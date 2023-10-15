Реальная история о свекрови, которая относилась к невестке лишь как к инкубатору и поплатилась за это

Двадцать пятый день рождения отмечала будучи на седьмом месяце беременности. Весна, тепло, захотелось мяса, поехали на шашлыки. Я, муж, лучшая подруга и ее муж — таков был наш первоначальный состав. Мужу позвонили его родители, чтобы передать мне поздравления, и слово за слово, они к нам присоединились.

Приехали свекры не с пустыми руками, свекровь похвалилась, что заехала в магазин и купила для меня подарки. Подарками оказались набор пустышек и молокоотсос. Напомню, что день рождения был у меня. Двадцать пять, блин, лет. Подарок — пустышки и молокоотсос.

— А что так? Почему не детская кроватка? Купили бы, привезли бы сюда, подарили бы молодой женщине на день рождения, — сказала моей свекрови подруга.

— Что не так? Скоро все это пригодится, — свекровь принялась строить из себя дурочку.

— Наташа, вы когда будете для свекрови подарки покупать, берите костюм для покойников, он тоже когда-нибудь пригодится, — не успокоилась подруга.

— Это хамство! Сын!

— Все правильно сказали, мама. Ты бы еще пачку подгузников моей жене подарила, — муж не стал защищать мать.

Свекры сразу уехали, так как они не были намерены выслушивать оскорбления. Свекор, конечно, пытался отвести сына в сторонку, чтобы поговорить, но муж не пошел. Сказал, что мама знала, что делала, когда такие подарки покупала, поэтому сама виновата.