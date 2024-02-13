Мы посмотрели, как в одном возрасте выглядели 20+ звезд. И изумились тому, как по-разному взрослеют женщины

Культура
1 день назад

Сегодня мы имеем доступ к самым разным косметическим процедурам. Не удивительно, что многие люди стали выглядеть намного моложе своих лет. Возможно, так только кажется. Давайте для наглядности посмотрим, как выглядели в возрасте 50 лет разные знаменитости.

Дженнифер Энистон

JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News

Тони Коллетт

Andy Kropa/Invision/East News

Джулианна Мур

MAVRIXONLINE.COM/EAST NEWS

Николь Кидман

Jordan Strauss/Invision/AP/East News

Джулия Робертс

Invision/Invision/East News

Сара Джессика Паркер

Gregorio T. Binuya/Everett Collection / East News

Памела Андерсон

Hahn Lionel/ABACA/EAST NEWS

Кейт Бланшетт

Nicole Kubelka via www.imago-images.de/Imago Stock and People/East News

Кейт Мосс

Domine Jerome/ABACA/Abaca/East News

Тори Спеллинг

Xavier Collin / Avalon/Photoshot/East News

Гвинет Пэлтроу

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Кейт Бекинсейл

Avalon/Photoshot/East News

Дженнифер Лопес

CHRIS DELMAS/AFP/East News

Гвен Стефани

JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News

Сальма Хайек

Gilbert Flores /Broadimage/EAST NEWS

Селин Дион

LAURENT LAURENT VU/SIPA/Sipa Press Russia/East News

Моника Беллуччи

Gouhier Nicolas/ABACA/EAST NEWS

Хайди Клум

Jordan Strauss/Invision/East News

Эмма Томпсон

Michael Bowles/LFI/EAST NEWS

Хелен Миррен

Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot / East News

Мерил Стрип

Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot / East News

Рассматривать такие фотосравнения всегда крайне интересно. Ранее мы уже показывали, как в одном возрасте выглядели кумиры разных поколений.

Фото на превью Gilbert Flores /Broadimage/EAST NEWS, LAURENT LAURENT VU/SIPA/Sipa Press Russia/East News

Комментарии

Уведомления
Ana.Rok
1 день назад

А мне нравится. На удивление достойные фото, плюс-минус похожего качества, размера, подготовленности. Интересно посмотреть, как подают себя женщины, как влияет характер на внешность, как можно подчеркнуть достоинства или усугубить возрастные изменения. Никогда не любила Сару Джессику Паркер, но начала уважать ее за очень грамотную подачу себя. Кейт Бекинсейл приятно порадовала. В общем, хороший срез. Молодцы, тетки!

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Юлия Мельник
1 день назад

Извините, напишу наверное бестактно и злобно,но что на ум пришло. Именно про эти, возможно неудачные фото, а не про актрис. Гвинет пэлтроу и Джулии Робертс прям косыночку повязать и классические деревенские бабулечки, Кидман и Клум можно играть в фильме "маска". Памела и Мосс привокзальные алконафты. Остальные делятся на восхитительных красоток и среднестатистических училок.

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Поющий Енот
1 день назад

Слава богу, вставная челюсть не выпала, ничем не поперхнулись, помидоры не отцвели... Просто изумились. Филологический рай какой-то.

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