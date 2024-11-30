Мы узнали возраст 17 человек с известных полотен и никак не можем в это поверить

Рассматривая знаменитые портреты, мы часто задумываемся о том, кто эти люди, как они жили, о чем думали? За многими полотнами стоят удивительные истории, которые зачастую открывались искусствоведам по кусочкам. Некоторые шедевры до сих пор хранят свои тайны. Мы решили для начала довольствоваться малым и узнать, сколько лет изображенным на известных картинах персонам.

Мона Лиза на одноименной картине да Винчи

На одной из самых известных картин всех времен, по мнению искусствоведов, изображена Лиза дель Джокондо. Женщина родилась в знатной флорентийской семье, в 15 лет вышла замуж за богатого торговца тканями и родила ему пятерых детей. Лиза вела совершенно обычную жизнь, посвящая все силы дому и семье, и ни в каких особых скандалах не была замечена. Леонардо начал работать над своим произведением примерно в 1503 году, когда Лизе было 24 года.

Женщина на картине Кустодиева «Купчиха за чаем»

Найти модель для этой картины художник попросил жену. И она быстро справилась с задачей, предложив мужу взять в натурщицу их соседку по лестничной клетке баронессу Галину Ардекас. Галина, на тот момент студентка медицинского факультета, была наслышана о Кустодиеве и с гордостью приняла предложение. Картина была написана в 1918 году, натурщице на тот момент было 19 лет.

Женщина на картине Тициана «Красавица»

Доподлинно не известно, кто именно послужил моделью для картины Тициана. Считается, что эту же девушку живописец изобразил на полотнах «Портрет девушки в мехах» и «Венера Урбинская». По одной из версий женщина на портрете — это аристократка и известная покровительница художников Изабелла д’Эсте. Она была тещей герцога Урбино Франческо Марии делла Ровере, который, возможно, и заказал полотно Тициану. Предполагается, что живописец идеализировал даму на картине в соответствии с принятыми тогда канонами красоты, так как на момент создания «Красавицы» Изабелле было уже 62 года.

Екатерина Нелидова кисти Левицкого

В 1772 году императрица Екатерина II заказала Дмитрию Григорьевичу Левицкому серию портретов воспитанниц основанного ей Смольного института для благородных девиц. Всего в серию вошло 7 картин, на которых изображены 9 девушек. Екатерина Нелидова изображена в костюме, в котором она исполняла танцевальный номер на фоне театральных декораций. Юной прелестнице, которая через несколько лет станет фавориткой Павла I, на картине 15 лет.

Елизавета Гонзага на портрете Рафаэля

Хотя авторство этой картины приписывалось разным художникам, и лишь в начале века было установлено, что полотно написал Рафаэль, имя модели не вызывало сомнений. На картине изображена Елизавета Гонзага, герцогиня Урбинская, одна из самых образованнейших женщин своего времени. При дворе в Урбино Елизавета собрала выдающихся деятелей искусств. А вот в браке даме не так повезло: ее муж с рождения страдал разными хворями и не мог иметь детей. Однако женщина отказалась расторгать брак и трогательно ухаживала за супругом вплоть до его кончины. Этот портрет был написан Рафаэлем в 1504 году, когда Елизавете было 33 года.

Офицеры на картине Рембрандта «Ночной дозор»

На одном из самых больших полотен эпохи Ренессанса художник изобразил 34 персонажей. Большинство из героев на картине — члены отряда Стрелкового общества. Имена двух офицеров, который находятся в центре композиции, не вызывают сомнений. Мужчина в черном костюме — это Франс Баннинг Кок, а джентльмен в светлом — Виллем ван Рейтенбюрх. На момент создания полотна в 1642 году Франсу было 37 лет, а Виллему — 42 года.

Флора на одноименной картине Рембрандта

Рембрандт часто рисовал свою супругу Саскию ван Эйленбюрх, она появлялась на его полотнах в различных образах. Саския родилась в зажиточной семье, но в подростковом возрасте осталась сиротой, и в дальнейшем ее воспитывала сестра. В 19 лет девушка в компании художников приехала в Амстердам, где и познакомилась с Рембрандтом. Влюбленные поженились в 1634 году, тогда же была написана картина «Флора». Саскии на тот момент было 22 года.

