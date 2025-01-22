Попробуйте угадать, какие из этих логотипов настоящие, а какие нет

Дизайн
22 часа назад

Покупая товары той или иной марки мы даже не вдаемся в детали по поводу того, как выглядит их логотипы. Так, мы решили проверить, сможете ли вы угадать истинные логотипы популярных марок.

1.

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© PepsiCo, Inc. / Wikimedia Commons

2.

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© Chupa Chups / Wikimedia Commons

3.

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© Subway / Wikimedia Commons

4.

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© Unknown author / Wikimedia Commons

5.

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© Alfred Ritter GmbH & Co. KG / Wikimedia Commons

6.

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© Svenska Cellulosa Aktiebolaget / Wikimedia Commons

7.

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© Procter & Gamble / Wikimedia Commons

8.

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© Orion Corporation / Wikimedia Commons

9.

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© Wikimedia Commons

10.

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© Anbox team / SweetCanadianMullet / Wikimedia Commons

11.

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© w:Procter & Gamble / Wikimedia Commons

12.

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© Unilever / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 3.0

13.

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© The GB Foods, S.A. / Wikimedia Commons

14.

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© Clean PNG

15.

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© Barilla / Wikimedia Commons

16.

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© Beiersdof AG / Wikimedia Commons

Если вы любите живопись, то попробуйте свои силы в тесте, в котором нужно отгадать художников, написавших те или иные картины.

Фото на превью Alfred Ritter GmbH & Co. KG / Wikimedia Commons

Комментарии

Уведомления
Ekaterina Filippova
20 часов назад

новый уровень - а узнаете ли вы логотипы наших любимых прокладок и туалетной бумаги? 😂

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Светлана БМВ
18 часов назад

Интересный тест нa внимание. Пару раз ошиблась, но потому что никогда не приглядывалась к таким мелочам. Но в первых вариантах сразу видно различие. В общем, понравилось.👍

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Анна Чугреева
10 часов назад

ага, прочитала комменты, увидела) и стало очевидно, где оригинал) в остальных, кроме этих трёх, всё понятно сразу.

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