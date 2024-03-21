Я решила, что хватит с моего ребенка школы, и перевела его на домашнее обучение. И вот что вышло

В последние годы значительно вырос интерес к обучению детей «на дому». Родители, которые по тем или иным причинам не довольны системой школьного образования, решают взять на себя обязанности по организации обучения ребенка. В их числе оказалась и наша читательница Елена. Она честно рассказала, как пришла к такому решению и что в итоге получилось.

Все было хорошо до поры до времени

Когда я за ручку вела нарядного Сашку на его первую в жизни линейку, то даже и предположить не могла, что всего через несколько лет заберу сына из школы и займусь семейным образованием (или домашним обучением, как это явление часто называют в народе). О таком подходе я еще не помышляла и тогда, когда сын ходил в начальные классы да под руководством заботливой первой учительницы осваивал чтение, письмо и счет. Но когда началась первая ступень среднего образования и программа усложнилась, все пошло сикось-накось. Я не понимала, почему Сашка, который на раз-два запоминает имена и характеры многочисленных героев японской манги в 9 частях, не всегда может ответить на вопрос: «А что интересного сегодня рассказывал учитель на таком-то уроке?» И это при том, что мальчик он усидчивый и внимательный. Поговорив с ребенком по душам, поняла, что на уроках часто царит атмосфера давления и негатива из-за того, что учителя тратят львиную долю времени на наведение дисциплины. И от этого сыну было сложно усваивать материал. Проблему надо было как-то решать, но я еще не знала, как. Пробовать заниматься больше, дольше, то есть увеличивать нагрузку? Нет, это тоже будет неэффективно, подумала я. Но как быть? Вопрос висел в воздухе.

Точка невозврата

Конечно, учителей тоже можно понять. Призвать к вниманию пару десятков энергичных 11-12-летних ребят не так уж и просто. Но не все педагоги осознают, насколько их тактика может вредить учебному процессу, и уж точно не все готовы что-то предпринимать. Так, когда сын учился в 5-м классе, в школе запретили пользоваться мобильными телефонами на уроках. Каким было наказание за нарушение, спросите вы? А таким — наорать на ученика, доставшего смартфон. Замечательное решение проблемы! Когда я подошла к классной руководительнице сына и предложила ей собирать в начале урока все мобильники в коробку, она окинула меня презрительным взглядом и выдала: «На это нет времени!» А на то, чтобы потом кричать на провинившихся, видимо, время есть. И это я еще молчу про родительские чаты, в которых учитель еще и маме нажалуется на чадо. Претензий к организации учебного процесса появлялось все больше и больше. Я задумалась: мой сын 5 дней в неделю ходит туда, где нужно несколько часов суммарно посидеть и подождать, когда это все закончится, а потом через силу пытается делать домашку с моим участием до ночи. И таких еще 4 года минимум впереди. Попробуем по-другому, уже твердо решила я. И забрала ребенка из школы.

Как отреагировали окружающие

«Вот это да! Какое смелое решение!», — говорили мои друзья. «Ва-а-ау», — с завистью вздыхали друзья Сашки. А вот жесткое «Осуждаю!» прилетело от кого я не ожидала: папы ребенка и свекрови. И если первый сменил гнев на милость после того, как я объяснила проблематику, то со свекровью вышло целых три совершенно одинаковых разговора. «Ты вырастишь отшельника!», — каждый раз кричала она, но перевести эту фразу можно было так: «Страшно, очень страшно, мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое». Короче, завершились эти три раунда споров на моей фразе, что я не стану ни перед кем оправдываться за свои решения и буду делать так, как считаю верным. А когда оформляли открепление от школы, оказалось, что у секретаря мы такие были далеко не первые. Подписывая документы, она изрекла: «Еще вернетесь, перед экзаменами все возвращаются». Что ж, ни от чего не зарекаюсь, но поживем — увидим.

«А что, так можно было?»

