13 правил, которые в наши дни считаются давно устаревшими и их пора забыть

Мы живем в мире, в котором все стремительно меняется. Это технологии, модные и культурные тренды, а также правила этикета. Некоторые из норм приличия еще вчера считались обязательными к соблюдению, а сегодня их смело можно и даже нужно нарушать, потому что они уже устарели. Вот какие правила смело можно забыть.

1. Звонить, если нужно что-то сообщить

Раньше мы спокойно относились к тому, что даже малознакомый человек мог позвонить по телефону и поговорить. Сейчас все больше людей предпочитают текстовые сообщения. Тем не менее звонить можно, но только в особых случаях. Например, чтобы извиниться, обсудить что-то серьезное, личное или важное.

2. Не пожимать руку женщине

Еще совсем недавно правила делового этикета запрещали мужчине первому протягивать женщине ладонь для рукопожатия. Однако сегодняшние нормы гласят, что подавать руку может каждая из сторон, вне зависимости от пола. Более того, сегодня женщина обязана вставать, когда ее с кем-то знакомят, тогда как буквально несколько лет назад она могла позволить себе поздороваться сидя.

3. Надевать на свадьбу только белое

Королева Виктория надела на свадьбу белое платье, после чего невесты по всему миру стали отдавать предпочтение этому цвету, поскольку он символизировал чистоту и невинность. Однако сейчас соблюдать эту традицию необязательно. Многие невесты отказываются от белого и выбирают для этого торжественного момента платья различных цветов.

4. Обязательно снимать головной убор в помещении

Еще пару десятилетий назад носить головной убор в помещении считалось недопустимым для мужчин, но абсолютно приемлемым для женщин. Однако, кажется, это правило уже изжило себя. Сегодня в заведениях запросто можно увидеть мужчин с покрытой головой и женщин, предпочитающих элегантным шляпкам модную укладку. Снимать убор в помещении или нет — решать вам. Но если вы все же намерены соблюдать этикет, то вот памятка, которая поможет в этом.

5. Мужчине платить за женщину

Прошли те времена, когда мужчины считали своим джентльменским долгом платить за женщину в ресторане, в кино и где бы то ни было еще. Сегодня это правило работает немного по-другому. Эксперт по этикету Эмили Пост считает, что платить на свидании должен инициатор встречи. И неважно, мужчина это или женщина. Однако, проявляя инициативу, будьте крайне осторожны, чтобы не обидеть партнера. Во избежание неловких ситуаций лучше обсудите все заранее или вежливо дайте понять, что вы угощаете.

6. Требовать с родителей оплатить свадьбу

Как правило, раньше за свадьбу молодых платили родители: кто-то больше, кто-то меньше. В последнее время ситуация изменилась, и часто молодожены оплачивают торжество самостоятельно либо напополам с родителями.

7. Класть телефон на стол

Еще пару лет назад класть мобильный телефон на стол считалось верхом неприличия. Однако сейчас некоторые пользователи думают, что это не такое уж грубое нарушение этикета, тем более если вы не пользуетесь гаджетом. Но даже если заглянули в телефон, то это нестрашно. Возможно, у вас плотный график работы и вам просто необходимо быть на связи постоянно. Тем не менее некоторые до сих пор считают неприличным использовать телефон во время обеда.

8. Брать фамилию мужа

Традиция брать фамилию мужа восходит корнями к законодательству Англии ХХ века. По «закону покрытия» после вступления в брак женщина «прикрывалась» мужем и не могла иметь собственности или самостоятельно заключать контракты. И хотя закон давно не работает, его отголоски продолжают преследовать нас до сих пор. Например, в некоторых странах до 1970-х годов женщина не могла получить паспорт или водительские права, если не взяла фамилию мужа. Сейчас смена фамилии — акт объединения и дань традиции, а вовсе не обязательство.

9. Дарить на свадьбу соответственно стоимости меню на одного человека

Полностью изжило себя и негласное правило, согласно которому подарок на свадьбу должен соответствовать примерной стоимости меню на одного гостя. Не стоит преувеличивать свои финансовые возможности только из-за того, что ожидается пышное торжество в фешенебельном ресторане. Но при этом неправильно экономить на подарке, если вы приглашены на скромный по масштабу праздник. Выбирайте презент, исходя из вкусов и предпочтений пары: только так вы не рискуете ошибиться.

10. Всегда носить колготки

Интернет пестрит запросами, в каких случаях нужно, а в каких необязательно надевать колготки. И если раньше по этому поводу общество было единодушно: надо ходить в них на работу или на официальные мероприятия даже летом, — то сейчас ситуация поменялась. Женщина может носить колготки как душе угодно, если это не прописано в дресс-коде. Вопреки расхожему мнению, члены королевской семьи Великобритании тоже не обязаны надевать колготки: такого правила не существует. Просто королеве и Кейт Миддлтон нравится носить их, вот и все.

11. Приглашать на свадьбу того, у кого вы были на свадьбе



Правилом хорошего тона раньше было пригласить на свадьбу того, у кого вы были на свадьбе. Однако если свадьба была довольно давно и эти люди человеку более не близки, то совершенно нормально не приглашать их. Но даже если человек недавно был на свадьбе у своего друга, то он также не обязан приглашать его на свою. Ведь ситуации бывают разными: кто-то устраивает только небольшое семейное мероприятия, или зовет только определенных людей, или вовсе не собирается устраивать банкет. Современная свадьба должна быть комфортной для молодоженов, а не для кого бы то ни было еще.

12. Не сочетать светлую обувь с темными колготками

Пару десятков лет назад надеть светлые туфли с темными колготками означало подписать себе приговор в мире моды. Правила элегантности были однозначны: обувь должна быть в тон или темнее, чем колготки. И, естественно, никаких сандалий и кроссовок. Однако все меняется, и сейчас уже никто не будет осуждающе смотреть на любительниц сочетать черные колготки с белыми сникерсами. Более того, такая комбинация считается модной и дерзкой. А еще очень удобной.

13. Помогать женщине надеть пальто

Такое правило исходит из устаревшего понимания о гендерных ролях в обществе, где мужчина в целом должен был помогать женщине в чем-либо. Считалось, что это вежливый жест в отношении женщины. Однако сейчас, особенно у младшего поколения, такое поведение даже вызывает вопросы и непонимание. Никто сегодня не осудит мужчину, если он не поможет женщине надеть пальто. Современный этикет, напротив, предписывает как мужчине, так и женщине быть вежливыми к людям любого пола и возраста и помогать надевать пальто тем, кто в этом нуждается.