14 примеров ультрамодного макияжа, который мы когда-то копировали у звезд, а сегодня и вспомнить стыдно

Мода на естественный макияж все больше теснит драматический smoky eyes, толстый слой тонального крема на лице и контуринг, делающий всех похожими друг на друга. И теперь мы недоуменно смотрим на фото прошлых лет (и свои, и звезд), чтобы убедиться: чем меньше макияжа, тем лучше. Вот вам самые яркие примеры того, как все мы красились еще не так давно.

Заметная обводка губ карандашом

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

Карандашная линия, заметно отличающаяся от цвета помады, осталась странной модой прошлых лет. Она должна была придавать губам четкую форму, но с точки зрения современных трендов лишь создает впечатление неаккуратности и чрезмерности.

«Кукольный» румянец

Courtesy Everett Collection / East News

Румяна призваны создавать эффект естественного румянца и придавать лицу свежести. Но неестественно розовые оттенки и слишком большое количество румян, так любимые нами в прошлом, создают впечатление макияжа для костюмированной вечеринки.

Помада, выходящая за контур губ

BIGPICTURESPHOTO.COM / East News

Все попытки зрительно увеличить губы помадой, которая заходит за их естественный контур, заканчиваются неудачей: эта уловка слишком заметна и такой макияж выглядит небрежным.

Бронзатор

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot. / East News

Коричневые оттенки сложно назвать естественными. Тем не менее они до сих пор пользуются популярностью: считается, что с их помощью можно достичь эффекта сияющего загара. Но при чрезмерном нанесении бронзово-перламутровых оттенков создается впечатление, что кожа выглядит грязной и неоднородной, будто ее натерли кирпичом.

Брови-ниточки

Mary Evans / Allstar / Cinetext / Mark Liley. / East News

Тонкие брови называют одной из худших тенденций в макияже. Раньше брови выщипывали до состояния ниточек, а когда мода изменилась, оказалось, что они могут больше и не вырасти, так как повреждены волосяные фолликулы. Так что будем надеяться, что этот странный тренд остался в прошлом навсегда.

«Паучьи лапки»

Axelle/Bauer-Griffin/East News

Еще недавно слипшиеся ресницы казались модницам ошеломляюще выразительными, но сейчас такой макияж кажется грубоватым. К тому же, смывая так густо нанесенную тушь, можно вырвать себе половину ресниц. Современные тенденции говорят о том, что чем естественнее выглядят ресницы, тем лучше. Не стоит покрывать их тушью слой за слоем, создавая комки и те самые «паучьи лапки».

Нюдовая помада

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

Бледные губы когда-то казались частью стильного и утонченного образа, но и тогда подходили не всем. А сейчас эксперты и вовсе вынесли нюдовой помаде приговор: они пишут, что, используя ее, вы рискуете выглядеть как зомби, и рекомендуют использовать оттенки поярче.

Smoky eyes

Photo By John Barrett / PHOTOlink.net / East News

Этот тренд 2000-х выглядел смело и свежо, но сейчас черная обводка глаз и большое количество теней напоминают критикам глаза енота или героев фильмов ужасов. Такой макияж смотрится тяжеловато и противоречит моде на естественность.

Перламутровая помада

Перламутровая помада, по мнению критиков, может придавать лицу замерзший и болезненный вид, и место ей в 80-х, а не в современном мире.

Мерцающие тени во внутренних уголках глаз

Courtesy Everett Collection / East News

«Морозное» мерцание, которым модницы увлекались в недавнем прошлом, больше не тренд. Эксперты пишут, что такой вид макияжа безнадежно устарел.

Сияющие тени под бровями

Robert Hepler / Everett Collection / East News

То же самое касается и высветленной с помощью перламутровых теней области под бровями — это неуместное сияние уже не в моде.

Голубые тени

East News

Яркие голубые тени называют одним из худших трендов в макияже, который пришел к нам прямиком из 80-х и все никак не может полностью исчезнуть. Надеемся, что он останется только на праздничных фото наших мам.

Слишком четкая форма бровей

East News

Графичные брови, которые выглядят как две четко прорисованные линии, без перехода оттенков и видимых волосков, больше не считаются приемлемым элементом макияжа. «Не перебарщивайте!» — советуют эксперты. Пусть брови выглядят естественно: не позволяйте им доминировать на лице, а просто аккуратно придайте оттенок и форму.

Наращенные ресницы

Gilbert Flores / Broadimage / East News

Густые и слишком длинные искусственные ресницы, напоминающие меховые опахала, уходят в прошлое. В 2023 году они кажутся слишком фальшивыми и к тому же могут вызывать дискомфорт и жжение в глазах. Пришла пора отдать предпочтение более естественным вариантам.