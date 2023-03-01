20 нарядов леди Дианы, которые без слов демонстрируют, как повлиял на нее брак с принцем

Юная воспитательница Диана Спенсер и подумать не могла, какой однажды станет ее жизнь после знакомства с принцем Чарльзом. Судьбоносная встреча отразилась и на ее стиле: по нарядам леди Ди можно воссоздать всю хронологию ее взаимоотношений с супругом, королевской семьей в целом и с самой собой.

Стиль Дианы Спенсер до знакомства с Чарльзом

Непринужденный и почти домашний стиль характеризовал будущую принцессу вплоть до ее замужества. Вот и для прогулки с пони юная Диана выбрала неброский голубой джемпер и синие джинсы.

В октябре 1980 года Диана вышла на вечернюю прогулку в черном свитере, клетчатой юбке миди и удобных балетках. Этот простой, казалось бы, образ отлично гармонировал с внешностью девушки и без сторонней помощи стилистов.

Хотя фиолетовый цвет и его оттенки считаются одними из самых сложно сочетаемых, это не помешало принцессе Диане активно использовать их в своем гардеробе. И не зря: девушке самый загадочный цвет палитры оказался определенно к лицу.

Образы Дианы после начала отношений с будущим супругом

В момент первой встречи с принцем Чарльзом Диане Спенсер было всего 16 лет. Несмотря на все сложности, возникшие впоследствии в браке, при знакомстве принц Чарльз был буквально очарован непосредственностью и простодушием девушки. Характер Дианы хорошо прослеживался и в стиле ее одежды: яркие джемперы и пуловеры, которым принцесса отдавала предпочтение в то время, отлично подчеркивали ее жизнерадостный нрав.

Став невестой принца Уэльского, Диана начала отдавать предпочтение более строгим и сдержанным нарядам. Оно и немудрено: высокий статус наверняка уже вносил свои коррективы в манеру девушки одеваться.

Как будущей супруге принца, Диане приходилось посещать мероприятия, на которых присутствовал Чарльз. Незадолго до свадьбы девушка посетила игру в поло с его участием, и для мероприятия она надела светло-розовое платье макси, которое в очередной раз подчеркнуло нежность и утонченность будущей принцессы.

Стиль Дианы в браке с принцем

LFI / Photoshot / REPORTER / East News

Одним из самых счастливых периодов совместной жизни Чарльза и Дианы считается пора во время и сразу после медового месяца пары. Именно тогда молодожены выглядели наиболее сплоченными, а наряды леди Ди максимально отражали ее желание выглядеть своей в королевской семье.

LFI / Photoshot / REPORTER / East News , LFI / Photoshot / REPORTER / East News , LFI / Photoshot / REPORTER / East News

Все больше привыкая к королевскому укладу жизни, новоиспеченная принцесса Уэльская постепенно совершенствовала свой вкус в одежде. Наряды становились все более женственными, а ее саму все чаще называли иконой стиля.

Образы Дианы в период, когда брак дал трещину

1986 год стал знаменательным в жизни королевской семьи. Именно тогда принц возобновил свои отношения с Камиллой Паркер-Боулз и переехал в другие апартаменты. Семейные неурядицы отразились и на нарядах супруги принца: они стали более отточенными и строгими.

LFI / Photoshot / REPORTER / East News

В 1989 году Диана вступила в открытую конфронтацию с возлюбленной супруга. В это же время наряды Дианы приобрели особый гламурный лоск, и роскошные платья и костюмы принцессы обсуждали уже все кому не лень.

AP/EAST NEWS

На церемонии открытия одного из торжеств в 1991 году принцесса Диана появилась в строгом приталенном костюме с четко очерченным силуэтом. Этот образ стал очередным доказательством того, что мягким и непринужденным нарядам с рюшами остается в гардеробе леди Ди все меньше места — им на замену пришли костюмы и платья, демонстрирующие растущую уверенность и решительность «королевы сердец».

Диана во время бракоразводного процесса

LFI / Photoshot / REPORTER / East News

Знаменитое «платье мести», которое Диана надела для вечеринки Vanity Fair в 1994 году, наделало немало шума в прессе. В итоге оно затмило собой интервью принца Чарльза, где он официально признал свою неверность супруге. Черное мини-платье абсолютно не соответствовало строгим правилам королевского протокола и тем самым превратило официальный выход принцессы в вызов королевской семье.

UPPA / Photoshot / REPORTER / East News

Незадолго до развода с принцем Чарльзом Диана появилась на публике в белоснежном платье, напоминающем свадебное. Наряд сделал принцессу похожей на Снежную королеву. Кто знает, может быть, в этом и был истинный посыл роскошного платья?

East News

Незадолго до исторического развода принцесса Уэльская появилась на публике в короткой юбке и красном пальто. Ее необычный внешний вид, столь неожиданный для принцессы, объяснили проходившей накануне тренировкой, которую Диана посетила после увольнения сразу 2 ее сотрудников. Отставка подчиненных произошла после того, как леди Ди наняла в свой штат жесткого специалиста по связям с общественностью, который был обязан встряхнуть общественный имидж принцессы.

Диана после развода

JOHNNY EGGITT / AFP / East News

После начала бракоразводного процесса повседневный стиль Дианы стал гораздо более свободным и неофициальным. В 1995 году принцессу заметили в неожиданном для нее образе: в джемпере с надписями, шортах в спортивном стиле и высоких носках. Поклонники остались в восторге от наряда: одежда не только стильно выглядела, но и оказалась достаточно бюджетной.

UPPA / Photoshot / REPORTER / East News , UPPA / Photoshot / REPORTER / East News

Развод Дианы сказался и на выборе ее обуви. Так, во время брака с Чарльзом принцесса старательно избегала обуви на высоких каблуках, чтобы не смущать супруга. Ситуация кардинально изменилась после развода, когда леди Ди все чаще стала останавливать свой выбор на элегантных туфлях с высоким подъемом.

Новые вечерние платья Дианы тоже претерпели изменения: после развода наряды преимущественно стали однотонных и смелых цветов. Изменились и их силуэты: платья стали более облегающими и обзавелись неожиданными деталями. Так, на ужине в Институте кардиологических исследований экс-принцесса появилась в синем платье на одно плечо, которое Диана умело сочетала с синими туфлями и голубым клатчем.