Реальная история о свекрови, которая относилась к невестке лишь как к инкубатору и поплатилась за это
Двадцать пятый день рождения отмечала будучи на седьмом месяце беременности. Весна, тепло, захотелось мяса, поехали на шашлыки. Я, муж, лучшая подруга и ее муж — таков был наш первоначальный состав. Мужу позвонили его родители, чтобы передать мне поздравления, и слово за слово, они к нам присоединились.
Приехали свекры не с пустыми руками, свекровь похвалилась, что заехала в магазин и купила для меня подарки. Подарками оказались набор пустышек и молокоотсос. Напомню, что день рождения был у меня. Двадцать пять, блин, лет. Подарок — пустышки и молокоотсос.
— А что так? Почему не детская кроватка? Купили бы, привезли бы сюда, подарили бы молодой женщине на день рождения, — сказала моей свекрови подруга.
— Что не так? Скоро все это пригодится, — свекровь принялась строить из себя дурочку.
— Наташа, вы когда будете для свекрови подарки покупать, берите костюм для покойников, он тоже когда-нибудь пригодится, — не успокоилась подруга.
— Это хамство! Сын!
— Все правильно сказали, мама. Ты бы еще пачку подгузников моей жене подарила, — муж не стал защищать мать.
Свекры сразу уехали, так как они не были намерены выслушивать оскорбления. Свекор, конечно, пытался отвести сына в сторонку, чтобы поговорить, но муж не пошел. Сказал, что мама знала, что делала, когда такие подарки покупала, поэтому сама виновата.
Через два с половиной месяца я родила дочку. Молока у меня не было, дочку кормила смесью, молокоотсос не пригодился, а пустышки дочка не признавала. Подарки свекрови я отдала в добрые руки.
На знакомство с внучкой свекровь приехала одна и с пустыми руками. Заявила, что уже дарила внучке подарки — те самые пустышки с молокоотсосом.
— Ты что-то путаешь, мама, — сказал муж, — это же были подарки для Наташи.
— Она же не оценила, поэтому это был подарок для внучки, — нагло ответила свекровь.
Чем дольше мы с мужем состояли в браке, тем больше муж удивлялся поведению своей матери. Она становилась все хуже и хуже, вела себя все безобразней и безобразней. Это заявление, что подарки для малышки уже вручены, стало для мужа последней каплей. Мать он выпроводил и больше не приглашал. Любые попытки попасть в наш дом пресекаются на корню.
Свекор к нам ездит, внучку видит. Могу предположить, что за каждую поездку он расплачивается нервными клетками. Свекровь ноет, что внучку ей не дают, а еще ее перекуковала ночная кукушка, поэтому сына она лишилась. Может, надо было себя вести нормально? Додумалась же, принесла на день рождения пустышки. И что, что я была беременна? День рождения был у меня, а не у нерожденного ребенка.
Adme.media публикует этот текст с разрешения автора канала «Не Лапша».
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