Мой план был начать 6-й класс только с онлайн-школой, а в процессе посмотреть, по каким предметам не помешает репетитор. Оказалось, вся математика за предыдущий класс прошла мимо сына, поэтому я организовала репетитора, чтобы подтянуть человека до текущего уровня изучаемого материала. Вебинары начинаются с 10 утра, а значит, никаких ранних подъемов. Абсолютно другой подход у педагогов: объясняют материал с доброжелательной интонацией, щедро улыбаются и даже показывают в камеру котов. Первые дни я наблюдала за уроками сына с мыслью: «А что, так можно было?» Из сложностей — программа предполагает больше самостоятельного поиска и понимания информации, что очень непривычно после обычной школы. Это действительно новый навык, который нужно было освоить. Но я поверила, что мы справимся.

Прошло несколько месяцев, и вот какие итоги

Прошло 6 месяцев с начала обучения в онлайн-школе, и пока я не вижу ни одного минуса, сплошные плюсы. Если можно было бы измерить усталость, то она снизилась раз в 5 и у меня, и у сына, и, как следствие, мы оба стали гораздо меньше нервничать и больше общаться друг с другом. Также у сына появился и интерес к тому, чтобы узнавать новое на вебинарах, и желание делать домашнюю работу сразу после уроков. Напряженная атмосфера в доме сменилась на дружелюбную и, не побоюсь этого слова, расслабленную. Мы с сыном начали больше доверять друг другу. Я ему — в том, что он без напоминаний сделает домашку. А он мне — в том, что, когда нужно, я приду и помогу без лишних нервов. У Сашки остаются силы на другие активности: он с энтузиазмом едет на оффлайн-уроки английского (даже в метель отправился туда, хотя я предлагала ему остаться дома), а также занимается на курсе развития лидерских навыков от хорошего детского психолога. К слову, на уроках английского он обрел нового друга, который, как потом выяснилось, тоже учится удаленно. И даже в той же самой онлайн-школе. Проблемы с социализацией? Нет, не слышали. У ребенка есть время на то, чтобы часами (буквально) рисовать своих ненаглядных мутантов, один другого краше. Но это ли не счастье, когда будничная рутина не мешает нам заниматься любимым делом? Ну а его папа и бабушка (главные скептики) вынуждены молча смотреть, как ребенок становится счастливее. Потому что спорить с уверенной в выбранном пути матерью себе дороже.

Бонус: наблюдения пользователей сети о семейном образовании

Я репетитор. Впервые столкнулась с семейным обучением в 2010 году, преподавала мальчику физику. Ушел из школы, потому что был изгоем в классе. В данном случае семейное обучение было одним из лучших вариантов: родители наняли репетитора по всем предметам, парень с удовольствием осваивал материал в своем темпе и по-дружески общался с преподавателями.

Конечно, здесь большая заслуга мамы семейства — радушная хозяйка и хороший человек.

Мальчик окончил медицинский университет, проблем в общении с ровесниками не испытывал. Долго с ними поддерживала связь. © CattyFunctions23 / Pikabu

Конечно, здесь большая заслуга мамы семейства — радушная хозяйка и хороший человек. Мальчик окончил медицинский университет, проблем в общении с ровесниками не испытывал. Долго с ними поддерживала связь. CattyFunctions23 / Pikabu Я тоже решилась на семейное обучение. Я сама преподаватель и вижу, как дети, находящиеся на домашнем или семейном обучении, развиваются. Какие они открытые, интересующиеся, не забитые. Но, конечно, это требует организованности и желания родителей. © Елена Полянская / VK

Елена Полянская / VK Девочка со мной училась в колледже. С 5-го по 9-й класс она была на семейном обучении, брату оно было необходимо по состоянию здоровья, а ее перевели за компанию. Хорошая, усидчивая, тихая, исполнительная. Но. Несмотря на то что исправно была на каждом занятии, все контрольные писала на двойки, при этом ее работы напоминали черновик: очень грязно и с кучей перечеркиваний. Мне кажется, во всем этом виновато неумение сосредотачиваться на задаче в ограниченном количестве времени, дома-то его сколько нужно.

Лично у меня о школе не слишком хорошие воспоминания, но некоторые базовые умения, на мой взгляд, прививаются только там. © Татьяна Волошина / VK