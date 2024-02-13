Мы посмотрели, как в одном возрасте выглядели 20+ звезд. И изумились тому, как по-разному взрослеют женщины
Сегодня мы имеем доступ к самым разным косметическим процедурам. Не удивительно, что многие люди стали выглядеть намного моложе своих лет. Возможно, так только кажется. Давайте для наглядности посмотрим, как выглядели в возрасте 50 лет разные знаменитости.
Дженнифер Энистон
Тони Коллетт
Джулианна Мур
Николь Кидман
Джулия Робертс
Сара Джессика Паркер
Памела Андерсон
Кейт Бланшетт
Кейт Мосс
Тори Спеллинг
Гвинет Пэлтроу
Кейт Бекинсейл
Дженнифер Лопес
Гвен Стефани
Сальма Хайек
Селин Дион
Моника Беллуччи
Хайди Клум
Эмма Томпсон
Хелен Миррен
Мерил Стрип
Рассматривать такие фотосравнения всегда крайне интересно. Ранее мы уже показывали, как в одном возрасте выглядели кумиры разных поколений.
Комментарии
Извините, напишу наверное бестактно и злобно,но что на ум пришло. Именно про эти, возможно неудачные фото, а не про актрис. Гвинет пэлтроу и Джулии Робертс прям косыночку повязать и классические деревенские бабулечки, Кидман и Клум можно играть в фильме "маска". Памела и Мосс привокзальные алконафты. Остальные делятся на восхитительных красоток и среднестатистических училок.
Слава богу, вставная челюсть не выпала, ничем не поперхнулись, помидоры не отцвели... Просто изумились. Филологический рай какой-то.
А мне нравится. На удивление достойные фото, плюс-минус похожего качества, размера, подготовленности. Интересно посмотреть, как подают себя женщины, как влияет характер на внешность, как можно подчеркнуть достоинства или усугубить возрастные изменения. Никогда не любила Сару Джессику Паркер, но начала уважать ее за очень грамотную подачу себя. Кейт Бекинсейл приятно порадовала. В общем, хороший срез. Молодцы, тетки!