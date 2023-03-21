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17 звезд появились на красной дорожке с такими сумочками, что хочется все бросить и разглядывать эти шедевры

Культура
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Звезды часто усиливают эффект от своего появления на красной дорожке с помощью украшений, обуви и, конечно, сумочек. Причудливые клатчи — ракушки и розы, яркие сумочки из страусиных перьев и даже стекла — мы посмотрели, чем еще знаменитости дополнили свои наряды, чтобы впечатлить фанатов.

Эмма Уотсон

Evan Agostini/Invision/East News, John Nacion/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Джиджи Хадид

Byron Purvis/AdMedia / IPA/EAST NEWS, Byron Purvis/AdMedia / IPA/EAST NEWS

Эва фон Бар

ANGELA WEISS/AFP/East News

Анджела Бассетт

Jordan Strauss/Invision/East News

Джулия Шлепфер

LISA O'CONNOR/AFP/East News

Оливия Палермо

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News

Джерри Джонсон

Richard Shotwell/Invision/East News

Дуа Липа

Giordano Riccardo/IPA/ABACA/Abaca/East News

Джесси Джей

Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Шэрон Стоун

Evan Agostini/Invision/East News

Зоуи Дешанель

Willy Sanjuan/Invision/East News

Лесли Патерсон

Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

Антонелла Рокуццо

Elyxandro Cegarra/SIPA/SIPA/East News

Доджа Кэт

Invision/Invision/East News

Алана Хадид

JEAN BAPTISTE LACROIX/AFP/East News

Эмма Робертс

Mangiarotti Manuele/IPA/ABACA/Abaca/East News

Моника Беллуччи

Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, Cyril Pecquenard/KCS/East News

Больше подборок необычных звездных аксессуаров и обуви здесь:

Фото на превью Byron Purvis/AdMedia / IPA/EAST NEWS, Byron Purvis/AdMedia / IPA/EAST NEWS, Jordan Strauss/Invision/East News
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539417
AdMe/Культура/17 звезд появились на красной дорожке с такими сумочками, что хочется все бросить и разглядывать эти шедевры
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