20 нарядов леди Дианы, которые без слов демонстрируют, как повлиял на нее брак с принцем
Юная воспитательница Диана Спенсер и подумать не могла, какой однажды станет ее жизнь после знакомства с принцем Чарльзом. Судьбоносная встреча отразилась и на ее стиле: по нарядам леди Ди можно воссоздать всю хронологию ее взаимоотношений с супругом, королевской семьей в целом и с самой собой.
Стиль Дианы Спенсер до знакомства с Чарльзом
Непринужденный и почти домашний стиль характеризовал будущую принцессу вплоть до ее замужества. Вот и для прогулки с пони юная Диана выбрала неброский голубой джемпер и синие джинсы.
В октябре 1980 года Диана вышла на вечернюю прогулку в черном свитере, клетчатой юбке миди и удобных балетках. Этот простой, казалось бы, образ отлично гармонировал с внешностью девушки и без сторонней помощи стилистов.
Хотя фиолетовый цвет и его оттенки считаются одними из самых сложно сочетаемых, это не помешало принцессе Диане активно использовать их в своем гардеробе. И не зря: девушке самый загадочный цвет палитры оказался определенно к лицу.
Образы Дианы после начала отношений с будущим супругом
В момент первой встречи с принцем Чарльзом Диане Спенсер было всего 16 лет. Несмотря на все сложности, возникшие впоследствии в браке, при знакомстве принц Чарльз был буквально очарован непосредственностью и простодушием девушки. Характер Дианы хорошо прослеживался и в стиле ее одежды: яркие джемперы и пуловеры, которым принцесса отдавала предпочтение в то время, отлично подчеркивали ее жизнерадостный нрав.
Став невестой принца Уэльского, Диана начала отдавать предпочтение более строгим и сдержанным нарядам. Оно и немудрено: высокий статус наверняка уже вносил свои коррективы в манеру девушки одеваться.
Как будущей супруге принца, Диане приходилось посещать мероприятия, на которых присутствовал Чарльз. Незадолго до свадьбы девушка посетила игру в поло с его участием, и для мероприятия она надела светло-розовое платье макси, которое в очередной раз подчеркнуло нежность и утонченность будущей принцессы.
Стиль Дианы в браке с принцем
Одним из самых счастливых периодов совместной жизни Чарльза и Дианы считается пора во время и сразу после медового месяца пары. Именно тогда молодожены выглядели наиболее сплоченными, а наряды леди Ди максимально отражали ее желание выглядеть своей в королевской семье.
Все больше привыкая к королевскому укладу жизни, новоиспеченная принцесса Уэльская постепенно совершенствовала свой вкус в одежде. Наряды становились все более женственными, а ее саму все чаще называли иконой стиля.
Образы Дианы в период, когда брак дал трещину
1986 год стал знаменательным в жизни королевской семьи. Именно тогда принц возобновил свои отношения с Камиллой Паркер-Боулз и переехал в другие апартаменты. Семейные неурядицы отразились и на нарядах супруги принца: они стали более отточенными и строгими.
В 1989 году Диана вступила в открытую конфронтацию с возлюбленной супруга. В это же время наряды Дианы приобрели особый гламурный лоск, и роскошные платья и костюмы принцессы обсуждали уже все кому не лень.
На церемонии открытия одного из торжеств в 1991 году принцесса Диана появилась в строгом приталенном костюме с четко очерченным силуэтом. Этот образ стал очередным доказательством того, что мягким и непринужденным нарядам с рюшами остается в гардеробе леди Ди все меньше места — им на замену пришли костюмы и платья, демонстрирующие растущую уверенность и решительность «королевы сердец».
Диана во время бракоразводного процесса
Знаменитое «платье мести», которое Диана надела для вечеринки Vanity Fair в 1994 году, наделало немало шума в прессе. В итоге оно затмило собой интервью принца Чарльза, где он официально признал свою неверность супруге. Черное мини-платье абсолютно не соответствовало строгим правилам королевского протокола и тем самым превратило официальный выход принцессы в вызов королевской семье.
Незадолго до развода с принцем Чарльзом Диана появилась на публике в белоснежном платье, напоминающем свадебное. Наряд сделал принцессу похожей на Снежную королеву. Кто знает, может быть, в этом и был истинный посыл роскошного платья?
Незадолго до исторического развода принцесса Уэльская появилась на публике в короткой юбке и красном пальто. Ее необычный внешний вид, столь неожиданный для принцессы, объяснили проходившей накануне тренировкой, которую Диана посетила после увольнения сразу 2 ее сотрудников. Отставка подчиненных произошла после того, как леди Ди наняла в свой штат жесткого специалиста по связям с общественностью, который был обязан встряхнуть общественный имидж принцессы.
Диана после развода
После начала бракоразводного процесса повседневный стиль Дианы стал гораздо более свободным и неофициальным. В 1995 году принцессу заметили в неожиданном для нее образе: в джемпере с надписями, шортах в спортивном стиле и высоких носках. Поклонники остались в восторге от наряда: одежда не только стильно выглядела, но и оказалась достаточно бюджетной.
Развод Дианы сказался и на выборе ее обуви. Так, во время брака с Чарльзом принцесса старательно избегала обуви на высоких каблуках, чтобы не смущать супруга. Ситуация кардинально изменилась после развода, когда леди Ди все чаще стала останавливать свой выбор на элегантных туфлях с высоким подъемом.
Новые вечерние платья Дианы тоже претерпели изменения: после развода наряды преимущественно стали однотонных и смелых цветов. Изменились и их силуэты: платья стали более облегающими и обзавелись неожиданными деталями. Так, на ужине в Институте кардиологических исследований экс-принцесса появилась в синем платье на одно плечо, которое Диана умело сочетала с синими туфлями и голубым клатчем.