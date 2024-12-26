Рекомендую только тех, чьими услугами пользовалась, и осталась довольна. Никогда не участвую в "проголосуй за мою деточку в конкурсе "самый красивый рисунок "
17 жизненных историй о специалистах, которым бывает весьма непросто
Изнанка любой профессии — трудности. Например, учителя должны уметь найти подход к детям, и иногда это очень нелегко. А специалисты ручного труда часто работают на износ. Почитайте, с какими проблемами сталкиваются представители разных профессий. Спойлер: без приколов не всегда обходится.
- Работала в магазине замков. В один день приходит дедушка, топчется у витрины, сжимая полтинник, и всматривается в ценники. Понимая, что под его потребности замок за 50 не купишь, решила помочь и доплатить недостающих денег. Я ведь хорошо воспитанная, знаю, старикам тяжело, пенсии маленькие и тому подобное. Тогда мои коллеги посмеялись надо мной. На следующий день опять приходит этот старичок еще за одним замком, но, когда ему не продали по той же цене, устроил мини-скандал. © Подслушано / Ideer
- Когда решила заниматься репетиторством, сразу все — от мамы до подруг — стали специалистами по продвижению услуг. Рекомендовали начинать с детей знакомых и родственников и сокрушались, что я «слишком мало беру» для своего уровня профессионализма. Как только я заикнулась, что готова помочь их детям за рекомендованную ими же сумму, тут же все сливались. Даже мама сказала, что она стесняется предлагать мои услуги своим знакомым. Только одна подруга помогла мне найти одного из первых учеников. © Подслушано / Ideer
- Недавно я выпустилась из колледжа. По образованию дизайнер. Сейчас ищу работу. Мои близкие утверждают, что я очень способная не только в плане дизайна, но и в монтаже видео и звука. Мол, не позорься, укажи в своем резюме нормальную зарплату. Тысяч 40 хотя бы (за пределами столицы это очень даже неплохо). А мне неловко так делать, так как считаю, что у меня нулевой скилл, несмотря на положительные отзывы о моем творчестве. Не знаю, как это перебороть. © Подслушано / Ideer
- Работала на бесплатной горячей линии оператором. Однажды звонит мужик, я зачитываю стандартное приветствие, а он говорит: «А я сейчас с компьютером говорю или с живым человеком?» Я растерялась и отвечаю: «С живым, да... С оператором вы говорите». И тут в трубке такой торжествующий, радостный вопль: «Ааа! Что я говорил?! Колян, ты проспорил! Спасибо, девушка!» И гудки. © Подслушано / Ideer
- Когда-то работала в кондитерской кассиром. Дали мне стажера, паренька лет 18. Зашла женщина, выбрала эклер, он ее обслуживал. Положил он этот эклер в пакетик, но тут дама передумала и выбрала другое пирожное. Рассчиталась и ушла. Стоит мой стажер с пакетом, в котором эклер, и говорит: «А с этим что делать?» Меня его глупый вопрос прямо взбесил: вытащи да положи на место! И я ему ответила: «Съешь!» И пошла в подсобку. Выхожу и вижу картину: он стоит и ест. © Подслушано / Ideer
Про "с кем я говорю, с живым человеком или нет", меня уже не удивляет. Меня только сегодня спрашивали, искуственный ли я интеллект. Пришлось сказать, что натуральный.
