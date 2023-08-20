Барбимания охватила мир. Мы представили, как выглядели бы легенды кино в образах Барби и Кена

Мир без ума от Барби. С вожделением ожидая выхода фильма о кукле, люди стали чаще носить розовое. Еще благодаря современным технологиям многие примерили на себя образы Барби и Кена. А мы решили предложить искусственному интеллекту невероятную задачу: показать, как же в виде кукол будут выглядеть наши любимые артисты. И вот что из этого вышло.