14 знатных наглецов, которые живут по принципу «А что такого?»
Есть люди, которые не задумываются о вежливости, комфорте окружающих и живут по принципу «А что такого?». Но не все с этим согласны, и до чего же бывает приятно, когда наглецов ставят на место. Хотя удается это сделать, увы, далеко не всегда.
Мы в ADME прошерстили интернет в поисках историй о людях, с которыми, держим пари, вы бы не хотели встретиться в реальности.
- Жил я летом в загородном доме. Вдруг на крыльце появляются 3 утюга. Ну стоят и стоят — думаю, а может, так и надо. Через 3 дня соседка со 2-го этажа говорит: «Неужели ты не догадался, что их надо починить? Я их специально на крыльцо выставила, чтобы ты их починил». © Lee222 / Pikabu
- Этой весной сделали возле дома новые газоны. Управляющая компания помогла с инструментом и техникой, завезли землю, разровняли, жильцы скинулись на семена, засеяли. Травка взошла — красота! Возвращаюсь после выходных — часть газонов перекопана. Оказалось, добрые пенсионеры пропололи красивую, ровную, с таким трудом выращенную (и недешевую, кстати) многолетнюю травку, вскопали на газонах грядки и понатыкали однолетних цветов. Не зря говорят, что простота хуже воровства. © 2.718 / Pikabu
- Утром в субботу, в 9:15, звонок в дверь, причем не скромный звонок, а прямо такой наглый зво-о-о-о-он. Смотрю в глазок — соседка: «Здрасте, доктор!» Я аж проснулся! Откуда, говорю, знаете, что я врач. А она: «Да на машине вашей заметила пропуск в больницу. Вот и привела к вам моего сыночку глянуть — у него что-то с горлом». На минуту, я реабилитолог. От такой наглости я, конечно, опешил, но пацана осмотрел и сделал звонок другу-педиатру. Тот сказал им срочно ехать в больницу. Вечером мамаша опять приперлась: решила полоскать горло, а у сына +39! Говорю, в больницу езжайте, и дверь закрыл. Утром, да-да, снова она: «Что делать с сыном?!» Тут я не выдержал и вызвал скорую. После этого я стал врагом всех мамаш в радиусе 3 км от дома. © Listratoff / Pikabu
- Наблюдал такую картину: в метро у дверей стоит девочка-подросток, смотрит на себя в стекло и красится. Открыла баночку с блеском для губ, зачерпнула его пальцем и нанесла на губы. А потом, ничего не стесняясь, вытерла палец о поручень! То есть ее не смутил тот факт, что другой человек, взявшись за поручень, запачкается. Бесит! © Sam Sieger / Quora
- Везли в такси телевизор. У компании указано, что если на сиденье помещается, то это не багаж. Таксист хотел сверху заказа еще денег. Я тут же звоню в поддержку, спрашиваю, нужно ли оплачивать телек как багаж. Ответ поддержки — нет. Таксист начал угрожать, что вот он сейчас может нас в любой момент высадить и дальше не везти. Но довез. Естественно, больше мы ему не заплатили. © besom.rider / Pikabu
- Я с подносом и кучей пакетов уже минут 20 хожу по фудкорту. Наконец освобождается столик с двумя стульями. Вешалки нет — на второй стул сгружаю покупки и пуховик. И тут появляются две дамочки. Требуют стул. А пол грязный — ладно, я бы еще сумки поставила, но пуховик куда? На коленях его держать или на спинку повесить не вариант, очень неудобно. Я это описала дамам, но одна со словами «Я сейчас скину все ее вещи» направилась ко мне. Обычно я пасую перед наглостью, а тут ей выдала: «Если вы дотронетесь до моих вещей, я оболью вас моим напитком». После чего они ушли и очень быстро нашли себе стул. © 1uck / Pikabu
