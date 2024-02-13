Мы посмотрели, как в одном возрасте выглядели 20+ звезд. И изумились тому, как по-разному взрослеют женщины

Сегодня мы имеем доступ к самым разным косметическим процедурам. Не удивительно, что многие люди стали выглядеть намного моложе своих лет. Возможно, так только кажется. Давайте для наглядности посмотрим, как выглядели в возрасте 50 лет разные знаменитости.