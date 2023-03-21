17 звезд появились на красной дорожке с такими сумочками, что хочется все бросить и разглядывать эти шедевры
Звезды часто усиливают эффект от своего появления на красной дорожке с помощью украшений, обуви и, конечно, сумочек. Причудливые клатчи — ракушки и розы, яркие сумочки из страусиных перьев и даже стекла — мы посмотрели, чем еще знаменитости дополнили свои наряды, чтобы впечатлить фанатов.
Эмма Уотсон
Джиджи Хадид
Эва фон Бар
Анджела Бассетт
Джулия Шлепфер
Оливия Палермо
Джерри Джонсон
Дуа Липа
Джесси Джей
Шэрон Стоун
Зоуи Дешанель
Лесли Патерсон
Антонелла Рокуццо
Доджа Кэт
Алана Хадид
Эмма Робертс
Моника Беллуччи
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Фото на превью Byron Purvis/AdMedia / IPA/EAST NEWS, Byron Purvis/AdMedia / IPA/EAST NEWS, Jordan Strauss/Invision/East News
AdMe/Культура/17 звезд появились на красной дорожке с такими сумочками, что хочется все бросить и разглядывать эти шедевры
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