- Лет в 14 на свои небольшие карманные деньги я купила маникюрные ножницы. Пылинки с них сдувала, хранила у себя в ящичке. У меня был брат — юный техник. Почему-то он решил, что резать провода лучше всего моими новенькими ножницами. Конечно, они затупились. Я была в ярости — он даже не извинился. Тогда я испортила какую-то его вещь — ох, как он верещал! Зато лазить по моим ящикам перестал. © Lidia Ivanova / Quora
- Час пик, трасса. Очень напряженное движение, поток то останавливается, то ползет. А водитель передо мной почему-то все время тупит: когда все едут, он стоит. Я раз 5 сигналила. Не выдержала, обогнала эту машину, а там за рулем дамочка, которая читает что-то в телефоне! Да она с ума сошла! Не удивлюсь, если она в кого-то врежется. © Wendy Miller / Quora
- Соседи заказали себе навоз для огорода, привезли и свалили мне под забор. Вонища была жуткая! Просил убрать, ответили, что времени у них нет — на следующие выходные перенесут, а если меня что-то не устраивает — переноси, мол, сам. Ну я и взял шланг, включил воду и положил его под забор. Сутки — и всю кучу навоза смыло на участок к соседям. Когда они приехали в выходные, крику и проклятий в мою сторону было много, а мне пофиг на их проклятия. Главное, что не воняет. © Подслушано / VK
- Мы снимали квартиру у очень прижимистой хозяйки. Прошло время, и мы решили съехать. Я вылизала весь дом, перед уходом мы с мужем все проверили и отдали ключи соседке. Через неделю хозяйка звонит и начинает меня оскорблять. Якобы мы не закрыли окна и в квартиру залетели голуби, которые все изгадили. Я точно помнила, что все окна были закрыты. Спросила, почему она позвонила только сейчас. Хозяйка, такая: «У меня был удален ваш номер». Ну-ну. Фоток загаженной голубями квартиру у нее, конечно же, не оказалось. Она просто хотела стрясти с нас денег. © Shefali Naidu / Quora
- Я купил билет с конкретным местом за неделю до поездки. Пришел в электричку заранее и сел у окна, включил наушники. Вдруг меня хлопают по плечу. Молодежь хочет сидеть рядышком: один просится на мое место. Я сразу понял, что не встану. Ну кто вас растил? Почему вы тыкаете незнакомым людям? Я просто сказал нет. Что тут началось: «Че ты как не мужик?» Смотрю на этого парня: «Сколько?» У него в глазах вопрос. Я говорю: «Сколько дашь денег за мое место?» Запросил немного. Но оказалось, что не так сильно и нужно было это место им. © SaginArs / Pikabu
- Обедал на фудкорте за единственным свободным на тот момент столом. Тут пришла девушка с просьбой освободить столик: она хотела его соединить со своим большим, чтобы нормально устроить детский праздник. Смотрю — за большим столом орава детей, которые и так вполне успешно расселись вокруг него. Вежливо сказал, что хочу доесть спокойно. Девушка не угомонилась, мол, я порчу детям праздник. Я разозлился: «Пока я не доем, стол занят». Прекрасным завершением обеда стало то, что мой стол заняла какая-то парочка, как только я из-за него встал. © kabanistro / Pikabu
- У мужа есть тетя, и она один из самых скупых людей на планете Земля. Дело в том, что у нее муж и 3 сына, все они работают, она — нет. И вот она приехала к нам с мужем в гости. Ела она вне дома — все за наш счет. Вынудила нас купить ей платье. Уезжая, сказала мне: «Вы оба с мужем работаете, я жду от вас подарков». Ее способ экономить — это жить за чужой счет. © Priyanka Gupta / Quora
- Наша семья приезжала в домик в деревне только на лето, когда у родителей был отпуск. Но и за это время соседи успевали задолбать просьбами нашу маму — врача. Она даже поросенку как-то уколы делала! © Sobiratelistory / Pikabu
А вы попадали в похожие ситуации? Как себя вели?
AdMe/Народное творчество/14 знатных наглецов, которые живут по принципу «А что такого?»
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