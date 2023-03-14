10+ вещей, перед покупкой которых стоит 7 раз подумать, прежде чем нести их на кассу. Особенно на распродажах

Сезонные распродажи — удобное время для покупок. Кто-то пользуется возможностью приобрести дорогую блузку со значительным дисконтом, а кто-то радуется шансу уйти с ворохом одежды или косметики, заплатив за все смешную цену. Но есть вещи, покупка которых чаще всего оборачивается пустой тратой денег. На них-то мы и остановимся подробнее.

Белые или кремовые блузки из шелка

Белая блузка — базовая вещь в любом гардеробе. Однако будьте готовы к тому, что еще до обеда вы капнете на нее что-нибудь несмываемое. А под мышками и вокруг воротника могут появиться необъяснимые желтые разводы, даже если блузка просто лежит в шкафу. И если хлопок или синтетика не требуют особого ухода — их можно стирать в машинке и использовать отбеливатель, — то с шелковой тканью нужно обращаться бережно. Поэтому избавьте себя от неизбежных счетов за химчистку и купите эту роскошную вещь в более практичном цвете. Или же остановите свой выбор на простых, легко стирающихся тканях.

Дорогая помада

Покупка дорогой помады из люкс-сегмента — еще один способ бросить деньги на ветер. Да, футляр, в котором она продается, часто отдельное произведение искусства. Но кто, кроме вас, узнает, что вы выложили за нее немаленькую сумму? Ведь назначение помады — подчеркивать губы, а не быть модным аксессуаром, который вытаскивают из сумочки, чтобы похвастаться перед коллегами.

Дизайнерские джинсы

Джинсы — еще один базовый предмет гардероба, который есть практически у каждой женщины. Привлекательность джинсов понятна: они удобны и практичны. И это именно тот случай, когда не стоит гнаться за брендом. Джинсы следует выбирать по форме и качеству, а не по люксовому лейблу. Поэтому, если вам одинаково понравилась и дизайнерская, и бюджетная модель, не сомневайтесь и берите дешевые. Если джинсы хорошо сидят на вас, кого волнует, что они куплены в массмаркете?

Вещи из разряда микротрендов

Микротренды зациклены на новизне. На пике их популярности одинаковые вещи можно встретить на каждом втором, но очень быстро они надоедают и сменяются новыми. Это повод не гнаться за быстрой модой, а вложить деньги в добротную одежду классического кроя, которая будет оставаться актуальной еще долгое время. Одна из платформ популяризации и распространения микротрендов — социальные сети. Например, после выхода 2-го сезона сериала «Эйфория» количество поисковых запросов на «черное платье как у Мэдди» выросло на 890 %. Такой наряд хотели носить все модницы.

Лак для ногтей люкс-сегмента

Правда в том, что дорогой лак для ногтей по технологии создания почти не отличается от своих более бюджетных собратьев. Получается, что разница между дорогим продуктом и бюджетным пузырьком в основном заключается в упаковке. Флаконы лаков из люкс-сегмента выглядят красивее, кисточка у них может быть качественнее, но в цветах и технологиях особой разницы нет. Поэтому, если вам не важна упаковка, лучше запаситесь более бюджетными лаками от зарекомендовавшего себя в этой сфере производителя.

Одежда на 1 раз

У всех бывают моменты, когда срочно нужно приобрести какую-то вещь под конкретный случай: на свадьбу, юбилей или тематический девичник. К покупке такой одежды тоже нужно относиться с умом, даже если вы удачно попали на время распродаж. Эти предметы гардероба, как правило, не надеваются больше 1 раза и пылятся в шкафу до лучших времен.

Белые брюки или белая юбка

Лучше сразу скажите им «нет». Потому что содержать в чистоте белые брюки или белую юбку просто невозможно. Даже самое маленькое пятнышко будет выглядеть на них неряшливо, а посадить его — проще простого. Но если вы любите белый цвет и не готовы отказаться от такой одежды, то стоит хотя бы обратить внимание на практичные ткани: выбрать не шелк или лен (который вдобавок еще и сильно мнется), а деним или хлопок с добавлением синтетики.

Дизайнерские шоперы

Когда вы тратите немалые деньги на дизайнерскую сумку, важно ее качество: материал, исполнение, фурнитура. Но сейчас все чаще известные модные дома выпускают под своим брендом «бюджетные» сумки из текстиля. Практичные и часто украшенные узнаваемым логотипом, они являются доступным символом статуса. Однако по сути остаются обычными шоперами из ткани. Дальновиднее будет потратить деньги на качественную кожаную сумку, пусть даже и не от известного дома моды.

Дешевые аксессуары

Дешевые аксессуары не стоит покупать даже на распродажах: металл у них быстро темнеет, а стразы имеют обыкновение выпадать и теряться. Поэтому им тоже сразу скажите «нет» и проходите мимо. 1 или 2 качественных (не обязательно ювелирных) украшения прослужат гораздо дольше и сохранят свой товарный вид.

Вещь, которую нужно отдавать в ателье

Вам приглянулись замечательные брюки, но есть одно но: они слишком длинные и, прежде чем носить, вам придется нести их в ателье и подшивать. Или великолепное платье, которое всем хорошо, но требуется ушить его в талии. Такие вещи, которые не получится купить и сразу надеть, могут пролежать в вашем шкафу бесконечно долго. И не факт, что вы в конце концов соберетесь и отнесете их портному или сами сядете за швейную машинку.

Ромперы со множеством застежек

Если вам нужно расстегнуть множество крючков и застежек, а потом снять с себя вещь полностью просто для того, чтобы сходить в туалет, вряд ли вы станете носить этот предмет гардероба каждый день. Сюда относятся комбинезоны и ромперы, особенно те, в которых застежки располагаются на спине. Без чужой помощи такую одежду просто невозможно ни снять, ни надеть обратно.

Вещи, которые нельзя стирать