- Если у вас есть знакомый дизайнер, вам нужен дизайн — неважно, коллаж или открытка — и вы прибегаете с выпученными глазами, говоря, что нужно срочно сегодня, то почему вы удивляетесь, что с вас возьмут дорого? Любая работа стоит денег, срочная — тем более. А оттого, что вы знакомый, работа проще не становится. Это по-прежнему труд. А обижаться потом и отказываться от сделанной работы, потому что дорого оказалось — это уж совсем! Время потрачено. Обидно. Не надо так. © Подслушано / Ideer
- Преподаю математику и часто слышу от детей, мол, да она не сдалась мне. Говорю: «Ну, как так? Это же счет своим деньгам, а значит, потенциальное богатство!» Они: «Деньги лежат на карте, за ними следит банк, что еще надо?» Блин, ну, элементарно: шоколадка в магазине стоит 100, а на кассе пробивают 120. Ты потерял двадцатку! Они: «И что, из-за грошей беспокоиться?» Нет понимания связи, что и много профукает. Родители тоже, бывает, не считают, сколько должны мне денег. Шоу. Следить за деньгами надо! © Подслушано / Ideer
- Наняли на фабрику мастера по ремонту большого станка. Он пришел, осмотрел станок, затем постучал по нему молотком. Станок заработал. Владелец фабрики был доволен, но не тогда, когда получил от мастера счет на 100 долларов. Он решил, что это возмутительно, и попросил расписать счет по пунктам. И мастер вручил ему счет, в котором было написано: прибор для простукивания — 1 доллар, знание того, куда стучать — 99 долларов. © LadeeAlana / Reddit
- Работал в автосервисе. Руководитель попросил меня загнать грузовик клиента. Он не понял, что это была фура, которая не влезет в гараж. А я, новичок, не знал, что некоторые грузовики не влезают в сервисный отсек. Я стал заезжать, как вдруг верх машины оторвало, как банку сардин. Лопнула труба на потолке, затопило грузовик и отсек. Хуже того: клиент видел, как все это произошло. Это было ужасно. © LanDew / Reddit
"А обижаться потом и отказываться от сделанной работы, потому что дорого оказалось — это уж совсем!"
Предоплата наа 100% решат такие проблемы.
- Работаю техником по подключению интернета. Один раз пришел к клиенту, а там старенький дедушка, который плохо слышит. Я сделал в коридоре свою работу и зашел в квартиру. Как только зашел, между ног проскользнул кот и выбежал в подъезд. Кричу дедушке: «У вас кошка убежала в подъезд!» А он молчит. Ну, что делать, сам виноват, что упустил кота? Решил, что надо его ловить (квартира на восьмом этаже). Кот побежал ниже, я за ним, и так пробежал за ним до первого этажа. Изрядно устав и запыхавшись, я взял кота и поднялся с ним на лифте наверх. Кот был здоровый и всю дорогу орал и вырывался. Как только я занес его в квартиру, этот пушистый гад опять убежал! В этот раз я сразу спустился на первый этаж на лифте. Но там его не оказалось, и я пошел пешком по этажам его искать. Его нигде не было. Я подумал, что он мог убежать в подвал, и пошел пешком туда. Но дверь в подвал была закрыта, пришлось снова подниматься наверх пешком. Оказалось, что кот убежал не вниз, а наверх, на девятый этаж. Я выловил его и в этот раз. Как только я положил его на пол в квартире, сразу же закрыл за собой дверь. Наконец-то я мог продолжить делать свою работу. Как только я закончил, услышал, что дед в прихожей громко кричит: «Это че за ерунда?! Что за кот бегает по моей квартире? У меня котов отродясь не было!» И вышвырнул его в подъезд. Так я понял, что гонялся за чужим котом. Хорошо, что настоящий хозяин меня не видел. © Подслушано / Ideer
- Работаю поваром. Работа суровая, но мне нравится. По 12-15 часов на ногах, жара, аврал, беготня. Ничего, кроме работы, в эти часы не замечаешь. Но, когда я прихожу домой, муж обнимает меня и, улыбаясь, говорит, что я пахну то котлетами, то булочками, то борщом. Это, конечно, очень мило, но я хочу пахнуть как женщина — духами и цветами. А с такой работой любые духи бессмысленны. © Подслушано / Ideer