Джорджиана Кавендиш на портрете Томаса Гейнсборо

Джорджиана Кавендиш, урожденная Спенсер, была яркой фигурой своего времени. Дама прославилась благодаря своей красоте и очарованию, а также влиянию при дворе и многочисленным любовным скандалам. После того как Гейнсборо изобразил Джорджиану в огромной шляпе, этот головной убор быстро обрел популярность и стал называться в честь художника. На момент написания портрета женщине было 28 лет.

Дама с горностаем на полотне Леонардо да Винчи

Искусствоведы считают, что на картине изображена дама сердца всесильного герцога миланского Лодовико Сфорца — Чечилия Галлерани. Кстати, если о том, что за девушка изображена на картине, после некоторых споров, ученые все же договорились, то вот, что за зверек у нее на руках — все еще вступают в дискуссию. Хотя картина и называется «Дама с горностаем» — зверушка слишком крупная для горностаев. Считается, что на картине девушке 17 лет.

Хелена Фаурмент на полотне Рубенса

Хелена Фаурмент стала второй женой известного живописца Рубенса и после свадьбы часто выступала в роли модели для его мифологических картин. Девушка выросла в семье богатого торговца шелком и коврами, и ее происхождение показалось художнику большим плюсом. Он надеялся, что дочь купца будет более скромной, чем знатная барышня. Отец Хелены был увлеченным поклонником искусств и собрал небольшую коллекцию полотен фламандских мастеров. Рубенс и Хелена поженились в 1630 году. На этом портрете художник изобразил девушку в подвенечном платье. Хелене в тот момент было 16 лет.

Женщина на «Портрете мадам Икс»

Художник Джон Сингер Сарджент сам решил написать портрет светской львицы Виржини Готро, прославившейся своими скандальными любовными похождениями. Таким образом молодой живописец хотел добиться признания и успеха. Картина и правда вызвала фурор, но не совсем такой, которого добивался Сарджент. Парижское общество было в ярости, и художнику пришлось уехать в Англию, а Виржини на время удалиться из высшего общества. Виржини родилась в семье креольского плантатора, и после кончины отца вместе с матерью перебралась в Париж. Там девушка быстро пробилась в свет благодаря своим внешним данным и вышла замуж за банкира Пьера Готро, который был в 2 раза старше своей супруги. Виржини высоко ценила свое очарование, красила волосы и брови хной, а также покрывало лицо и тело пудрой лавандового цвета. На момент создания известной картины девушке было 25 лет.

Ван Гог на автопортрете

Винсент Ван Гог написал свой известный автопортрет в январе 1889 года. Художник неслучайно изобразил себя в теплой меховой шапке. Этот головной убор символизирует жизненные трудности, с которыми Ван Гог столкнулся в тот период. Живописец переехал из Парижа в Арль, чтобы основать там сообщество, поддерживающее художников. Той зимой в Арле было холодно, к тому же Гоген, друг и соратник Винсента, пригрозил оставить город. На момент создания полотна Ван Гогу было 35 лет.

Дама на известной картине Густава Климта

Портрет Адель Блох-Бауэр художнику заказал ее муж — богатый коммерсант Фердинанд. По всей видимости живописец был удовлетворен своей работой, так как Адель стала единственной венской дамой, для которой Густав Климт написал целых 2 портрета. Ходили слухи, что живописца и женщину связывал роман и она послужила моделью и для других его картин. Адель была известной покровительницей искусств и активно участвовала в общественной жизни, но при этом, по словам родственников, она не познала счастья с мужем. Это был брак по расчету, к тому же супруги так и остались бездетными. На картине Климта Адель 26 лет.

Женщина на полотне Пикассо

На этой картине художник изобразил свою первую музу и возлюбленную Фернанду Оливье. В 19 лет девушка сбежала от мужа в Париж, сменила имя и стала позировать для художников. Она познакомилась с Пикассо в 1904 и вскоре молодые люди уже жили вместе. Роман был бурным, так как и Пабло и Фернанда оказались на редкость ревнивы. Когда к художнику спустя 7 лет пришел долгожданный успех, он решил оставить возлюбленную. Оливье напоминала ему о трудных годах и бедности. После расставания с Пикассо Фернанда оказалась в стесненных условиях и ей пришлось браться за любую работу. Только на склоне лет практически глухая женщина добилась от Пикассо выплаты небольшого пособия. На картине «Голова женщины» Оливье 28 лет.

Пара на картине «Американская готика»