотого сечения». То есть мы ненадолго отложим в сторону свою субъективность и обратимся к точным вычислениям. А вдруг ваш любимчик и в этом случае оказался в топе?

10-е место: Шахрух Хан

Mary Evans / Allstar / FD. / East News

Общая оценка: 86,76%

В свои 59 лет Шахрух Хан по-прежнему выглядит потрясающе и прекрасно стареет. Он получил высокие оценки за форму губ и квадратный подбородок.

Но преградой на пути к первому месту стала форма носа.

9-е место: Идрис Эльба

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
Катастрофа Я
10 часов назад

И тут я вспомнила экранизацию "Тëмной башни" и в очередной раз заскрипела зубами... Роланд, блин...

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Общая оценка: 87,94%

Эльба — третий по старшинству в этом списке, но в 52 года на его лице мало признаков старения и он находится в прекрасной форме. У него самый высокий балл за расстояние между глазами — 98,9%. А его подбородок не дотянул до первого места всего ничего, набрав 98,5%.

Что касается не самых выдающихся черт лица, тут оценку чуть подпортила форма носа.

8-е место: Чарльз Мелтон

Vianney Le Caer / Invision / East News

Общая оценка: 88,46%

Мать Мелтона кореянка, а отец американец. Такое смешанное происхождение придает ему особенно яркую внешность. Он получил высокие оценки за расположение глаз, длину и ширину лица.

Низкие показатели получились за расстояние между носом и верхней губой.

7-е место: Николас Холт

ETIENNE LAURENT / AFP / East News

Общая оценка: 89,84%

Хоть Холт и находится лишь на седьмом месте, его показатель за расположение глаз очень высок и составляет 95,8%. Да и вообще почти по всем категориям его внешность была оценена положительно.

Лишь общая форма лица немного подкачала. За нее он набрал всего 80%.

6-е место: Джордж Клуни

ALBERTO PIZZOLI / AFP / East News

Общая оценка: 89,9%

Какой же топ красоты без Клуни. Здесь он оказался благодаря своей невероятной природной привлекательности. Ему уже 63, а он до сих пор составляет конкуренцию другим известным мужчинам в десятке лучших.

Лицо чуть потеряло объем, и кожа обвисла вокруг глаз, но кого это волнует, когда харизма и обаяние так и хлещет через край.

5-е место: Джек Лауден

Invision / Invision / East News

Общая оценка: 90,33%

У Лаудена глаза цепляют не только своим глубоким насыщенным голубым цветом, но и их расположением, которое было оценено на 97%.

А вот низкие показатели ему поставили за губы, длину и ширину носа.

4-е место: Роберт Паттинсон

Sipa Press / East News

Общая оценка: 92,15%

Почти по всем показателям лицо Паттинсона оказалось приближенным к идеальному. Чего стоят только его точеные скулы.

Единственное, что у него было ниже среднего, — это немного тонкие и плоские губы.

3-е место: Пол Мескал

Vianney Le Caer / Invision / East News

Общая оценка: 92,38%

Да-да, тот самый новый Гладиатор. Совсем чуть-чуть ему не хватило до второго места. А ведь у него шикарнейший подбородок — 98,6%.

Хотя за тонкие губы ему досталось всего лишь 82%.

2-е место: Люсьен Лависконт

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News
мальвина
1 день назад

Фигура прокачана, снимался в Эмили в Париже, выдающегося актерского таланта не заметила))

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Общая оценка: 92,41%

Лависконт удостоился наивысшего балла за длину и ширину лица — 99,1%. Он также получил высокую оценку за губы красивой формы — 97,4%.

А вот за расстояние между носом и верхней губой у актера немного занижены показатели — 88,7%.

1-е место: Аарон Тейлор-Джонсон

OLI SCARFF / AFP / East News

Общая оценка: 93,04%

У Аарона почти идеальная форма лица — 99,2%. Ширина и длина его носа тоже впечатляют — 98,8%. Подбородок также можно отнести к выдающейся части — 95%.

Немного подкачало расстояние между глазами — 89%. И промежуток между носом и губой — 89,6%.

Все это, конечно, хорошо, но мы-то с вами знаем, что красота в несовершенстве. И вот тому доказательства:

Фото на превью ALBERTO PIZZOLI / AFP / East News, Sipa Press / East News, OLI SCARFF / AFP / East News

Комментарии

Уведомления
Соседка Клоунов
20 часов назад

Я так поняла, что оценивали по маске "золотого сечения" (пластические хирурги моделирование нa её основе делали раньше). Визажисты тоже пользовались, когда был тренд нa скульптурность в духе Samer Khouzami.

Отсюда и проценты совпадения с Маской. Кто больше попал в параметры симметрии, тот и 'красивее')

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НибаньтиКрипто
18 часов назад

Смешно читать фразы типа «немного подкачало расположение глаз», или «низкие показатели получились за расстояние между носом и верхней губой». Какой евгеничный сюр😁

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Ио
4 часа назад

я так понимаю можно в эту программу закачать портрет соседа алкаша Петровича, есть вероятность что по процентам он обгонит этих товарищей 😅

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