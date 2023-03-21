17 звезд появились на красной дорожке с такими сумочками, что хочется все бросить и разглядывать эти шедевры

Звезды часто усиливают эффект от своего появления на красной дорожке с помощью украшений, обуви и, конечно, сумочек. Причудливые клатчи — ракушки и розы, яркие сумочки из страусиных перьев и даже стекла — мы посмотрели, чем еще знаменитости дополнили свои наряды, чтобы впечатлить фанатов.