История Сьюзан Бойл, которая учит нас, что не стоит судить о книге по ее обложке

По мнению психологов, положительный эффект истории о Золушке заключается в том, что она учит людей относиться к трудностям как к чему-то преходящему и что всегда стоит верить в счастливый конец. Героиня нашей сегодняшней статьи — в некотором смысле современная Золушка, которая пришла к своей мечте, несмотря на то что ее жизнь не была легкой прогулкой. Невзирая на скептиков и людей, которые в нее не верили, Сьюзан Бойл добралась до вершины славы и доказала, что нужно верить в мечту независимо от того, как складывается жизнь.

ADME любит рассказывать о людях, которые своим примером учат нас никогда не отчаиваться. Сегодня мы хотим углубиться в историю жизни Сьюзан Бойл, которая может послужить для вас мотиватором продолжать борьбу с трудностями.

1. Сложное детство лишь сделало Сьюзан сильнее

Сьюзан была младшей из 9 детей в семье ирландских эмигрантов в Шотландии. Она росла в довольно тяжелых условиях, и ее жизнь не была простой с самого начала. Она призналась, что в школе была очень одинока. Единственной отдушиной для нее был собственный воображаемый мир, благодаря которому зародился ее талант. В интервью она сказала: «Когда я стала старше, все изменилось в пользу музыки. Музыка была во многом моим спасением».

2. Даже в день триумфа Сьюзан была встречена скептически

AFP / EAST NEWS

Сьюзан стала участницей шоу Britain’s Got Talent в тот период, когда переживала большую утрату. «Я тогда только что потеряла маму и ничего не ждала от жизни, поэтому я не сомневаюсь, что это было благословением», — сказала Сьюзан в интервью. Когда она вышла на сцену, все судьи, включая Саймона Коуэлла, а также зрители отнеслись к ее появлению скептически и не ждали многого. Причина была в ее внешности, далекой от гламура. Позже Саймон Коуэлл признался: «Я отчетливо помню, как отвратительно себя вел в тот день до того, как ты спела, помню, как ты выступила и что случилось потом».

3. Ее первая публичная песня покорила сердца многих



Bim / Broadimage / EAST NEWS

Мгновенная известность пришла к Сьюзан в тот самый момент, когда прозвучали первые слова ее песни на шоу Britain’s Got Talent. У зрителей и судей была одинаковая реакция — отвалившаяся челюсть. На следующий день Сьюзан проснулась знаменитой. Сегодня на ее счету 7 студийных альбомов и 13 синглов. Она успешна и популярна как в Великобритании, так и в США. Ее имя ассоциируется с высказыванием о том, что никогда не следует судить о книге по ее обложке. Сьюзан также принадлежат 3 мировых рекорда Гиннесса, в том числе за самый быстро продаваемый альбом в Великобритании среди исполнителей женского пола.

4. Певица очень скромно отзывается о своем оглушительном успехе

PacificCoastNews.com / EAST NEWS

В интервью газете The Sunday Post Сьюзан рассказала, что чувствует сильное облегчение из-за того, что перестала бояться всего подряд, как в начале своей карьеры. Она не жалеет о том, что не делала попыток прийти к успеху раньше. Певица искренне верит, что всему свое время. «Я не типичная гламурная особа, но у меня все получилось», — говорит о себе Сьюзан. Она хочет быть ролевой моделью для людей, которые сомневаются, что могут чего-то добиться в жизни: «Они смотрят на меня и думают: „Может быть, я тоже смогу это сделать, надо попробовать“».

5. Сьюзан продолжает разрушать стереотипы, и это касается не только ее внешности

В 2012 году певица рассказала, что у нее диагностировали синдром Аспергера. Ее врач сказал, что ее IQ выше среднего. Сьюзан призналась, что почувствовала облегчение, когда услышала свой диагноз, потому что всегда понимала, что отличается от других людей. «Я всегда знала, что на меня навесили ярлык несправедливо», — сказала Сьюзан. Теперь она имеет более четкое представление о своей личности и принимает себя с радостью.

Что почувствовали вы, когда впервые увидели выступление Сьюзан Бойл? Вы бы хотели принять участие в подобном конкурсе?

Фото на превью AFP / EAST NEWS