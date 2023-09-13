История Росси де Пальма, которая блистает на экране вопреки строгим критикам
Из-за выраженных ассиметричных черт лица Росси де Пальму часто называют «ожившей картиной Пикассо». И правда, внешность испанской актрисы многим может показаться необычной. Но именно из-за яркости и харизматичности Росси де Пальма в свои 58 лет остается музой именитых модельеров и кинорежиссеров.
- Роза Элена Гарсия Эчаве родилась 16 сентября 1964 года в Пальма-де-Майорка, в Испании. Неоднозначную внешность девочки часто высмеивали ровесники. Особенно они заостряли внимание на форме носа будущей кинодивы.
- Будучи подростком, Роза Элена настолько не любила свою внешность, что старалась не фотографироваться и не гулять со сверстниками. Из-за постоянных насмешек ровесников ей даже пришлось бросить школу.
- Однако разновеликие глаза и асимметричное лицо нисколько не убавили у Розы Элены жажду жизни. В 1984 году она начала выступать в ресторанах вместе с созданной ею поп-группой «Peor Impossible» («Хуже некуда»).
- Однажды Росси поделилась, что название группы появилось неслучайно: «Мы назвали себя так для того, чтобы всякий, кому не понравится наше творчество, не смог бы на нас пожаловаться. Мы же сказали, что мы худшие из худших!»
Image supplied by Capital Pictures / East News
- Однажды, на одном из выступлений группы, певицу с необычной внешностью заметил режиссер. Так Роза Элена попала в мир кинематографа.
- Поначалу актриса получала эпизодические роли в кино, а затем случился прорыв — она снялась в картине «Женщины на грани нервного срыва» и после премьеры проснулась знаменитой.
- Желая перевернуть страницу и забыть о несчастливом прошлом, Роза Элена решила взять псевдоним. Испанский модельер Мануэль Пинья помог ей в этом и окрестил девушку Росси де Пальма — в честь родного города актрисы Пальма-де-Майорка.
- Росси делала успехи в кино и со временем стала популярной вне родной Испании. Так фильм «Высокая мода», в котором Росси снялась вместе с Софи Лорен и Джулией Робертс, превратил начинающую актрису в настоящую медийную личность.
Etienne George / Collection Christophel / East News
- После успеха в киноиндустрии Росси снялась в нескольких музыкальных клипах и даже в пробовала себя в модельном бизнесе, участвуя в фешн-показах.
- Увы, в отличие от карьеры, семейная жизнь Росси не задалась. Ее избранником почти 10 лет был испанский актер и модель Сантьяго Лахустисия, но сложные отношения с супругом вынудили Росси уйти от него в 1996 году. Уже тогда на горизонте замаячил Ота — таинственный кубинец, которого считают отцом детей актрисы. Впрочем, сама Росси держит в тайне, от кого она родила сына Габриэля и дочку Луну.
- Росси комментирует свои отношения так: «Первый молодой человек у меня появился в 18 лет. Затем я переехала в Мадрид и влюбилась в мужчину, с которым провела 9 лет. После этих отношений мне очень хотелось найти себе пару, но теперь это желание сошло на нет. Мысль о том, что мы чего-то стоим, лишь если рядом с нами кто-то есть, заставляет нас верить, что нам нужно заслуживать право быть любимыми. Это уже порождает токсичные отношения».
Росси де Пальма и Сантьяго Лахустисия.
- Росси де Пальму часто сравнивают с работами художника Пабло Пикассо. И сегодня ее внешность — это личный бренд, который не только приносит доход, но и делает испанскую актрису знаменитой на весь мир. Залогом же своего успеха Росси считает непоколебимую уверенность в себе. И правда, если бы Росси однажды послушала критиков и легла под нож хирурга, мир мог бы и не узнать о существовании этой уникальной женщины.
- Росси рассуждает просто: «Первым делом нужно научиться любить себя. Эту внутреннюю любовь нужно взрастить еще до того, как ты встретишь человека, которому позволишь любить себя. Если ты не любишь себя настоящую, никто этого делать не станет. Мне жаль, но это правда жизни».
- Актриса запустила производство собственной линейки нижнего белья, создала уникальный парфюм и ведет борьбу за права женщин. Что ж, не каждая общепризнанная красотка может похвастаться подобными успехами.
Cannes2014/EAST NEWS
- Актриса признается: «Однажды какой-то рабочий на улице сделал мне лучший комплимент в жизни. Он сказал: „Я и не думал, что цветы умеют ходить“. Мне понравились его слова, потому что они не имели ничего общего с восхищением моей актерской деятельностью или сходством с работами художников. Он сказал нечто, что прославило грацию, а не красоту».
East News
Росси де Пальма показывает своим примером, что женщина не должна перекраивать лицо в угоду общепринятым стандартам, а принимать и любить себя такой, какая есть. Если вам понравилась эта история, посмотрите на 15 моделей, которые покорили фэшн-индустрию своей необычной внешностью.
Фото на превью Mujeres al borde de un ataque de nervios / El Deseo and co-producers, East News, Cannes2014/EAST NEWS
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