10+ вещей, перед покупкой которых стоит 7 раз подумать, прежде чем нести их на кассу. Особенно на распродажах
Сезонные распродажи — удобное время для покупок. Кто-то пользуется возможностью приобрести дорогую блузку со значительным дисконтом, а кто-то радуется шансу уйти с ворохом одежды или косметики, заплатив за все смешную цену. Но есть вещи, покупка которых чаще всего оборачивается пустой тратой денег. На них-то мы и остановимся подробнее.
Белые или кремовые блузки из шелка
Белая блузка — базовая вещь в любом гардеробе. Однако будьте готовы к тому, что еще до обеда вы капнете на нее что-нибудь несмываемое. А под мышками и вокруг воротника могут появиться необъяснимые желтые разводы, даже если блузка просто лежит в шкафу.
И если хлопок или синтетика не требуют особого ухода — их можно стирать в машинке и использовать отбеливатель, — то с шелковой тканью нужно обращаться бережно. Поэтому избавьте себя от неизбежных счетов за химчистку и купите эту роскошную вещь в более практичном цвете. Или же остановите свой выбор на простых, легко стирающихся тканях.
Дорогая помада
Покупка дорогой помады из люкс-сегмента — еще один способ бросить деньги на ветер. Да, футляр, в котором она продается, часто отдельное произведение искусства. Но кто, кроме вас, узнает, что вы выложили за нее немаленькую сумму? Ведь назначение помады — подчеркивать губы, а не быть модным аксессуаром, который вытаскивают из сумочки, чтобы похвастаться перед коллегами.
Дизайнерские джинсы
Джинсы — еще один базовый предмет гардероба, который есть практически у каждой женщины. Привлекательность джинсов понятна: они удобны и практичны. И это именно тот случай, когда не стоит гнаться за брендом. Джинсы следует выбирать по форме и качеству, а не по люксовому лейблу. Поэтому, если вам одинаково понравилась и дизайнерская, и бюджетная модель, не сомневайтесь и берите дешевые. Если джинсы хорошо сидят на вас, кого волнует, что они куплены в массмаркете?
Вещи из разряда микротрендов
Микротренды зациклены на новизне. На пике их популярности одинаковые вещи можно встретить на каждом втором, но очень быстро они надоедают и сменяются новыми. Это повод не гнаться за быстрой модой, а вложить деньги в добротную одежду классического кроя, которая будет оставаться актуальной еще долгое время.
Одна из платформ популяризации и распространения микротрендов — социальные сети. Например, после выхода 2-го сезона сериала «Эйфория» количество поисковых запросов на «черное платье как у Мэдди» выросло на 890 %. Такой наряд хотели носить все модницы.
Лак для ногтей люкс-сегмента
Правда в том, что дорогой лак для ногтей по технологии создания почти не отличается от своих более бюджетных собратьев. Получается, что разница между дорогим продуктом и бюджетным пузырьком в основном заключается в упаковке.
Флаконы лаков из люкс-сегмента выглядят красивее, кисточка у них может быть качественнее, но в цветах и технологиях особой разницы нет. Поэтому, если вам не важна упаковка, лучше запаситесь более бюджетными лаками от зарекомендовавшего себя в этой сфере производителя.
Одежда на 1 раз
У всех бывают моменты, когда срочно нужно приобрести какую-то вещь под конкретный случай: на свадьбу, юбилей или тематический девичник. К покупке такой одежды тоже нужно относиться с умом, даже если вы удачно попали на время распродаж. Эти предметы гардероба, как правило, не надеваются больше 1 раза и пылятся в шкафу до лучших времен.
Белые брюки или белая юбка
Лучше сразу скажите им «нет». Потому что содержать в чистоте белые брюки или белую юбку просто невозможно. Даже самое маленькое пятнышко будет выглядеть на них неряшливо, а посадить его — проще простого. Но если вы любите белый цвет и не готовы отказаться от такой одежды, то стоит хотя бы обратить внимание на практичные ткани: выбрать не шелк или лен (который вдобавок еще и сильно мнется), а деним или хлопок с добавлением синтетики.
Дизайнерские шоперы
Когда вы тратите немалые деньги на дизайнерскую сумку, важно ее качество: материал, исполнение, фурнитура. Но сейчас все чаще известные модные дома выпускают под своим брендом «бюджетные» сумки из текстиля. Практичные и часто украшенные узнаваемым логотипом, они являются доступным символом статуса. Однако по сути остаются обычными шоперами из ткани. Дальновиднее будет потратить деньги на качественную кожаную сумку, пусть даже и не от известного дома моды.
Дешевые аксессуары
Дешевые аксессуары не стоит покупать даже на распродажах: металл у них быстро темнеет, а стразы имеют обыкновение выпадать и теряться. Поэтому им тоже сразу скажите «нет» и проходите мимо. 1 или 2 качественных (не обязательно ювелирных) украшения прослужат гораздо дольше и сохранят свой товарный вид.
Вещь, которую нужно отдавать в ателье
Вам приглянулись замечательные брюки, но есть одно но: они слишком длинные и, прежде чем носить, вам придется нести их в ателье и подшивать. Или великолепное платье, которое всем хорошо, но требуется ушить его в талии. Такие вещи, которые не получится купить и сразу надеть, могут пролежать в вашем шкафу бесконечно долго. И не факт, что вы в конце концов соберетесь и отнесете их портному или сами сядете за швейную машинку.
Ромперы со множеством застежек
Если вам нужно расстегнуть множество крючков и застежек, а потом снять с себя вещь полностью просто для того, чтобы сходить в туалет, вряд ли вы станете носить этот предмет гардероба каждый день. Сюда относятся комбинезоны и ромперы, особенно те, в которых застежки располагаются на спине. Без чужой помощи такую одежду просто невозможно ни снять, ни надеть обратно.
Вещи, которые нельзя стирать
Когда вы покупаете блузку, платье или брюки, обязательно обращайте внимание на рекомендации на бирках. Есть вещи, которые запрещено стирать и можно чистить только в химчистке. Если вы планируете надевать их часто, содержание таких предметов гардероба влетит в копеечку. Чаще всего это изделия из дорогих натуральных тканей (шелка, шерсти), имеющие строгую форму или жатую текстуру. Перед покупкой таких вещей тоже стоит тщательно взвесить все за и против.
Если вы с удовольствием читаете статьи о лайфстайле, вот еще несколько материалов на тему того, покупки каких вещей и продуктов стоит избегать, а какие — брать без раздумий:
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