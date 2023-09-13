История Росси де Пальма, которая блистает на экране вопреки строгим критикам

Из-за выраженных ассиметричных черт лица Росси де Пальму часто называют «ожившей картиной Пикассо». И правда, внешность испанской актрисы многим может показаться необычной. Но именно из-за яркости и харизматичности Росси де Пальма в свои 58 лет остается музой именитых модельеров и кинорежиссеров.

Росси де Пальма показывает своим примером, что женщина не должна перекраивать лицо в угоду общепринятым стандартам, а принимать и любить себя такой, какая есть. Если вам понравилась эта история, посмотрите на 15 моделей, которые покорили фэшн-индустрию своей необычной внешностью.