- Работал в отделе техподдержки. Получил голосовое сообщение: «Компьютер издает какой-то писк. Можете подойти посмотреть?» Я сразу предположил, что это звук от материнской платы или системного динамика. А это серьезная проблема. Тут получаю второе сообщение: «Забудьте. Это на улице пожарная машина звук издала». © halbowitz / Reddit
- К нам в магазин позвонил мужик и сказал, что ему нужен чек за гитару, которую он здесь купил. Я спросил его фамилию и попытался поискать в компьютере. Не нашел его имени и спросил, когда он ее купил, потому что наша система охватывает только период с начала 2000-х. Мужик подумал и наконец сказал: «Должно быть, летом 57-го». Что? Да. Он купил гитару здесь в 1957 году. Или, может, в 1955-м. Он не смог точно вспомнить. Сказал мужику: «Извините, но у меня нет записей за такой срок. Этот магазин переехал в 1980 году, и отчеты у нас хранятся только около семи лет». Он ответил: «Я не спрашиваю об отчетах, мне просто нужна копия моего чека! Разве вы не перенесли картотеку из старого магазина?!» Я даже не знал, что сказать. Ответил, что ничего не могу для него сделать. Мужик попросил позвать менеджера, поэтому я перевел звонок. Менеджер сказала то же самое. Я в шоке, конечно. Даже если у меня каким-то волшебным образом есть картотека, набитая рукописными счетами за 1955-1957 годы, он реально ожидал, что я пойду и буду копаться там ради него? © Unknown author / Reddit
- Работал в закусочной. Как-то сломалась кофемашина. Две официантки пошли разбираться. Я проверил все столы, затем вернулся к стойке за едой. Вдруг вижу — они взяли целую кучу резинок, какие-то веревки, еще всякую ерунду. И стали приклеивать что-то у кофемашины к стенам. А наш менеджер стоял там, помогая с этой Франкенштейновой починкой. Я подошел, снял это все и заткнул кран просто пленкой и одной резинкой. Весь день потом смеялся. Поверить не могу, что три человека не смогли нормально течь починить. © Throwaway583thisdumb / Reddit
- Работаю курьером. Месяц тому назад произошел конфуз. Из контактной информации у клиента только улица, номер дома и телефон. Когда пришел к дому, осознал, что ни номера квартиры, ни подъезда я не знаю, а телефон с чистой совестью, зараза, разрядился. И тут я чуть не потерялся: начал подбегать к прохожим и объяснять ситуацию с просьбой дать позвонить. Забыл, кстати, рассказать, как я выгляжу: здоровенный такой детина с бородой и голосом Бэтмена. Ну, телефон свой вряд ли кто одолжит. Оббегал квартал и уже расстроился. Но тут подошел мужик и сам предложил мне позвонить, мол, видел, как я носился со своей просьбой. Так к чему эта вся история. Сегодня один мой коллега попал ровно в такую же ситуацию, а зная свой район, думаю, вряд ли с ним кто заговорит, не то что телефон даст позвонить. Вспомнив, что я был на его месте, без единого слова дал ему позвонить. Мораль сей басни такова: люди, доверяйте больше друг другу! Мужик, если вдруг ты это читаешь, я тебя помню и передаю эту эстафету добра! © Палата № 6 / VK
- Сидим на рабочем созвоне. И тут к выступающему подошла жена. Высказала, что тот сидит без дела. Мужик пытался втолковать про совещание. А жена в ответ: «Совещания в офисе, а не в компьютере!» И кинула ему пакет с мусором. Ну, мужик нашел, что ответить. Просто сказал, чтобы катилась к черту. Так как он не выключил микрофон, то все мы слышали это. © Подслушано / Ideer
- Женщина нашла фотографию своего прадеда, но он стоял спиной к камере. Она заявила мне, мол, отсканируй фотку, открой ее в редакторе и разверни деда, чтобы было видно его лицо. Она не понимала, почему это невозможно. В итоге я придумал гениальное решение — просто сказал, что старые камеры еще не могли охватить объект, чтобы получить информацию с другой стороны. Такая возможность еще не была изобретена. Она купилась на это. Не стал уточнять, что функция все еще не изобретена. © Unknown author / Reddit
Пожалуй, пальма первенства по количеству забавных и немыслимых историй с работы принадлежит людям, имеющим дело с клиентами. Чего тут только не происходит.
Комментарии
Мужик na созвоне с женой и мусором занимает почетное второе место после деда с рюкзаком налички)