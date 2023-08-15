9 летних привычек, которые позволят не изнывать от жары и выглядеть круто

Иногда, надев все летнее, мы выходим на улицу, и нам все равно очень жарко. И тут дело может быть не только в нашем гардеробе, но еще в аксессуарах и обуви. Для того чтобы не мучиться от желания нырнуть в ближайший водоем, важно соблюдать несколько простых правил при выборе образа на день.

Закрытая и свободная одежда

Если кому-то кажется, что обтягивающие, но короткие летние вещи уберегут от жары, то это человек глубоко ошибается. Несмотря на то что в такой одежде открыты большие участки тела, комфортно все равно не будет. Гораздо лучше отдать предпочтение закрытой одежде, но свободного кроя и из натуральных тканей. Свободная хлопковая футболка с длинной юбкой не дадут перегреться гораздо дольше, чем облегающий топ и мини.

Легкие украшения

Тяжелые массивные украшения — то, что надо, если хочется вспотеть еще больше. Такие аксессуары мало того что нагреваются, они еще и прилипают к коже, что может легко вызвать раздражение. Особенно если это бижутерия. Как вариант, вместо них дизайнеры предлагают носить одежду с орнаментом.

Небольшие сумки и рюкзаки

Рюкзаки и крупные сумки имеют большую площадь соприкосновения с телом, от чего кожа потеет. Кроме того, в них вмещается много всего, и появляется соблазн взвалить на себя лишний вес. Поэтому лучше в пешие летние прогулки брать с собой небольшие сумочки и маленькие рюкзаки. Они к тому же придадут вашему образу легкости.

Дышащая и открытая обувь

Тесная обувь из синтетических материалов заставляет ноги потеть еще больше. Ремешки на щиколотке передавливают ноги в жару и даже способны нарушить нормальное кровообращение. А от если прогуляться в жару на высоченных каблуках, то ноги еще и отекут. В качестве альтернативы лучше выбирать сандалии или открытые туфли на плоской подошве или на очень небольшом каблуке. Многие удивятся, но кроссовки тоже защитят в жару лучше туфель, но только если они выполнены из натуральных материалов.

«Да» спортивному стилю

Миф о том, что спортивная одежда предназначена исключительно для физических нагрузок, давно развеян. Сегодня спортивные наряды органично вплетаются в повседневный стиль, особенно летом. Ведь они обеспечивают дополнительный комфорт. Потому что спортивная одежда шьется из дышащих и впитывающих материалов. В современной моде даже есть такое понятие, как «athleisure». Это тренд, благодаря которому спортивная одежда становится частью повседневного гардероба. Даже в офисе такие образы выглядят уместно и стильно.

Легкие, светлые джинсы

Носить в жару джинсы не советуют. Для многих это сомнительное удовольствие, но все-таки есть и те, кто так делает. При выборе летнего варианта стоит помнить, что их вес не должен превышать 450 граммов. Лучше выбирать хлопок и избегать стрейча, по цвету предпочтительны светлые оттенки с потертостями.

Кожаные вещи свободного кроя

Не упреть летом в кожаных вещах практически невозможно, ведь они очень плотные. Но если вынуждают обстоятельства или вам просто нравится такая одежда, лучше выбрать более легкие и свободные варианты. Вместо узкой юбки, например, гораздо комфортнее будет в струящейся юбке, платье или свободных брюках-кюлотах.

Бельевые или обычные шорты под платья и юбки

ACLA/Broadimage/EAST NEWS , White Label/East News

Наверное, многим знакома проблема, когда в жару внутренние части бедер трутся друг об друга, и это становится причиной раздражения кожи в этой области. Но это не повод отказываться от ношения юбок и платьев. А проблему могут решить шорты или специальные ленты—бандалетки, которые так же надеваются на эти места и защищают кожу.

«Прокладка» под бюстгальтер

Проблема мокрой груди не самая приятная, а ходить без бюстгальтера из-за размера бюста могут себе позволить далеко не все, потому что нужна хорошая поддержка. В таком случае могут помочь специальные прокладки-вкладыши, которые вставляются или приклеиваются снизу. Бывают разовые и многоразовые варианты.

Но не только одежда, обувь и аксессуары помогут спастись от жары. Есть так же и бытовые хитрости, с которыми жизнь летом может стать значительно легче.