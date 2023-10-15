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Реальная история о свекрови, которая относилась к невестке лишь как к инкубатору и поплатилась за это

Авторские колонки
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Двадцать пятый день рождения отмечала будучи на седьмом месяце беременности. Весна, тепло, захотелось мяса, поехали на шашлыки. Я, муж, лучшая подруга и ее муж — таков был наш первоначальный состав. Мужу позвонили его родители, чтобы передать мне поздравления, и слово за слово, они к нам присоединились.

Приехали свекры не с пустыми руками, свекровь похвалилась, что заехала в магазин и купила для меня подарки. Подарками оказались набор пустышек и молокоотсос. Напомню, что день рождения был у меня. Двадцать пять, блин, лет. Подарок — пустышки и молокоотсос.

— А что так? Почему не детская кроватка? Купили бы, привезли бы сюда, подарили бы молодой женщине на день рождения, — сказала моей свекрови подруга.

— Что не так? Скоро все это пригодится, — свекровь принялась строить из себя дурочку.

— Наташа, вы когда будете для свекрови подарки покупать, берите костюм для покойников, он тоже когда-нибудь пригодится, — не успокоилась подруга.

— Это хамство! Сын!

— Все правильно сказали, мама. Ты бы еще пачку подгузников моей жене подарила, — муж не стал защищать мать.

Свекры сразу уехали, так как они не были намерены выслушивать оскорбления. Свекор, конечно, пытался отвести сына в сторонку, чтобы поговорить, но муж не пошел. Сказал, что мама знала, что делала, когда такие подарки покупала, поэтому сама виновата.

Через два с половиной месяца я родила дочку. Молока у меня не было, дочку кормила смесью, молокоотсос не пригодился, а пустышки дочка не признавала. Подарки свекрови я отдала в добрые руки.

На знакомство с внучкой свекровь приехала одна и с пустыми руками. Заявила, что уже дарила внучке подарки — те самые пустышки с молокоотсосом.

— Ты что-то путаешь, мама, — сказал муж, — это же были подарки для Наташи.

— Она же не оценила, поэтому это был подарок для внучки, — нагло ответила свекровь.

Чем дольше мы с мужем состояли в браке, тем больше муж удивлялся поведению своей матери. Она становилась все хуже и хуже, вела себя все безобразней и безобразней. Это заявление, что подарки для малышки уже вручены, стало для мужа последней каплей. Мать он выпроводил и больше не приглашал. Любые попытки попасть в наш дом пресекаются на корню.

Свекор к нам ездит, внучку видит. Могу предположить, что за каждую поездку он расплачивается нервными клетками. Свекровь ноет, что внучку ей не дают, а еще ее перекуковала ночная кукушка, поэтому сына она лишилась. Может, надо было себя вести нормально? Додумалась же, принесла на день рождения пустышки. И что, что я была беременна? День рождения был у меня, а не у нерожденного ребенка.

Adme.media публикует этот текст с разрешения автора канала «Не Лапша».

А если вы хотите продолжить марафон историй о странных родственниках — то вот вам подборка о таких членах семьи, которые словно сделали своей целью испытывать наше терпение.

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AdMe/Авторские колонки/Реальная история о свекрови, которая относилась к невестке лишь как к инкубатору и поплатилась за это
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