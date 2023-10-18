Одни говорят, что сын Джонни Деппа вообще на него не похож, другие утверждают обратное. А нам кажется, что все очевидно

У легенды Голливуда Джонни Деппа двое детей — Лили-Роуз и Джек Депп от Ванессы Паради. Его дочь, Лили-Роуз, пошла по стопам отца, а вот Джек предпочитает держаться подальше от объективов камер. Когда он время от времени появляется на публике, фанаты не могут не заметить его сильного сходства с отцом. Другие же считают, что они совсем не похожи, и даже задаются вопросом, действительно ли они кровные родственники.

Джонни создал семью с Ванессой Паради

Hahn-Nebinger-Orban / ABACA / EAST NEWS

Джонни Деппа и Ванессу Паради связывали удивительные и прочные отношения, которые длились 14 лет — с конца 90-х годов до расставания в 2012 году. История их любви интригует тем, что ппрп так и не поженилась. Их решение не связывать себя узами брака было личным выбором. На протяжении всей совместной жизни Джонни и Ванесса воспитывали двух детей — Лили-Роуз и Джека.

История их любви началась в конце 90-х годов и не ограничилась только романтикой. Она переросла в прекрасную семью. В 1999 году они отпраздновали рождение своего первого ребенка — дочери Лили-Роуз Мелоди Депп. Этот момент ознаменовал начало их родительского пути. Джонни и Ванесса старались сделать все возможное, чтобы подарить своему ребенку обычную жизнь, которой у них никогда не было. Затем, в 2002 году, в семье появился еще один ребенок — сын Джон Кристофер «Джек» Депп III. С появлением двух малышей семейные узы Джонни и Ванессы становились крепче с каждым днем.

Khayat Nicolas / ABACA / EAST NEWS

Тогда их связь Ванесса описывала так: «Мне нравится вся эта романтика типа „Давай поженимся“, но когда у тебя все и без этого так идеально... Может быть, когда-нибудь, но сейчас я не вижу в этом необходимости». К сожалению, в 2012 году супруги расстались, но Джонни Депп заявил, что они «разошлись по обоюдному согласию». Их дочери, Лили-Роуз, было всего 13 лет, когда родители расстались. Удивительно, но несмотря на проблемы, которые часто возникают при расставании, Лили-Роуз поделилась, что ее подростковый период прошел довольно спокойно и легко. Джонни, напротив, более откровенно рассказал о том, как он переживает разрыв. В интервью 2013 года он сказал: «Временами, конечно, неприятно, но такова природа расставаний, особенно когда у пары есть дети». Он добавил: «Это не отменяет того факта, что тебе все еще дорог этот человек. Благодаря детям вы всегда будете знать друг друга, и вы всегда будете присутствовать в жизни друг друга».

Сын актера решил не привлекать к себе внимания

KCS / East News

Детство Джека и Лили-Роуз, выросших в семье таких знаменитых родителей, было совсем не обычным. Но Ванесса сделала все возможное, чтобы оградить их от медийного цирка. Она не хотела толкать их в центр внимания против их воли. Она призналась: «Для своих детей я выбрала Францию. Только на юге Франции можно жить без внимания прессы». Лили-Роуз решила следовать семейным традициям и занялась актерской карьерой. Но Джек выбрал другой путь. Он показал свои творческие способности и в другом: создал собственную группу и проявил интерес к рисованию. По словам его гордого отца Джонни Деппа, несмотря на тягу к искусству, Джек не собирается становиться актером. «Мой мальчик Джек всегда был очень талантливым художником. Еще он очень хорошо чувствует музыку. Кроме школьных спектаклей и прочего, он не проявлял никакого желания стать актером», — заметил Джонни.

Интересно, что полное имя Джека — Джон Джек Кристофер Депп III, в честь отца и деда. Еще более интересно то, что распространенное имя «Джек» носит и один из самых культовых киногероев Джонни Деппа — капитан Джек Воробей.

Джонни очень тесно общается со своим сыном

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / East News

Джонни Деппа и его сына Джека связывает крепкая дружба. Джонни рассказал несколько интересных историй о сыне. Например, Джек научился водить машину в возрасте 15 лет. «Тут мы очень похожи, и да... он разбил около пяти гольф-каров». А еще Джонни вспомнил, как Джек с воодушевлением рассказал ему о том, что создает свою собственную группу, и раскрыл ее название. Название было настолько неприличным, что Депп лишь засмеялся и ответил: «Мне не нужен тест на отцовство. Это точно мой ребенок».

Многие поклонники отмечают, что Джонни и его сын Джек не похожи друг на друга

Chassery+Pecquenard / KCS / East News

Несмотря на то, что сын Джонни разделяет интересы своего отца, был момент, когда поклонники не видели между ними особого физического сходства. Около трех лет назад в одном из новостных изданий была опубликована статья о знаменитых дуэтах отцов и сыновей, которые якобы похожи друг на друга, и Джонни с Джеком были в их числе. Однако когда поклонники увидели фотографию Джека и его отца, им было что сказать. В комментариях многие отметили, насколько они не похожи друг на друга: «Я бы не сказал, что это его сын», — написал один из пользователей, а некоторые и вовсе заявили, что Джек больше похож на актера Джека Блэка, чем на своего отца. Один из пользователей прокомментировал фотографию молодого Джонни и заметил: «Тут Джонни столько же лет, сколько сейчас его сыну... никакого сходства!!!», и подобные комментарии типа: «Он совершенно на него не похож».

Однако, несмотря на все физические различия, нельзя отрицать, что они — одна семья и их связывает тесная дружба. Джек и его сестра Лили-Роуз также поддерживают крепкие отношения. «Мы с братом очень близки, поэтому было здорово снова ссориться из-за того, кому же все-таки достанется последнее мороженое», — поделилась Лили-Роуз.