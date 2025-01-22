новый уровень - а узнаете ли вы логотипы наших любимых прокладок и туалетной бумаги? 😂
Попробуйте угадать, какие из этих логотипов настоящие, а какие нет
Дизайн
22 часа назад
Покупая товары той или иной марки мы даже не вдаемся в детали по поводу того, как выглядит их логотипы. Так, мы решили проверить, сможете ли вы угадать истинные логотипы популярных марок.
1.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
2.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
3.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
4.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
5.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
6.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
7.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
8.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
9.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
10.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
11.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
12.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
13.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
14.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
15.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
16.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Если вы любите живопись, то попробуйте свои силы в тесте, в котором нужно отгадать художников, написавших те или иные картины.
Фото на превью Alfred Ritter GmbH & Co. KG / Wikimedia Commons
Комментарии
Уведомления
-
-
Ответить
Интересный тест нa внимание. Пару раз ошиблась, но потому что никогда не приглядывалась к таким мелочам. Но в первых вариантах сразу видно различие. В общем, понравилось.👍
-
-
Ответить
ага, прочитала комменты, увидела) и стало очевидно, где оригинал) в остальных, кроме этих трёх, всё понятно сразу.
-
-
Ответить
Похожее
17 питомцев, которые что есть мочи стараются быть нормальными (но выходит не очень)
Животные
2 года назад
16 историй о людях, которые не ожидали, что их родной язык так подведет
Народное творчество
4 месяца назад
10 странных причесок из прошлого, которые заставят подумать: «Ну и времена были»
Культура
1 год назад
20+ родственников, которые порой вытворяют такое, что спокойно реагировать сложно
Семья
4 месяца назад
20+ историй о наглости, которая порой балансирует на грани разумного
Встречалась с мужчиной 10 лет, он вчера сделал мне предложение. Моего ответа он явно не ожидал
Семья
3 месяца назад
10+ человек, чья наглость достигла таких масштабов, что ни в какие ворота не лезет
Народное творчество
7 месяцев назад
15+ примеров того, что не со всеми людьми легко общаться
26 везунчиков, которые зашли на барахолку просто поглазеть, а в итоге за бесценок купили баснословно дорогие вещи
Народное творчество
1 год назад
15+ человек, у которых приключения начались еще в самолете
16 неожиданных историй, прочитав которые можно подумать: "И такое бывает!"
Народное творчество
4 месяца назад
18 женщин, которые вышли победительницами из токсичных отношений
Истории
3 месяца назад