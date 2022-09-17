13 секретных уловок, благодаря которым знаменитости затмевают звезды на небе

У каждой из нас есть проверенные рецепты красоты, которыми мы пользуемся на протяжении многих лет. Знаменитости не исключение. За годы публичности они обзаводятся самыми разными бьюти-уловками и косметическими средствами: от банальных наподобие детского масла до незаурядных вроде крема от геморроя, скотча и даже пчелиного яда.

Мы в ADME разузнали секреты красоты звездных дам и уже взяли некоторые из них себе на вооружение.

Хэлли Берри говорит «нет» пудре

PHOTOlink / Everett Collection / East News , Hahn Lionel / ABACA / East News

Хэлли Берри считает, что вне зависимости от того, сколько женщине лет, она всегда выглядит лучше с «влажным» макияжем. По мнению звезды, сухие текстуры старят, поэтому она давно отказалась от пудры.

Дженнифер Лопес спит только на спине

Jeffrey Mayer / Broadimage / Broad Image / East News

Чтобы предотвратить появление морщин, Дженнифер Лопес всегда спит в одной и той же позе. Певица клянется, что это действительно работает. Удерживать тело в нужном положении ей помогает множество подушек, которыми она окружает себя во время сна.

Джейн Фонда постоянно меняет увлажняющие кремы

Джейн Фонда придерживается мнения, что женщинам в возрасте лучше отказаться от сияющих текстур, так как они подчеркивают недостатки кожи. Актриса открыто говорит о своих пластических операциях, однако не умаляет важности правильного ухода за кожей. Джейн постоянно меняет увлажняющий крем, чтобы избежать привыкания. Этому ее научила Катрин Денев. А еще Фонда каждое утро отшелушивает лицо с помощью грубой мочалки.

Мадонна не забывает об уходе за ягодицами

Мадонна заботится обо всех частях своего тела в равной степени. Так, певица призналась, что наносит на ягодицы глиняную маску для лица. А также втирает в колени сыворотку.

Бейонсе контурирует лицо с помощью солнцезащитного средства

Визажист звезды поделился секретом, как можно сделать перманентный контуринг с помощью солнцезащитного крема. Для этого нужно нанести на все лицо средство со степенью защиты 15 или 20, а затем покрыть участки лица, которые вы обычно осветляете, кремом с более высокой защитой. И вуаля!

Синди Кроуфорд делает инъекции ботокса

Grosby Group / East News

Супермодель считает, что в определенном возрасте кремы попросту не помогают. И честно признается, что для восстановления эластичности кожи она регулярно делает инъекции витаминов, коллагена и ботокса.

Вера Вонг использует детское масло

Invision / Invision / East News

Модельеру Вере Вонг 73 года, но она выглядит просто шикарно для своих лет. Мы уверены, что у Веры множество секретов красоты. Один из них очень прост. Дизайнер принимает ванну с детским маслом Johnson’s Baby. По словам Вонг, средство отлично увлажняет и питает кожу. А еще оно гипоаллергенно.

Ева Мендес делает нитевую подтяжку

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News

Сохранить кожу в тонусе Еве Мендес помогает нитевой лифтинг — метод, суть которого заключается во введении под кожу рассасывающихся нитей. Они активизируют выработку коллагена. Актриса показала свой маленький секрет, поделившись фотографией, сделанной во время подобной процедуры.

Кира Найтли скрывает облысение под париками

Si, PacificCoastNews / East News

Звезда «Пиратов Карибского моря» призналась, что из-за частых окрашиваний в какой-то момент ее волосы начали активно выпадать. Тогда на спасение Кире пришел парик. Актриса носила накладные волосы на протяжении 5 лет. Но после рождения дочери проблему как рукой сняло, и теперь знаменитость вновь радует нас своими натуральными локонами.

Пэрис Хилтон использует магнитные ресницы

Xavier Collin / Avalon / Photoshot / East News

Сегодня бьюти-индустрия представляет нам на выбор огромное множество накладных ресниц. Большинство из них, как правило, на клеевой основе. Но существуют усовершенствованные виды, которые крепятся к своим ресницам с помощью микромагнитов. Именно их выбирает Пэрис Хилтон. Ведь телезвезда знает, как важно уметь быстро привести себя в порядок. А с помощью ресниц на магнитах это можно сделать в два счета. К тому же они многоразовые и держатся гораздо дольше привычных аналогов.

Белла Хадид подтягивает веки с помощью скотча

Фирменный взгляд Беллы Хадид не дает покоя многим девушкам. Чтобы добиться эффекта лисьих глаз, как у супермодели, барышни наращивают ресницы по специальной технике и даже ложатся под нож хирурга. Но Белла уверяет, что секрет ее взгляда заключается в простом косметическом скотче. С помощью тейпа для лица можно приподнять внешние уголки глаз, брови и разгладить морщины.

Ким Кардашьян увлажняет лицо кремом от геморроя

Ким Кардашьян может позволить себе любые косметические средства. Но бороться с морщинами телезвезде помогает крем от геморроя. По словам визажиста Ким, это бюджетное, но очень нетривиальное средство чудесным образом предотвращает потерю упругости и улучшает гладкость кожи.

Карди Би использует лезвие для придания гладкости коже

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Визажист Карди Би Эрика Ла Перл рассказала, что секрет сияющей кожи ее клиентки заключается в том, что перед нанесением макияжа они проводят дермапланинг. Это популярная процедура, во время которой с помощью тончайшего лезвия с кожи убирается омертвевший слой, а также сбриваются пушковые волосы.

Какие лайфхаки вам захотелось опробовать на себе вслед за звездами? Есть ли у вас свои секреты красоты?