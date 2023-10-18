Одни говорят, что сын Джонни Деппа вообще на него не похож, другие утверждают обратное. А нам кажется, что все очевидно
У легенды Голливуда Джонни Деппа двое детей — Лили-Роуз и Джек Депп от Ванессы Паради. Его дочь, Лили-Роуз, пошла по стопам отца, а вот Джек предпочитает держаться подальше от объективов камер. Когда он время от времени появляется на публике, фанаты не могут не заметить его сильного сходства с отцом. Другие же считают, что они совсем не похожи, и даже задаются вопросом, действительно ли они кровные родственники.
Джонни создал семью с Ванессой Паради
Джонни Деппа и Ванессу Паради связывали удивительные и прочные отношения, которые длились 14 лет — с конца 90-х годов до расставания в 2012 году. История их любви интригует тем, что ппрп так и не поженилась.
Их решение не связывать себя узами брака было личным выбором. На протяжении всей совместной жизни Джонни и Ванесса воспитывали двух детей — Лили-Роуз и Джека.
История их любви началась в конце 90-х годов и не ограничилась только романтикой. Она переросла в прекрасную семью.
В 1999 году они отпраздновали рождение своего первого ребенка — дочери Лили-Роуз Мелоди Депп. Этот момент ознаменовал начало их родительского пути. Джонни и Ванесса старались сделать все возможное, чтобы подарить своему ребенку обычную жизнь, которой у них никогда не было.
Затем, в 2002 году, в семье появился еще один ребенок — сын Джон Кристофер «Джек» Депп III. С появлением двух малышей семейные узы Джонни и Ванессы становились крепче с каждым днем.
Тогда их связь Ванесса описывала так: «Мне нравится вся эта романтика типа „Давай поженимся“, но когда у тебя все и без этого так идеально... Может быть, когда-нибудь, но сейчас я не вижу в этом необходимости».
К сожалению, в 2012 году супруги расстались, но Джонни Депп заявил, что они «разошлись по обоюдному согласию». Их дочери, Лили-Роуз, было всего 13 лет, когда родители расстались. Удивительно, но несмотря на проблемы, которые часто возникают при расставании, Лили-Роуз поделилась, что ее подростковый период прошел довольно спокойно и легко. Джонни, напротив, более откровенно рассказал о том, как он переживает разрыв.
В интервью 2013 года он сказал: «Временами, конечно, неприятно, но такова природа расставаний, особенно когда у пары есть дети». Он добавил: «Это не отменяет того факта, что тебе все еще дорог этот человек. Благодаря детям вы всегда будете знать друг друга, и вы всегда будете присутствовать в жизни друг друга».
Сын актера решил не привлекать к себе внимания
Детство Джека и Лили-Роуз, выросших в семье таких знаменитых родителей, было совсем не обычным. Но Ванесса сделала все возможное, чтобы оградить их от медийного цирка. Она не хотела толкать их в центр внимания против их воли. Она призналась: «Для своих детей я выбрала Францию. Только на юге Франции можно жить без внимания прессы».
Лили-Роуз решила следовать семейным традициям и занялась актерской карьерой. Но Джек выбрал другой путь. Он показал свои творческие способности и в другом: создал собственную группу и проявил интерес к рисованию. По словам его гордого отца Джонни Деппа, несмотря на тягу к искусству, Джек не собирается становиться актером.
«Мой мальчик Джек всегда был очень талантливым художником. Еще он очень хорошо чувствует музыку. Кроме школьных спектаклей и прочего, он не проявлял никакого желания стать актером», — заметил Джонни.
Интересно, что полное имя Джека — Джон Джек Кристофер Депп III, в честь отца и деда. Еще более интересно то, что распространенное имя «Джек» носит и один из самых культовых киногероев Джонни Деппа — капитан Джек Воробей.
Джонни очень тесно общается со своим сыном
Джонни Деппа и его сына Джека связывает крепкая дружба. Джонни рассказал несколько интересных историй о сыне. Например, Джек научился водить машину в возрасте 15 лет. «Тут мы очень похожи, и да... он разбил около пяти гольф-каров».
А еще Джонни вспомнил, как Джек с воодушевлением рассказал ему о том, что создает свою собственную группу, и раскрыл ее название. Название было настолько неприличным, что Депп лишь засмеялся и ответил: «Мне не нужен тест на отцовство. Это точно мой ребенок».
Многие поклонники отмечают, что Джонни и его сын Джек не похожи друг на друга
Несмотря на то, что сын Джонни разделяет интересы своего отца, был момент, когда поклонники не видели между ними особого физического сходства. Около трех лет назад в одном из новостных изданий была опубликована статья о знаменитых дуэтах отцов и сыновей, которые якобы похожи друг на друга, и Джонни с Джеком были в их числе.
Однако когда поклонники увидели фотографию Джека и его отца, им было что сказать. В комментариях многие отметили, насколько они не похожи друг на друга: «Я бы не сказал, что это его сын», — написал один из пользователей, а некоторые и вовсе заявили, что Джек больше похож на актера Джека Блэка, чем на своего отца.
Один из пользователей прокомментировал фотографию молодого Джонни и заметил: «Тут Джонни столько же лет, сколько сейчас его сыну... никакого сходства!!!», и подобные комментарии типа: «Он совершенно на него не похож».
Однако, несмотря на все физические различия, нельзя отрицать, что они — одна семья и их связывает тесная дружба. Джек и его сестра Лили-Роуз также поддерживают крепкие отношения. «Мы с братом очень близки, поэтому было здорово снова ссориться из-за того, кому же все-таки достанется последнее мороженое», — поделилась Лили-Роуз.