Барбимания охватила мир. Мы представили, как выглядели бы легенды кино в образах Барби и Кена
Мир без ума от Барби. С вожделением ожидая выхода фильма о кукле, люди стали чаще носить розовое. Еще благодаря современным технологиям многие примерили на себя образы Барби и Кена. А мы решили предложить искусственному интеллекту невероятную задачу: показать, как же в виде кукол будут выглядеть наши любимые артисты. И вот что из этого вышло.
Алиса Фрейндлих
Ирина Купченко
Александр Абдулов
Михаил Боярский
Юрий Никулин
Светлана Крючкова
Юрий Яковлев
Вера Алентова
Леонид Куравлев
Наталья Андрейченко
Андрей Миронов
Светлана Немоляева
Андрей Мягков
Людмила Гурченко
Искусственный интеллект сделал волшебство возможным. Мы теперь можем увидеть знаменитых актеров и актрис в каких угодно образах. Например, в виде голливудских звезд.
Фото на превью Служебный роман / Мосфильм, Мэри Поппинс, до свидания / Мосфильм
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